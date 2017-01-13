Шубенков «обесцветился»: алтайский атлет отказывается выступать под флагом России

18.01.2017 16:34
Знаменитый алтайский барьерист Сергей Шубенков, которому допинговый скандал в России стоил участия в Олимпийских играх, принял решение выступать не под российским, а под нейтральным флагом. Сейчас знаменитый спортсмен планирует подать соответствующую заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций. Об этом сообщают «Наши новости».
По признанию Сергея Шубенкова, это единственная для него возможность выступать в мировых турнирах. Известно, что точно такие заявки уже отправили коллеги спортсмена: легкоатлеты Мария Кучина, Анжелика Сидорова и Елена Коробкина. По мнению целого ряда экспертов, по сути российским спортсменам не оставили другого выбора, кроме как выступить под нейтральным флагом.
В глобальной сети мнения по поводу поступка спортсменов разделились. Одни пользователи поддержали намерения легкоатлетов, другие наоборот обвиняют их в предательстве. Однако Сергей Шубенков оказался невосприимчив к критике. «На душе абсолютно спокойно и нормально. Сейчас все и так знают, что все нейтральные атлеты — российские, поэтому никаких проблем не испытываю. Все и так знают, кто я, откуда, где тренируюсь, ни для кого не секрет, что я из России», — рассказал спортсмен «Нашим новостям».
Напомним, сборная России по легкой атлетике, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, в полном составе была отстранена от Олимпиады в Рио. Еще в ноябре 2015 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций лишила Всероссийскую федерацию легкой атлетики членства, и, таким образом, все российские легкоатлеты оказались отстранены от участия в международных турнирах. Основанием для этого стал провал российскими спортсменами допинг-проб. Позже расследования показали, что в России якобы отлажена система применения допинга, которую покрывают чиновники госуровня. Все дальнейшие расследования лишь подтверждали это, хотя российские чиновники по большей части игнорировали выводы комиссий, либо отрицали их, говоря о «политическом заказе».
18.01.2017 16:56
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18.01.2017 18:28
Припомнились наши эмигранты после 1917 года. Вот любопытно, они русскими остались или нет? У них тоже был жуткий выбор. Но судя по нашим писателям, например, русскими они всё равно остались. Или Иван Шмелев. нобелевский лауреат по литературе, не русский писатель?
18.01.2017 18:36
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18.01.2017 21:03
Беги , Серёга , Беги !
Топчи соперников насмерть циферками на Омеге !
Ни барьера , ни двойного выстрела Тебе !!!
18.01.2017 21:16
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18.01.2017 23:59
19.01.2017 00:49
Забегает молодой парень в больницу:
- Доктор, сделайте мне кастрацию, срочно!
- ???
- Срочно, доктор, некогда объяснять!
Доктор делает кастрацию. Наутро парень
приходит в себя от наркоза, его спрашивают,
в чем дело, собственно?
- Понимаете, я женился на еврейке, у них
так принято по религии.
- Так может быть Вам нужно было обрезание?
- А я что сказал?!!!
19.01.2017 00:50
19.01.2017 01:05
максималисты , не прыгнувшие выше шахматной пешки на доске для шашек во дворе ,
зачем спорт высших достижений путаете с солнышком на турнике один разок ?
или кто дальше доссыт , после пивка?