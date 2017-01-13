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Главная Лента новостей Только пятая часть барнаульцев дождалась повышения зарплаты в 2016 году

Только пятая часть барнаульцев дождалась повышения зарплаты в 2016 году

18.01.2017 11:56

Проведенный среди барнаульцев опрос об уровне их дохода и уверенности в работодателе показал, что у половины горожан в ушедшем году их заработная плата осталась на прежнем уровне, 32 % - сетуют на уменьшение дохода, и только 18 % работников могут похвастаться повышением зарплаты. В исследовании приняли участие порядка 1 тысячи человек, информирует пресс-служба портала «Зарплата.ру».

Источник отмечает, что среди тех, кто заявил о росте зарплаты в прошлом году, у большинства прибавка оказалась незначительной и составила от 10 до 30 % от среднего заработка. «Серьезно увеличить годовой доход (на 50 % и более) получилось у единиц опрошенных», – пояснила руководитель пресс-службы «Зарплата.ру» Ольга Павлюченко. Она также добавила, что на вопрос «Насколько уверенно вы чувствуете себя на текущем месте работы?» больше 66 % опрошенных горожан ответили, что уверенно, 20 % – скорее неуверенно, а 14 % на работе чувствуют себя и вовсе не в своей тарелке. При этом более половины продолжают оставаться на прежней работе, пятая часть барнаульцев в 2016 году перешла на новое место, еще столько же - поменяли работу дважды.

Обращает на себя внимание и тот факт, что в наступившем году лишь малая часть горожан готова поверить в себя и уйти от прежнего работодателя. Так, лишь 14 % барнаульцев оценивают свои шансы на трудоустройство в I квартале 2017 года как высокие. 36 % горожан уверены, что найти новую работу им будет нелегко, но вполне реально, 35 % - совсем не верят в свои силы, еще 16 % опрошенных - не планируют менять работу в ближайшее время.

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Комментарий

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Комментариев 6
М. Горький

18.01.2017 12:22

Какое увеличение зарплаты?! Даже если взять официально-дутый средний показатель в 18 000 руб., то при курсе доллара 30 рублей - это было 600$, сейчас - это 300$. Товары народного потребления народу впаривают по мировым ценам. Средняя зарплата обычного европейца составляет 1500 у.е., делим на наши 300 у.е. и получаем падение уровня жизни бледнолицого евроазиата в 5 раз, по сравнению с европейским аборигенном!
гость

18.01.2017 13:07

14 % барнаульцев оценивают свои шансы на трудоустройство в I квартале 2017 года как высокие.
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Видно, 14 % барнаульцев еще не протрезвели после НГ
КТО ИЗ ЧИТАТЕЛЕЙ ВЕРИТ В ЭТОТ ГАЙДАРОВСКИЙ ИНДЕКС ??

18.01.2017 15:04

ГОЛОСУЙТЕ ПО ПРИНЦИПУ ОЦЕНКИ КОММЕНТАРИЕВ НА БФ, Я НЕ ВЕРЮ!!
гость

18.01.2017 15:08

Знаю организацию, в которой подняли зарплату в прошлом году. Половину работников уволили-сократили. Остальным повысили. Руководству и бухгалтерам хорошо повысили. Работникам до МРОТа. Интенсивность работы тоже повысили. Часть бизнеса свернули.
гость

18.01.2017 15:15

Вернее, до МРОТа зарплату не повысили. Просто сверхурочные не оплачивают. Отработанные сверх нормы часы идут как обычные. Показывают зарплату -9400, а то. что за эти деньги отработано не 40 часов в неделю, а 54, никого не волнует
Барнаулец

18.01.2017 15:57

с 2013 года не было ни какой индексации зарплаты (((