«Билайн» предлагает «Месяц в подарок» новым клиентам

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») дарит новым клиентам возможность целый месяц общаться бесплатно с родными и близкими или заработать бонусные рубли для оплаты своих расходов на связь.

Если вы подключились к тарифу «Всё за 300» в период с 16 января по 5 марта, «Билайн» дает вам реальный шанс звонить, писать и пользоваться мобильным Интернетом в течение целого месяца бесплатно. Клиентам более старших тарифов, например, «Всё за 500» и выше «Билайн» подарит 300 рублей на счет телефона. Потратить бонусные рубли можно будет в счет частичного погашения абонентской платы за тариф, или же на другие услуги связи при нахождении в домашней сети или во внутрисетевом роуминге.

Воспользоваться предложением можно будет на четвертый месяц пользования тарифом. Бонусная сумма будет накапливаться на специальном дополнительном счете, а активировать ее можно будет ровно на 91 день нахождения в сети «Билайн». Акция действует при общих тратах от 500 рублей в течение первых трех месяцев.

Предложением могут воспользоваться новые клиенты, которые подключились к тарифу «Всё за 300» и выше в период с 16 января по 5 марта 2017 года в офисах продаж и обслуживания «Билайн», а также салонах партнеров. Действующие клиенты «Билайн» также могут получить месяц в подарок или 300 рублей на счет, если перейдут на тариф «Всё за 300» и выше в рамках сервиса «Персональное предложение» (444) в мобильном приложении «Мой Билайн».