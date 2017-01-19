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Главная Лента новостей Посткризисный расклад: Александр Карлин с оптимизмом расскажет народным избранникам о високосном годе

Посткризисный расклад: Александр Карлин с оптимизмом расскажет народным избранникам о високосном годе

20.01.2017 08:33

За неделю до отчета губернатора Алтайского края перед депутатами регионального Заксобрания в Сети появились тезисы доклада Александра Карлина. Основной смысл документа сводится к тому, что большую часть негативных последствий в экономике в 2016 году удалось не только преодолеть, но и перейти от стагнации к плавному росту. Это утверждение подкрепляется большим количеством статистических выкладок. Интересно, что председатель краевого кабмина обращает внимание народных избранников и на те вопросы, которыми в первую очередь предстоит заниматься исполнительной власти в текущем году.

Выступление Александра Карлина будет включать в себя несколько больших блоков. Главный акцент делается на том, чтобы доказать тезис об устойчивом развитии экономики, а также социальной стабильности в регионе. Привычно будет обыгрываться тема импортозамещения, обращение к которой в последние пару лет уже стало правилом хорошего тона у российских чиновников и политиков. Еще одним сильным фрагментом доклада призван стать «новогодний комплимент» от президента относительно взвешенной кредитной политики Алтайского края и наращиванию собственных доходов региона.

Как следует из слов спикера, все ключевые отрасли экономики субъекта показали положительную динамику по отношению к докризисному уровню. В 2016 году, по предварительным данным, прирост производства в сельском хозяйстве составил 10 %, был собран рекордный урожай зерновых, гречихи и сахарной свеклы, напоминает депутатам губернатор. Объемы производства в промышленности увеличились на 1,4 %, в том числе в пищевой промышленности – на 5,3 %. Темп роста номинальной зарплаты по предварительным данным составил 4,6 %. Прирост валового регионального продукта оценивается в 1 %. Из других позитивных моментов подчеркивается снижение годовой инфляции в два раза, до 5,8 %.

В заслугу администрации Алтайского края в 2016 году губернатор ставит тот факт, что в регионе не произошло роста безработицы, оказались сохранены рабочие места на крупных предприятиях, также из кризиса вышло градообразующее предприятие, новоалтайское АО «Алтайвагон». Кроме того, регион продемонстрировал более благоприятные, чем ожидалось, бюджетные показатели, особенно это касается увеличения доходной части. Объем собственных доходов края увеличился в сравнении с 2015 годом на 17 % и составил 66,3 млрд рублей. Также Алтайский край по-прежнему сохраняет низкий уровень госдолга (5 % от собственных доходов).

Похвастался председатель краевого правительства тем, что в прошлом году продолжалась реализация крупных инфраструктурных проектов: строительство магистрального газопровода в западном и юго-западном направлениях, проектирование обхода Барнаула. Высшее должностное лицо субъекта не преминул отметить успехи края в строительной отрасли. По тем данным, что приводит г-н Карлин в своем отчете, введено в эксплуатацию около 746 тысяч кв. м жилья, что превышает среднегодовые показатели докризисного периода на 15 %. Впрочем, указанная цифра не слишком коррелирует с данными крайстата, настаивает парламентская оппозиция в стенах АКЗС, также успевшая заранее ознакомиться с документом.

Не мог обойти вниманием Александр Карлин одну из своих любимых тем - развитие регионального туризма. В 2016 году введено в эксплуатацию более 30 новых средств размещения, продолжалась реализация проектов «Белокуриха-2», «Бирюзовая Катунь», «Золотые ворота». Туристический поток в Алтайский край увеличился и составил около 2 млн человек. Не забыл губернатор напомнить и о визите Владимира Путина в Белокуриху в связи с проведением выездного заседания президиума Госсовета.

