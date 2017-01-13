Заключенные на Алтае взяли под крыло миниптицеферму

В селе Майма Республики Алтай в исправительной колонии строгого режима открылся новый производственный участок – миниптицеферма. Алтайские заключенные получили 400 кур-несушек с повышенными яйценосными качествами, сказано на сайте УФСИН по РА.

По данным управления, учреждение закупило кур породы «белый ломан» в декабре прошлого года. Птицы этой породы отличаются активностью, неприхотливостью, приспособлены для разведения в местности с холодными климатическими условиями, главное, - несут много яиц. На производственном участке провели все необходимые лабораторные исследования яйца и сертифицировали продукт. «Теперь планируем полностью обеспечить яйцом собственного производства все учреждения УФСИН России по Республике Алтай и создать новые рабочие места для осужденных», - отметил врио начальника ИК - 1 подполковник внутренней службы Дмитрий Ручьев.

Стоит добавить, что ИК-1 строгого режима в Республике Алтай предназначена для отбывания наказания мужчинами, которых ранее уже лишали свободы. Лимит ее наполнения – 1035 мест. В настоящее время в учреждении уже работают швейный, деревообрабатывающий, сувенирный, металлообрабатывающий участки, участок по ремонту автомобилей, пекарня, выпускаются современные стройматериалы – тротуарная плитка, керамзитовые блоки, шлакоблоки.