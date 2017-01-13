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Главная Лента новостей Шубенков «обесцветился»: алтайский атлет отказывается выступать под флагом России

Шубенков «обесцветился»: алтайский атлет отказывается выступать под флагом России

18.01.2017 16:34

Знаменитый алтайский барьерист Сергей Шубенков, которому допинговый скандал в России стоил участия в Олимпийских играх, принял решение выступать не под российским, а под нейтральным флагом. Сейчас знаменитый спортсмен планирует подать соответствующую заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций. Об этом сообщают «Наши новости».

По признанию Сергея Шубенкова, это единственная для него возможность выступать в мировых турнирах. Известно, что точно такие заявки уже отправили коллеги спортсмена: легкоатлеты Мария Кучина, Анжелика Сидорова и Елена Коробкина. По мнению целого ряда экспертов, по сути российским спортсменам не оставили другого выбора, кроме как выступить под нейтральным флагом.

В глобальной сети мнения по поводу поступка спортсменов разделились. Одни пользователи поддержали намерения легкоатлетов, другие наоборот обвиняют их в предательстве. Однако Сергей Шубенков оказался невосприимчив к критике. «На душе абсолютно спокойно и нормально. Сейчас все и так знают, что все нейтральные атлеты — российские, поэтому никаких проблем не испытываю. Все и так знают, кто я, откуда, где тренируюсь, ни для кого не секрет, что я из России», — рассказал спортсмен «Нашим новостям».

Напомним, сборная России по легкой атлетике, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, в полном составе была отстранена от Олимпиады в Рио. Еще в ноябре 2015 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций лишила Всероссийскую федерацию легкой атлетики членства, и, таким образом, все российские легкоатлеты оказались отстранены от участия в международных турнирах. Основанием для этого стал провал российскими спортсменами допинг-проб. Позже расследования показали, что в России якобы отлажена система применения допинга, которую покрывают чиновники госуровня. Все дальнейшие расследования лишь подтверждали это, хотя российские чиновники по большей части игнорировали выводы комиссий, либо отрицали их, говоря о «политическом заказе».


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Комментарий

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Комментариев 22
Мистер Вульф

18.01.2017 16:56

Сергей, тебя давно приглашали за Израиль выступать! И на ОИ выступил бы, и никто бы тебя не трогал по допингу. И деньги бы нормальные заработал....
Флэш

18.01.2017 17:06

Козел ты Серега безродный,не будет у тебя не Родины не флага.
Владимир

18.01.2017 17:08

ну и пусть катит к евреям, не большая потеря...
1

18.01.2017 17:09

Выступай, Сергей! В любом случае ты наш!
гость

18.01.2017 17:23

То, что спортсмены перекрашиваются, плохо, но не смертельно. Такие примеры есть и в других странах мира. Плохо, на мой взгляд то, что наша страна, не в состоянии их защитить от частной лавочки, коей является допинговый комитет. И ещё плохо то, что "беглецы" устроившие этот скандал, живут спокойно, подавая дурной пример любителям халявных денег.
Cthutq

18.01.2017 18:16

Да к допинг с молоком матери передается. Надо вырвать все корни питавшие тебя. Спорт-бизнес, ничего личного.
ФигВам

18.01.2017 18:28

Спортивный век спортсмена короток. По-человечески здесь всё ясно. Выбор, думаю, ему не так уж просто и дался. В само деле: или "повесить бутсы" беговые "на гвоздь", или выступать, принимать участие в соревнованиях, но не под флагом России.
Припомнились наши эмигранты после 1917 года. Вот любопытно, они русскими остались или нет? У них тоже был жуткий выбор. Но судя по нашим писателям, например, русскими они всё равно остались. Или Иван Шмелев. нобелевский лауреат по литературе, не русский писатель?
Ru.банок

18.01.2017 18:36

Мудак,он и в Африке чудак,без родины,жизни и флага!
Виктор

18.01.2017 18:42

Не Шубинков предал Родину, а чиновники от спорта, при поддержки президента, захотели получить величие через допинг, а спортсменов они здорово подставили. Мерзость правит и в спорте и ни кто их не наказал, а некоторые еще получили и повышение в должности.
ДЕВИЗ

18.01.2017 18:44

Абсолютно правильно делает,- нужно вообще уезжать из этой страны судебного беспредела и беззакония. Сам бы уехал, да возраст уже не тот.
ФигВаму

