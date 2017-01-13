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Главная Лента новостей Александр Карлин подсказал барнаульцам, как спокойно принять Генплан

Александр Карлин подсказал барнаульцам, как спокойно принять Генплан

18.01.2017 10:54

Губернатор Алтайского края Александр Карлин считает, что общественные слушания по Генплану Барнаула должны проходить в ином формате, чем это пытались сделать на прошлой неделе городские власти. Такое мнение глава региона высказал 17 января в рамках «Медиалога», передает офсайт регионального правительства.

«Считаю, что механизм общественных слушаний должен быть выстроен по-другому, более уважительно по отношению к жителям краевой столицы. Если честно, то мы все в Алтайском крае к Барнаулу относимся неравнодушно, как к административной столице, как к символу региона. Для нас всех очень важно, как будет развиваться город Барнаул как экономический центр, как центр культуры, здравоохранения и образования. Если в регионе будет неадекватно развитая, несовременная стагнирующая столица, то не будет и процветающего края. Поэтому в отношении каких-то вопросов возможны формальные согласования со стороны краевых властей, но не в отношении развития краевой столицы», - прояснил свою позицию г-н Карлин, ранее не делавший публичных заявлений на эту тему. По мнению губернатора, документ мог быть вынесен на обсуждение не только барнаульцев, но и Ассоциации муниципальных образований: «Пусть бы высказались, как внешние эксперты».

Напомним, 10 января оказались сорваны первые публичные слушания по Генплану в поселке Центральном. Недовольство барнаульцев вызвал сам формат проведения мероприятия, когда в зал ДК не смогли попасть более половины пришедших. Кроме того, многие горожане негодовали относительно планов разработчиков документа поместить в будущем полигон ТБО близ поселка Бельмесево. В результате на следующий день стало известно об отмене дискуссий на остальных городских площадках. Кроме того, «Гипрогор» (компания, выигравшая тендер на разработку Генплана за 7,5 млн рублей — прим. ред. БФ) в очередной раз займется исправлением документа. Предполагается, что на работу уйдет не менее трех месяцев. Скорее всего, новые общественные слушания пройдут в краевом центре не ранее мая. Контракт у проектного института действует с администрацией города до июля 2017 года.

Александр Карлин, губернатор Алтайского края:

Проект Генплана - это объемный, многостраничный, серьезный документ, обсуждать который, пригласив людей в Дом культуры, непродуктивно. У разных людей разное понимание генерального плана, разные желания что-либо изменить в документе: в целом, либо какую-то его часть. На мой взгляд, изначально на нескольких общественных слушаниях необходимо было предложить к обсуждению разные составные части этого Генплана. Например, серьезная транспортная тема, которую должны обсудить и специалисты, и простые жители. Отдельно надо рассмотреть темы развития жилищно-коммунального комплекса, развития социальной сферы города. На нескольких публичных слушаниях Генплан должны обсудить по главным составным элементам. Лишь потом обсуждение могло быть вынесено на общую площадку, где будут высказаны предложения, выработанные после детального изучения документа. Генплан рассматривать одномерно нельзя.

Губернатор отметил, что накануне обменялся мнением с главой администрации Барнаула Сергеем Дугиным. «Считаю, что он меня услышал. У городской власти есть намерение реально прислушаться к мнению горожан. Что касается темы полигона, то она была несколько искусственно обострена, потому что в настоящее время, я убедился сам, обсуждаемая в Генплане территория под полигон не запрограммирована», - подчеркнул председатель регионального правительства. Согласно законодательству по ТБО, создание полигона требует специального экспертного рассмотрения и обсуждения с населением. Учитывая мнение специалистов, нынешний полигон на проспекте Космонавтов еще может прослужить городу ближайшие пять лет. «К решению по созданию нового полигона надо подойти более взвешенно. Приоритет должен быть отдан не механическому увеличению площадок для складирования ТБО, а выведению на другой уровень технологической темы переработки и утилизации ТБО. В Алтайском крае в силу целого ряда причин эти технологии находятся на низком уроне», - рассказал глава региона.

