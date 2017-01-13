Только пятая часть барнаульцев дождалась повышения зарплаты в 2016 году

Проведенный среди барнаульцев опрос об уровне их дохода и уверенности в работодателе показал, что у половины горожан в ушедшем году их заработная плата осталась на прежнем уровне, 32 % - сетуют на уменьшение дохода, и только 18 % работников могут похвастаться повышением зарплаты. В исследовании приняли участие порядка 1 тысячи человек, информирует пресс-служба портала «Зарплата.ру».

Источник отмечает, что среди тех, кто заявил о росте зарплаты в прошлом году, у большинства прибавка оказалась незначительной и составила от 10 до 30 % от среднего заработка. «Серьезно увеличить годовой доход (на 50 % и более) получилось у единиц опрошенных», – пояснила руководитель пресс-службы «Зарплата.ру» Ольга Павлюченко. Она также добавила, что на вопрос «Насколько уверенно вы чувствуете себя на текущем месте работы?» больше 66 % опрошенных горожан ответили, что уверенно, 20 % – скорее неуверенно, а 14 % на работе чувствуют себя и вовсе не в своей тарелке. При этом более половины продолжают оставаться на прежней работе, пятая часть барнаульцев в 2016 году перешла на новое место, еще столько же - поменяли работу дважды.

Обращает на себя внимание и тот факт, что в наступившем году лишь малая часть горожан готова поверить в себя и уйти от прежнего работодателя. Так, лишь 14 % барнаульцев оценивают свои шансы на трудоустройство в I квартале 2017 года как высокие. 36 % горожан уверены, что найти новую работу им будет нелегко, но вполне реально, 35 % - совсем не верят в свои силы, еще 16 % опрошенных - не планируют менять работу в ближайшее время.