Заключительным блоком в докладе представлен социально-демографический портрет региона. Здесь г-н Карлин выделяет в качестве значимых событий снижение смертности населения (за отчетный период скончалось на 470 человек меньше, чем в 2015 году), а также стабильную ситуацию с рождаемостью: в 2016 году на свет появилось 29 070 детей. Суммарный коэффициент рождаемости, по последним данным, составляет 1,785 и превышает целевой показатель, прописанный в указе президента (1,753). Не забыл глава региона и про запоздавший с открытием перинатальный центр «ДАР», а также несколько теряющиеся на этом фоне семь ФАПов. Напомнил губернатор про ликвидацию двухсменности и создание новых учебных мест в школах.

Вместе с тем, по признанию Александра Карлина, в Алтайском крае остаются проблемы, в том числе связанные с нестабильностью в мировой и российской экономике. Сократились инвестиционные возможности государственных и муниципальных бюджетов, бизнеса. Наблюдается отрицательная динамика показателей потребительского рынка, характерная и для России в целом. Несмотря на это, необходимо продолжить решение задач по созданию условий для повышения уровня доходов граждан, обеспечению комплексного развития территорий, повышению качества социальной и инженерной инфраструктуры, совершенствованию транспортной системы, развитию малого и среднего предпринимательства, снижению административных барьеров в целях привлечения инвестиций в экономику края и повышения налогооблагаемой базы, подчеркивается в тексте.

Показательно, что губернатор намечает в конце своего спича цели исполнительной власти на ближайшую перспективу. Среди главных задач 2017 года можно назвать формирование благоприятных условий для привлечения внебюджетных инвестиций, реализацию проекта «Комплексное развитие моногородов», программу «80x80», наращивание объемов продукции животноводства, развитие сельского туризма, повышение зарплаты отдельным категориям работников, улучшение качества оказания жилищно-коммунальных услуг, повышение уровня принимаемых управленческих решений (очевидно, губернатор в данном случае намекает на новую правительственную модель – прим. ред. БФ), а также открытость деятельности органов власти всех уровней, сказано в документе.

Напомним, губернатор Алтайского края Александр Карлин отчитается перед депутатами Заксобрания о работе администрации региона на месяц раньше обычного. Мероприятие пройдет 26 января в рамках очередной сессии регионального парламента, но не в Парламентском центре, а в здании концертного зала «Сибирь». В настоящее время фракции АКЗС согласовывают свои вопросы для главы кабмина. Часть депутатских объединений уже озвучили свой перечень, не дожидаясь следующей недели.

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Комментарий

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Комментариев 24
Бит-ховен

20.01.2017 09:24

"...Также Алтайский край по-прежнему сохраняет низкий уровень госдолга (5 % от собственных доходов)." Вот именно поэтому-то и живем в нищете! С нашим-то уровнем собственных доходов.
гостья

20.01.2017 09:37

Грош цена всему написанному в докладе губернатора, если зарплата и уровень жизни населения в АК самые низкие в РФ и как результат численность населения в АК за 2016 год сократилась на 10 000 человек.
Судья

20.01.2017 09:44

... А теперь , последнее слово предоставляется АБК )))))))
«Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК». А И Егер

20.01.2017 10:34

Звезда в Шоке. ЕБЖ.
...В заслугу администрации Алтайского края в 2016 году губернатор ставит тот факт, что в регионе не произошло роста безработицы,...
в т.ч. и в г Славгороде успел в декабре 2015г "трудоустроить" Дважды коронованного казнокрада в Законе и его ППЖ и фаворитку в помощью лидера ПЖиВ, которую потом все дружно кинули, они с лихвой восполнили в 2016г все свои потери за 2015г ч/з непрозрачные аукционы в т.ч. и для ворошиловского стрелка из ПЖиВ.
А теперь ликвидировали и лидера региональной ПЖиВ, но оставили при должности.
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ.
М. Горький

20.01.2017 10:43

Это Поплавок, голодный народ стоит на берегу, царь в руках держит удочку. Рыбы не будет... Почему? Да потому что полковник КГБ и прокурор СССР занимаются не своим делом!
Гость

20.01.2017 11:59

Разговаривал с фермером о "рекордном урожае". Подаёт сведения об урожайности и валовом сборе в район,ему говорят- пиши столько и столько. Так и набрали 5 млн.тонн.!
ИСТИНА

20.01.2017 12:01

Кто и когда ответит обществу: в какую сумму бюджету Алтайского края обходятся поездки АБК в Москву, сколько дней АБК проводит в Москве и ЕЩЕ ЗА ЭТОТ ПЕРИОД ОФОРМЛЯЮТСЯ КОМАНДИРОВКАМИ?! Какой рейтинг губернатора (пред правительства) АБК в России, Сибирском Федеральном округе и в Алтайском крае?!
Рома

20.01.2017 12:10

С ОПТИМИЗМОМ РАССКАЖЕТ ...