18.01.2017 19:07

Иван Шмелев - замечательный писатель, но не лауреат Нобелевской премии, лауреат - Бунин, хотя судьбы у них в чем-то похожи. Кстати, оба остались русскими не только по духу, но и по документам, так как гражданство других стран в эмиграции они не принимали. А по сути - все верно. Тем более, что Шубенков в данном случае не поменял спортивное гражданство, перейдя под флаг другой страны (хотя и в этом случае многие бы оправдали), а выступает под нейтральным просто потому, что под российским выступать в данный момент нельзя. Вот если после восстановления в правах российской легкой атлетики он останется выступать как нейтральный или же начнет выступать за другую страну, тогда можно будет пообсуждать...
СашОК

18.01.2017 19:31

Девиз,мож тябю в морг на носилках утащить сразу,не?
Специалист из Мухоссанска

18.01.2017 19:46

Авторы Мистер Вульф («за Израиль выступать») и Владимир («ну и пусть катит к евреям»), а вдруг алтайский барьерист Сергей Шубенков опасается (пусть в перспективе) процедуры обрезания? А каждому из вас слабо?
Обыватель

18.01.2017 19:58

Чтобы комментировать хоть как-нибудь такого спортсмена, как Шубенков, надо самому сдать минимум ГТО. Сдаётся мне, что добрая половина отписавшихся критиков и 10 раз не подтянется. Сергей, не обращай ни на кого внимания. У тебя не так много времени, чтобы доказать твоим соперникам, что ты лучше. Здешним критиканам ты ничего не докажешь.
общественник!

18.01.2017 20:08

СЕРЕГА, молодец! НЕ ПАРЬСЯ ИЗ-ЗА ФЛАГА! О себе думай. бегай нормально и деньги получай!
в этой партии цугцванг

18.01.2017 21:03

но такой вариант , я уверен , хороший компромисс.
Беги , Серёга , Беги !
Топчи соперников насмерть циферками на Омеге !
Ни барьера , ни двойного выстрела Тебе !!!
))

18.01.2017 21:16

Деньги получил, зачем теперь флаг, потом ещё можно поплакать, может опять денег дадут, спортсмены блин.
ССГ

18.01.2017 23:52

Человеку дано право выбора и только от него зависит, предать свою Родину, или нет. Завтра запад выставит условия, при которых спортсменам, не отказавшимся от своих матерей, не дадут выступить – такие как Шубенков, в легкую отрекутся, лишь бы гонорар получить. Во время войны тоже было право выбора, или защищать свою страну, или предать и пойти в полицаи, ведь Родина не могла на тот момент защитить их. О времена, о нравы, ничего святого, только поклонение «золотому тельцу».
ССГ

18.01.2017 23:59

Еще в тему, а вот совершенно иной поступок – Андрей Фомочкин, прекрасно отдавая себе отчет о последствиях, в знак протеста против беспредела, по отношению к России, пронес флаг России на Паралимпиаде. Вот кто достоин искреннего уважения.
Мистер Вульф

19.01.2017 00:49

Специалист из Мухоссанска писал(а):
Авторы Мистер Вульф («за Израиль выступать») и Владимир («ну и пусть катит к евреям»), а вдруг алтайский барьерист Сергей Шубенков опасается (пусть в перспективе) процедуры обрезания? А каждому из вас слабо?


Забегает молодой парень в больницу:
- Доктор, сделайте мне кастрацию, срочно!
- ???
- Срочно, доктор, некогда объяснять!
Доктор делает кастрацию. Наутро парень
приходит в себя от наркоза, его спрашивают,
в чем дело, собственно?
- Понимаете, я женился на еврейке, у них
так принято по религии.
- Так может быть Вам нужно было обрезание?
- А я что сказал?!!!
ночной сторож

19.01.2017 00:50

На сайте "Спорт-Экспресс" история с Шубенковым в топе. В основном чмырят. Один барнаулец предложил Серёже выступать под гербом Барнаула, где, как нам всем известно, есть и бегущий конь.
после предательского развала СССР

19.01.2017 01:05

в Барселоне -92 выступили под флагом СНГ спортсмены достойно.
максималисты , не прыгнувшие выше шахматной пешки на доске для шашек во дворе ,
зачем спорт высших достижений путаете с солнышком на турнике один разок ?
или кто дальше доссыт , после пивка?