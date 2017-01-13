На Алтае в жестоком убийстве пожилого предпринимателя обвинили его бывшего водителя

41-летнего жителя села Ключи в Алтайском крае обвиняют в убийстве бывшего работодателя. Следствие полагает, что мужчина совершил преступление из корыстных мотивов, следует из сообщения СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, ночью 9 декабря прошлого года обвиняемый пришел к дому 77-летнего мужчины, у которого ранее работал по найму водителем и разнорабочим. С помощью подручных средств он открыл замок входной двери и проник внутрь. В доме он несколько раз ударил хозяина по голове металлическим предметом - от полученных телесных повреждений пенсионер скончался. После убийства мужчина похитил деньги и золотые изделия на сумму более 50 тысяч рублей, кроме того, он прихватил огнестрельное оружие и боеприпасы, после чего скрылся с места преступления.

Спустя несколько недель подозреваемого задержали и изъяли у него часть похищенного имущества, а его самого заключили под стражу. В настоящее время осуществляется дальнейший сбор и процессуальное закрепление доказательств по делу. Расследование продолжается.