Александр Карлин подсказал барнаульцам, как спокойно принять Генплан

Губернатор Алтайского края Александр Карлин считает, что общественные слушания по Генплану Барнаула должны проходить в ином формате, чем это пытались сделать на прошлой неделе городские власти. Такое мнение глава региона высказал 17 января в рамках «Медиалога», передает офсайт регионального правительства.

«Считаю, что механизм общественных слушаний должен быть выстроен по-другому, более уважительно по отношению к жителям краевой столицы. Если честно, то мы все в Алтайском крае к Барнаулу относимся неравнодушно, как к административной столице, как к символу региона. Для нас всех очень важно, как будет развиваться город Барнаул как экономический центр, как центр культуры, здравоохранения и образования. Если в регионе будет неадекватно развитая, несовременная стагнирующая столица, то не будет и процветающего края. Поэтому в отношении каких-то вопросов возможны формальные согласования со стороны краевых властей, но не в отношении развития краевой столицы», - прояснил свою позицию г-н Карлин, ранее не делавший публичных заявлений на эту тему. По мнению губернатора, документ мог быть вынесен на обсуждение не только барнаульцев, но и Ассоциации муниципальных образований: «Пусть бы высказались, как внешние эксперты».

Напомним, 10 января оказались сорваны первые публичные слушания по Генплану в поселке Центральном. Недовольство барнаульцев вызвал сам формат проведения мероприятия, когда в зал ДК не смогли попасть более половины пришедших. Кроме того, многие горожане негодовали относительно планов разработчиков документа поместить в будущем полигон ТБО близ поселка Бельмесево. В результате на следующий день стало известно об отмене дискуссий на остальных городских площадках. Кроме того, «Гипрогор» (компания, выигравшая тендер на разработку Генплана за 7,5 млн рублей — прим. ред. БФ) в очередной раз займется исправлением документа. Предполагается, что на работу уйдет не менее трех месяцев. Скорее всего, новые общественные слушания пройдут в краевом центре не ранее мая. Контракт у проектного института действует с администрацией города до июля 2017 года.

Александр Карлин, губернатор Алтайского края: Проект Генплана - это объемный, многостраничный, серьезный документ, обсуждать который, пригласив людей в Дом культуры, непродуктивно. У разных людей разное понимание генерального плана, разные желания что-либо изменить в документе: в целом, либо какую-то его часть. На мой взгляд, изначально на нескольких общественных слушаниях необходимо было предложить к обсуждению разные составные части этого Генплана. Например, серьезная транспортная тема, которую должны обсудить и специалисты, и простые жители. Отдельно надо рассмотреть темы развития жилищно-коммунального комплекса, развития социальной сферы города. На нескольких публичных слушаниях Генплан должны обсудить по главным составным элементам. Лишь потом обсуждение могло быть вынесено на общую площадку, где будут высказаны предложения, выработанные после детального изучения документа. Генплан рассматривать одномерно нельзя.

Губернатор отметил, что накануне обменялся мнением с главой администрации Барнаула Сергеем Дугиным. «Считаю, что он меня услышал. У городской власти есть намерение реально прислушаться к мнению горожан. Что касается темы полигона, то она была несколько искусственно обострена, потому что в настоящее время, я убедился сам, обсуждаемая в Генплане территория под полигон не запрограммирована», - подчеркнул председатель регионального правительства. Согласно законодательству по ТБО, создание полигона требует специального экспертного рассмотрения и обсуждения с населением. Учитывая мнение специалистов, нынешний полигон на проспекте Космонавтов еще может прослужить городу ближайшие пять лет. «К решению по созданию нового полигона надо подойти более взвешенно. Приоритет должен быть отдан не механическому увеличению площадок для складирования ТБО, а выведению на другой уровень технологической темы переработки и утилизации ТБО. В Алтайском крае в силу целого ряда причин эти технологии находятся на низком уроне», - рассказал глава региона.

Он отметил, что одна из причин такого положения дел, это тот факт, что современные заводы по сортировке и переработке ТБО обеспечивают рентабельность при населении более 1 млн человек. Таким образом, чтобы построить такое предприятие, необходим большой объем материала. Также губернатор напомнил, что в регионе уже не первый год игнорируется достаточно перспективный проект местного предпринимателя по раздельному сбору мусора: идея не находит поддержки на уровне управляющих компаний, кооперативов и собственников жилья, пишет «Интерфакс».

Кстати, по мнению главного архитектора «Гипрогора», разработчика Генплана Барнаула до 2036 года Анастасии Немчиновой, скорее всего, новое место под полигон ТБО будет выбрано в рамках Барнаульской агломерации вне границ городского округа. Впрочем, говорить точно, где на карте окажется место под складирование бытовых отходов, пока преждевременно.