Шубенков «обесцветился»: алтайский атлет отказывается выступать под флагом России

Знаменитый алтайский барьерист Сергей Шубенков, которому допинговый скандал в России стоил участия в Олимпийских играх, принял решение выступать не под российским, а под нейтральным флагом. Сейчас знаменитый спортсмен планирует подать соответствующую заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций. Об этом сообщают «Наши новости».

По признанию Сергея Шубенкова, это единственная для него возможность выступать в мировых турнирах. Известно, что точно такие заявки уже отправили коллеги спортсмена: легкоатлеты Мария Кучина, Анжелика Сидорова и Елена Коробкина. По мнению целого ряда экспертов, по сути российским спортсменам не оставили другого выбора, кроме как выступить под нейтральным флагом.

В глобальной сети мнения по поводу поступка спортсменов разделились. Одни пользователи поддержали намерения легкоатлетов, другие наоборот обвиняют их в предательстве. Однако Сергей Шубенков оказался невосприимчив к критике. «На душе абсолютно спокойно и нормально. Сейчас все и так знают, что все нейтральные атлеты — российские, поэтому никаких проблем не испытываю. Все и так знают, кто я, откуда, где тренируюсь, ни для кого не секрет, что я из России», — рассказал спортсмен «Нашим новостям».

Напомним, сборная России по легкой атлетике, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, в полном составе была отстранена от Олимпиады в Рио. Еще в ноябре 2015 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций лишила Всероссийскую федерацию легкой атлетики членства, и, таким образом, все российские легкоатлеты оказались отстранены от участия в международных турнирах. Основанием для этого стал провал российскими спортсменами допинг-проб. Позже расследования показали, что в России якобы отлажена система применения допинга, которую покрывают чиновники госуровня. Все дальнейшие расследования лишь подтверждали это, хотя российские чиновники по большей части игнорировали выводы комиссий, либо отрицали их, говоря о «политическом заказе».