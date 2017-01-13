Пострадавший от взрыва сотрудник Бийского олеумного завода скончался в больнице

Один из рабочих Бийского олеумного завода (БОЗ), пострадавший во время взрыва при разборе старого здания, скончался в больнице. Сам инцидент произошел при использовании пневматических инструментов на объекте, где производили высокочувствительную к удару взрывчатку, сообщается на сайте БОЗ.

Пресс-служба завода подтвердила, что взрыв произошел при демонтаже фундамента здания, которое ранее принадлежало цеху по производству взрывчатых веществ. Оно не эксплуатировалось более 20 лет. В рамках федеральной целевой программы на объектах БОЗ «Реконструкция для создания производства октогена» на объекте проводились работы по подготовке к реконструкции. Оборудование заранее было обезврежено и демонтировано.

Взрыв произошел в 15:02, уже при демонтаже фундамента здания с помощью пневмоинструмента. СМИ ранее писали, что остатки взрывчатки находились в трубе. «Произошел «хлопок» с выбросом фрагментов фундамента. При этом получили травмы четыре работника предприятия. Один из них скончался в больнице», — говорится в сообщении. Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю со своей стороны уточняет, что выброса вредных веществ в атмосферу не произошло.

В то же время life.ru сообщает, что взрыв прогремел из-за гексогена, попавшего в бетонную тумбу, находившуюся на глубине 10–15 см. Издание ссылается на собственный источник на заводе. «Работали люди опытные, соблюдали все требования безопасности, но кто ж знал, что в бетоне может оказаться продукт. А гексоген — это порошок, пыль, которая лезет во все щели и ее очень трудно вытравить: либо паром в 300 градусов, либо ацетоном», — приводит издание слова источника. Остается неясным, почему взорвался именно гексоген, если цех производил другое вещество.

Также источник сообщил, что изначально планировалось привлечь к демонтажу конструкций цеха подрядчиков, но в последний момент решено было провести работы своими силами, чтобы избежать возможных несчастных случаев среди неподготовленных к особенностям продукции предприятия строителей со стороны.

Как отмечается в интернет-справочниках, октоген — взрывчатое вещество, обладающее высокой чувствительностью к удару. В составе смесевых взрывчатых веществ используется для военных целей, как правило, для снаряжения кумулятивных зарядов, что увеличивает их бронепробиваемость приблизительно на 10 % по сравнению со снарядами из гексогена, и для снаряжения снарядов скорострельных мелкокалиберных пушек. Тротиловый эквивалент — 1,7. Для сравнения, для гексогена эквивалент — до 1,6.

По сообщению пресс-службы БОЗ, по факту взрыва создана комиссия, проводится расследование. Также по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело. Допрашиваются свидетели и ответственные сотрудники предприятия.