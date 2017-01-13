Барнаульские власти пытаются вывести город из «новогоднего кутежа»

В Барнауле завершается демонтаж Снежного городка на площади Сахарова, из-за которого проезд по проспекту Социалистическому перекрыт последние несколько недель. Власти обещают ликвидировать последние препятствия для автомобилистов к вечеру 18 января, говорится на сайте горадминистрации.

По словам начальника отдела дорожного хозяйства комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации Барнаула Ивана Гармата, сейчас все дело в ели. «Все малые архитектурные формы демонтированы, вывезен полицейский вагончик, сегодня производится демонтаж каркаса ели, работают две вышки, погрузчик. Убраны бетонные блоки, которые ограничивали движение на площадь Сахарова. 18 января в 20:00 движение по ней будет восстановлено», — приводится на сайте обещание городского чиновника.

Стоит отметить, что по изначальным планам демонтаж должен был завершиться еще 12 января, в самом начале первой рабочей недели. Однако власти приняли решение еще на несколько дней сохранить атмосферу праздника — якобы из-за того, что барнаульцы с детьми продолжали активно посещать эту новогоднюю площадку. В итоге демонтаж начали 14-го января, но, видимо, не торопились и растянули «удовольствие» на четыре дня. Стоит отметить, что это вызвало негодование автомобилистов: они жаловались, что это решение властей привело к возникновению значительных пробок в центре города.