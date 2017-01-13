Турция «распрямляется»: чартерные рейсы из Барнаула в Анталью наладят к весне

С 29 апреля из Барнаула стартуют чартерные рейсы в турецкую Анталью. На фоне второй год подряд резко падающего пассажиропотока на международном направлении это может дать шанс «Авиапредприятию «Алтай» вернуться на докризисные позиции 2014 года.

Pegas Touristik поставил цепочку из Барнаула с 29 апреля по 14 октября, всего запланировано более 40 рейсов с шагом в разгар сезона два раза в неделю. Перевозчиком заявлен Royal Flight.Что касается предварительно озвученных цен, они отличаются от тех, что были в сентябре 2015 года, когда из краевого центра были выполнены последние рейсы в Турцию. За прошедшее время стабилизировался курс доллара, более того, последние месяцы рубль продолжает укрепляться. Если к лету эта тенденция сохранится, можно ожидать, что стоимость валютных туров окажется дешевле российских направлений как минимум на 20-25 %.

Например, в настоящее время стоимость двухнедельного отдыха в Турции в середине июня (с прямым перелетом из Барнаула) стартует от 72,5 тысяч рублей на двоих. Речь идет о стандартном трехзвездочном отеле и питании по системе «все включено». Пока сложно сказать, сможет ли туроператор закрыть все намеченные даты, однако предпосылки для этого есть. Во-первых, спрос на страну, отсутствующую весь прошлый сезон плюс довольно демократичный ценник и условия пребывания. Для сравнения, в августе 2015 года подобный тур стоил примерно на 30 тысяч рублей дороже. Кстати, за три летних месяца 2015 года из Барнаула в Турцию улетели 11 тысяч человек.

С большой долей вероятности можно предположить, что позднее прямую Турцию из Барнаула поставят Coral Travel и Anex Tour. Обычно операторы обнародуют планы на летний сезон к середине февраля. Речь может идти о совместной программе, предполагающей блоки мест на одних и тех же рейсах. Не исключено, что к «союзу» примкнет и Pegas.

Напомним, российско-турецкие отношения обострились в ноябре 2015 года после атаки турецких ВВС на российский бомбардировщик Су-24. Тогда в результате инцидента погиб российский летчик, уроженец Алтайского края Олег Пешков. В итоге с конца 2015 года туроператорам запретили продажу путевок в Турцию, а тех, кто пытался делать это в обход закона, штрафовали. Потепление в отношениях между странами произошло летом 2016 года после того, как президент Турции Реджеп Эрдоган принес свои извинения. Однако поскольку высокий сезон уже заканчивался, туроператоры не спешили возвращать популярное среди россиян направление. Например, в Сибири рейсы были поставлены в августе только из Новосибирска, причем первоначально они имели статус регулярных, а не чартерных.

Добавим, в 2016 году международный аэропорт Барнаул им. Г.С. Титова обслужил 386,97 тысяч пассажиров, что на 2,4 % больше, чем в 2015 году. На внутренних рейсах было обслужено 362,21 тысячи человек (+ 6,2 %). На международных направлениях зафиксировано снижение на 33 % (обслужено 24,76 тысяч пассажиров). Снижение пассажиропотока в прошлом году связано с ростом курсов основных валют, запретом на выполнение полетов в Турцию и Египет, а также экономическими и внешнеполитическими процессами в стране и мире, говорится на сайте Барнаульского аэропорта. Кстати, пик по перевозкам за границу в новейшей истории местного авиаузла пришелся на 2014 год — почти 72 тысячи человек.