Он отметил, что одна из причин такого положения дел, это тот факт, что современные заводы по сортировке и переработке ТБО обеспечивают рентабельность при населении более 1 млн человек. Таким образом, чтобы построить такое предприятие, необходим большой объем материала. Также губернатор напомнил, что в регионе уже не первый год игнорируется достаточно перспективный проект местного предпринимателя по раздельному сбору мусора: идея не находит поддержки на уровне управляющих компаний, кооперативов и собственников жилья, пишет «Интерфакс».

Кстати, по мнению главного архитектора «Гипрогора», разработчика Генплана Барнаула до 2036 года Анастасии Немчиновой, скорее всего, новое место под полигон ТБО будет выбрано в рамках Барнаульской агломерации вне границ городского округа. Впрочем, говорить точно, где на карте окажется место под складирование бытовых отходов, пока преждевременно.

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Комментарий

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Комментариев 17
Константин Емешин

18.01.2017 11:00

Вчера общественники активисты во главе с Ревякиным поделились, что не могут ни от кого добиться ясности по проекту, который курирует лично Карлин - Обводная дорога вокруг Барнаула. Общественники и эксперты не могут даже найти человека, с которым бы можно было вести диалог по этой теме. Карлина можно понять, что большие деньги любят тишину, но тем не менее...
горожанин

18.01.2017 11:12

Явился, не запылился, а мы уже и не ждали..................................
гость

18.01.2017 11:16

Да он тот ладно, щас сифилитик еще объявится, вот тогда совсем кирдык обсуждению.
Емеш Константинов

18.01.2017 11:17

Александр Богданович не совсем прав, говоря о том, что мусоропереабатывающие заводы становятся рентабельными при населении более 1 млн человек в городе. Опыт Новосибирска показал, что и 1.5 млн жителей не делает его рентабельным.
Так-с

18.01.2017 11:25

В доме культуры жители смогли бы выслушать разработчиков Генплана, если бы не Рау и Носова. Отобрали микрофон и начали орать. Почему эти двое должны вести публичные слушания? Почему они не дали сказать Немчиновой ни слова?
гость

18.01.2017 11:47

Строят планы с учетом того, что население Барнаула будет на прежнем уровне. В городе много пенсионеров. Уйдет старое поколение, кто останется? Работы для населения нет. Вон в Омске было за 1млн. жителей, а сейчас в районе 700 тыс.. Так и с Барнаулом.
Задумчиво...

18.01.2017 12:25

Ну так а что ещё остаётся делать Губернатору? Попытаться сделаться хорошую мину при плохой игре муниципалитета. Если бы речь шла только о полигоне ТБО! Там сам Генплан такой, что непонятно в каком городе мы будем жить лет через 10-об, начни его реализовать. А тут девочка-разработчика все рассказала - план делаем "кусками", постоянно пересматриваем (читай - переделываем). Короче - прекрасная перспектива по освоению городского бюджета на годы вперёд! =))
Житель пригорода

18.01.2017 12:30

Как же так, Александр Богданович, "...обсуждаемая в Генплане территория под полигон не запрограммирована..."? Очень даже запрограммирована, и на проекте генплана обозначена, и Боженко с Музюкиным перед слушаниями назвали территорию бывшей воинской части на Змеиногорском тракте как "идеальное место" для новой свалки. Удивительно, что никто из властей даже не пытается обсуждать и тем более решать проблему раздельного сбора мусора и сортировки. А ведь другого пути просто нет. Думаю, что подавляющее большинство порядочных людей готовы разделять свой мусор, нужны законы, система стимулирования и наказания. Да, не сразу, но и ждать нельзя, еще несколько лет и точка невозврата будет пройдена.
Житель Славгорода

