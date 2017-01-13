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Главная Лента новостей Барнаульские власти пытаются вывести город из «новогоднего кутежа»

Барнаульские власти пытаются вывести город из «новогоднего кутежа»

18.01.2017 14:27

В Барнауле завершается демонтаж Снежного городка на площади Сахарова, из-за которого проезд по проспекту Социалистическому перекрыт последние несколько недель. Власти обещают ликвидировать последние препятствия для автомобилистов к вечеру 18 января, говорится на сайте горадминистрации.

По словам начальника отдела дорожного хозяйства комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации Барнаула Ивана Гармата, сейчас все дело в ели. «Все малые архитектурные формы демонтированы, вывезен полицейский вагончик, сегодня производится демонтаж каркаса ели, работают две вышки, погрузчик. Убраны бетонные блоки, которые ограничивали движение на площадь Сахарова. 18 января в 20:00 движение по ней будет восстановлено», — приводится на сайте обещание городского чиновника.

Стоит отметить, что по изначальным планам демонтаж должен был завершиться еще 12 января, в самом начале первой рабочей недели. Однако власти приняли решение еще на несколько дней сохранить атмосферу праздника — якобы из-за того, что барнаульцы с детьми продолжали активно посещать эту новогоднюю площадку. В итоге демонтаж начали 14-го января, но, видимо, не торопились и растянули «удовольствие» на четыре дня. Стоит отметить, что это вызвало негодование автомобилистов: они жаловались, что это решение властей привело к возникновению значительных пробок в центре города.


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Комментарий

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Комментариев 5
гость

18.01.2017 17:02

Власти не пытаются, а уже давно очистили площадь Сахорова, и когда площадь Сахорова стала площадью "новогоднего кутежа"? Заголовки рублик нужно по четче формулировать.
Мистер Вульф

18.01.2017 17:13

В следующем году надо на площади Свободы сделать елку и не загораживать центр города. И так не проедешь. Площадь находится между улицами Ползунова, Пушкина и Социалистическим проспектом в Центральном районе Барнаула. До 1917 года носила название Соборная.
Мадам Вульф

18.01.2017 17:28

Желаю вам в новогоднюю ночь без личного авто оказаться на пл. Свободы. У вас после этого в голове просветление произойдет, надеюсь.
А что если Речной вокзал

18.01.2017 18:09

Вроде бы кластер Горнозаводской развивается в Барнауле. Может есть смысл городскую елку на площади территории Речного вокзала организовать. Транспортная развязка там хорошая. Объекты Туркластера все рядышком. Но видимо есть одно, но земелька там не муниципальная, а наш социально безответственный бизнес врядли безвозмездно предоставит возможность разместить городскую елку на этой площадке. Нет сейчас ни Третьяковых и Морозовых бизнесу лишь бы урвать, сам то Речной вокзал недавно хотели снести под высотку и по фиг на уникальные пано и Водный кодекс
предыдущему Респект!

18.01.2017 21:03

идея реальная! И ледовый городок стоял бы до весны,а не пару недель,детворе бы на радость! А то все это новогоднее празднество очень уж дорого обходится казне и ненадолго