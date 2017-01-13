Кедровые огрехи: Минприроды назвало ошибкой разрешение увеличить рубки алтайского «древа жизни»

Заместитель главы Минприроды Иван Валентик назвал ошибкой увеличение нормы по вырубке кедра в новых правилах заготовки древесины, вызвавшее возмущение экологов и представителей бизнеса. Ранее представители Greenpeace и WWF заявили, что «кедр — дерево жизни для жителей Алтая, Сибири», а «насаждения, которые сберегались десятилетиями, будут открыты для рубки». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Документ, утвержденный Минприроды, вступил в силу 10 января — его главным новшеством стало увеличение допустимой доли кедра в составе лесных насаждений, которые позволено рубить для заготовки древесины. «Коммерческие рубки допускаются, если в составе насаждений не более 44 % кедра, раньше эта граница была установлена на уровне 25 %. Таким образом, в полтора раза увеличивается вовлеченность кедровых лесов в коммерческие рубки, причем это самые ценные — смешанные леса», — рассказал изданию руководитель программы Greenpeace России по особо охраняемым природным территориям Михаил Крейндлин.

В итоге Greenpeace России начал сбор подписей против новых правил. Со схожих позиций выступил и «Народный фронт». Активисты ОНФ посчитали, что новые нормы создают условия для фактической легализации незаконной вырубки кедра и призвали Минприроды срочно отменить их.

Координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Алтайском крае Алексей Грибков заявил, что ситуация с кедровыми лесами на Алтае уже и так плачевная. Значительная часть доступных для транспорта кедровников изуродована варварскими вырубками. Практически везде, где есть дороги, наблюдаются расстроенные и ослабленные насаждения, огромные пустоши, оставшиеся после сплошных рубок, брошенные вдоль дорог штабеля и завалы сгнившей древесины. «Творящееся в лесах безобразие вызывает негодование местного населения. Нетрудно представить, какой будет реакция людей, когда в лесах со значительной долей кедра начнутся сплошные и выборочные рубки в целях коммерческой заготовки деловой кедровой древесины», – опасается общественник. Он также пояснил, что кедр – особое дерево для жителей Алтая. Благодаря своему уникальному свойству давать питательные орехи, он кормит не только всю тайгу, но и живущих здесь людей. Для местного населения кедровый орех – важнейший источник дополнительного дохода, а зачастую и вообще – основа существования.

В Минприроды все обвинения экологов отвергали, уверяя, что новые нормы «не угрожают устойчивости кедровых формаций и направлены на предупреждение очагов возникновения вредных организмов в насаждениях». Однако, как следует из сообщения на сайте Рослесхоза, заместитель главы Минприроды Иван Валентик неожиданно дал поручение профильному департаменту министерства о подготовке приказа о возвращении в правила заготовки древесины ранее действовавшей нормы по вырубке кедра.

В ведомстве не смогли прокомментировать изданию, с чем связан такой пересмотр позиции министерства, но сообщили, что будет проведена служебная проверка, чтобы выяснить, на какой стадии и по чьей вине в текст попала ошибка. Примечательно, что решение совпало с началом экологической кампании ОНФ.