18.01.2017 12:32

Вовсех маленьких гогородках с каждым годом смертность выше , чем рождпемость у нас за 2016года население в Славгороде уменьшилось на 1000 человек. О чём надо народу думать и не слушать проплаченных милионеров-пропагандонов типа соловьёв-киселей , что на западе плохо, а у нас дерьмократия. Вон в грибных , ягодных регионах уже с этого года будут вводит налог на сбор грибов и ягод (лицензия от 4500-6000 тысяч рублей ) .Миллиарды долларов ушли на помощь "ДРУГАНАМ" , а вы нищета пополняйте бюджет.Скоро введут налог на воздух -дышишь -плати ! НЕ дышишь -на погост !
барнаул столица символ региона

18.01.2017 12:58

это новый перлищще ат каманды криотивщикоффф ?
рассматривать одномерно нельзя - какими мерами мерять и сколькими ?
в золотниках ? и возродить профессию золотарь ?
мусорный завод строить итальянцев надо звать - они мастера таких инвестиций.
но будут ли они мзду платить ? и обидно ли за Державу ?
ГАЙДАРО - ИНДЕКСНЫЙ ОБРАЗ МЫШЛЕНИЯ АБК, ДУГИНА итд. НЕ ПОЗВОЛЯЕТ !??

18.01.2017 13:06

достичь уровня ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ городских ДВОРНИКОВ!??
ЧТО ЕСЛИ?? Каждое ЖЭУ изготовит из прутка или отходов металла в виде полосок тару в виде просматриваемой решётки с дверцей , чтобы все жители видели, что здесь нужно утилизировать пластик в виде бутылок. Не все люди по началу, но часть поймёт и начнёт помещать в тару пластик. Дворник наблюдает за этим, и как тара заполнится звонит об этом транспортникам. Транспортники приезжают и опорожняют контейнер.. Естественно, по этому параметру нужно построить и систему оплаты труда дворников, по действующему правилу АГИТАТОРОВ НА ВЫБОРАХ, скажем ЕР. Итак , поэтапно , по каждой составляющей отходов мусора нужно воспитывать граждан Алтая. Сдвинулись дела по пластику, возьмёмся ЗА ПРЕСЛОВУТЫЙ ТОВАР ПИОНЕРОВ: МАКУЛАТУРУ......и.т.д.
На НИЗКОМ УРОВНЕ НАХОДЯТСЯ НЕ РЕАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ МУСОРА, а технологии ГАЙДАРОВСКОГО МЫШЛЕНИЯ властей края. И ЭТО ВЫЗЫВАЕТ УЖЕ ТРЕВОГУ?? Не все же на Алтае ДУРАКИ??
Гость

18.01.2017 17:33

Согласен с А.Б. Карлиным, что процесс обсуждения Генерального плана вышел из под контроля администрации г. Барнаула. Одной из причин этого стали по сути провокационные действия секретаря справоросов В.А. Вакаева. По его инициативе 14 декабря был проведен круглый стол по развитию Барнаула. В резолюции как раз и предлагается признать преждевременным само обсуждение, создать общественную организацию с юридическим статусом для решения этой проблемы. Все это и воплотилось в поселке Центральном, в результате чего слушания и были сорваны. Странно, что теперь он спрятался в кусты, а еще краевой депутат.
Гость

18.01.2017 17:45

На месте Ревякина я бы не высовывался. А то люди вспомнят, как он участвовал в бойкоте уже начатого строительства Катунской ГЭС. Благодаря чему пустили на ветер миллионы народных средств, а мы теперь по его милости и таких как он, платим за электроэнергию бешеные деньги, а могли копейки.
К сожалению на АЛТАЕ и НАУКА ОБРАЗОВАЛАСЬ на базе ГАЙДАРО - ИНДЕКСОВ !!!

18.01.2017 19:12

Если бы сия наука !?? Приняла участие в разработке регионального налога на имущество!! То наверняка по логике от ДВОРНИКОВ здесь возможно было бы применить ШКАЛУ СОСТОЯНИЯ ИМУЩЕСТВА! Ну например: ЗА ДРЯНОЙ УРОДЛИВЫЙ ФАСАД ИМУЩЕСТВА НАЛОГОВАЯ СТАВКА ПОВЫШАЕТСЯ, А ПРИ отличном содержании фасада ставка понижена, ЕСЛИ ЗАБОР НЕДВИЖИМОСТИ по улице С - ЗАПАДНОЙ похож на линию коровьей мочи, и ВЫПОЛНЕН ГОРБЫЛЬНЫМ интерьером ставка повышена, если собственники имеют ограждение из сетки рабица и перед улицей высажена травка, цветы... ставка понижается... Налог должен стать ИНСТРУМЕНТОМ содержания недвижимости согласно принятого интерьера улицы и правильного эстетичного содержания имущества...
Наверно, ДВОРНИКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ , ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ.... А ГАЙДАР ИНДЕКСНЫЕ чиновники и научные деятели переведены в дворники.
ВЕДЬ НЕДАРОМ В НАРОДЕ ГОВОРЯТ!! МЭР ЭТО СТАРШИЙ ДВОРНИК, но ОТНЮДЬ не политик ГАЙДАР.
ХВАТИТ КОРМИТЬ НАРОД ИНДЕКСАМИ ГАЙДАРА ОТ ТУРИЗМА!!

18.01.2017 21:36

Засраный город, позорно асфальтированный, безобразным ЧАСТНЫМ СЕКТОРОМ ЖИЛЬЯ, с необустроенными дворами домов, с примитивом парков ИЗУМРУДНЫЙ, Юбилейный ... и.т.д. и.т.п. Это что эталон чистоты и порядка!!
Откуда собрались бездельники набирать туристов... ДАЖЕ НЕ МОГЛИ ПРИ НАЛИЧИИ шедеврально уничтоженного сажевого завода, сделать МУЗЕЙ ПРИВАТИЗАЦИИ... А что сказать могут потомки военнопленных построивших клуб ТРАНСМАШ ?? Ну похож на общественный сортир.. А МОГ БЫ БЫТЬ МУЗЕЕМ ЭВАКУАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ВОВ и.т.д. И одного из ведущих организаторов ТУРИЗМА Щетинина, превратили почему то в сенатора... Вот это и есть кластер от ГАЙДАРА.
Очевидец

18.01.2017 22:58

Смотришь на всю эту бредятину и диву даешься: как же так получилось, что претендовавший в девяностые на статус столицы мира город превратился за два десятилетия в вонючее болото?! Куда и по чьей вине сгинул человеческий потенциал тех времен? Откуда сваливаются на головы горожан губернаторы-уголовники? Почему город заполнили торгаши из других регионов? Почему собственниками выживших предприятий, или того, что от них осталось, стали варяги из других регионов? Почему при первой же возможности люди бегут в другие регионы? Бесконечное "почему?" на которые никто даже не пытается найти ответы! Обсуждается новый Генплан! А что это такое? Кто и для чего его составлял? Какое такое развитие города он предусматривает?! После его реализации улучшится благосостояние горожан? Повысятся их реальные доходы? Снизится безработица? Как его реализация отразится на каждом отдельно взятом жителей города? И когда? Или может быть пенсионеры начнут доживать свой век в достатке и довольствии, и перестанут ползать, для того чтобы иметь кусок хлеба, по грядкам на шести сотках? Какие конкретно задачи решает этот Генплан и ради достижения какой цели они решаются? Ведь даже при первом приближении очевидно, что планируется банальное латание дыр, вроде ямочного ремонта дорог, с целью распределения выделенных финансов с максимальной выгодой чиновников...
ночной сторож Емешину

19.01.2017 01:07

На северный обвод Барнаула в районе Повалихи и ниже Научного городка был объявлен конкурс (http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/documents.html?regNumber=0817200000316010636). Знакомый архитектор недавно мне сообщила, что началась какая-то возня в районе Санниково, связанная с Южным обводом. Спрашивается: зачем относительно нищим Барнаулу и Алтайскому краю два мостовых обвода и кто будет за это всё платить?