Автору респект и уважение за мастеркласс, можно было дальше ничего и не писать. Коротко, емко и всем понятно. Молодец!!!!
Флэш

20.01.2017 12:33

Все население края с оптимизмом и радостью попрощается с АБК,если тот прямо после отчёта свалит из края и больше здесь не появится.
Опана

20.01.2017 12:35

Социально-экономическое развитие края показывает неплохую динамику, правда отрицательную, на стабильную и показатели не плохие.
А.Б. осчастливите жителей края - уезжайте домой. Это будет лучший подарок.
Флэшу

20.01.2017 13:47

Думайте, что говорите! Уедет АБК, поставят Локтева, и тогда точно ничего не будет, кроме Шонии и Ракшина
Рома

20.01.2017 13:50

Флэшу писал(а):
Уедет АБК, поставят Локтева, и тогда точно ничего не будет, кроме Шонии и Ракшина

Грустно, но Вы абсолютно правы, полная безнадега в чиполинии.
Местный

20.01.2017 13:50

В Белокурихе сейчас санатории полупустые, огромный спад. Кто там рядом, сообщите Карлину, что нужно перестать пудрить людям голову и идти в отставку.
Бийчанин

20.01.2017 14:16

Да его поганой ментлой не выгнать. Сидит, ряху отъедает и отчётики строчит липовые.
неравнодушная

20.01.2017 15:13

Отчеты писать умеют чиновники... Лучше бы работали, а не бумагу портили! Врать можно в Москве про улучшение жизни в Алтайском крае, а проживающие в нем как-то в такие рассказы не верят!
Где они, улучшения-то? Если гора, новая лестница и новый мост через Обь светятся, то это совершенно не означает, что край выполз из тьмы и безнадеги: работы нет, цены за коммуналку лезут вверх, социальная сфера в упадке, дорог нет - а он рассказывает, как все хорошо на Алтае! Одним словом - балабол.
Небольшая поправка

20.01.2017 16:05

Флэшу писал(а):
Думайте, что говорите! Уедет АБК, поставят Локтева, и тогда точно ничего не будет, кроме Шонии и Ракшина

Не поставят, а посадят.
Виктор

20.01.2017 16:20

Вообще я за то, чтобы Карлин остался на Алтае еще хотя бы лет на 5. Скоро в Рубцовске Дадин ему место освободит и посмотрим сколько раз жена к нему прилетит и причем за свой счет.
Карлин здесь с оптимизмом

20.01.2017 16:57

А Чубайс об ужасе на форуме в Давосе у мировой элиты . Вот как славно идут дела в родном отечестве ...
qwerty

20.01.2017 16:57

Прикольнеько так - "фракции АКЗС согласовывают свои вопросы." Неугодные, неудобные убрать! А вопросы с "оптимизмом" оставить? Ну тогда спросите про собаку (кошку), про внуков, правнуков..., нам это так интересно!!!!
Когда этот балаган кончится? Одни задают "согласованные" вопросы, другие с "оптимизиом" на них отвечают.
Переживающий

20.01.2017 17:13

Что послужило причиной проводить отчет за 2016 год губернатору в январе 2017 – можно только предполагать, я думаю, причин много…
Но, самое главное – никто не сможет опровергнуть данные о цифрах и процентах в докладе губернатора.
Но никто не сможет и подтвердить эти цифры – Росстат еще не посчитал, не опубликовал данные за 2016 год.
Откуда у губернатора эти данные? Кто и как может доказать правдивость информации в докладе губернатора?
А с другой стороны, кому и что должен доказывать губернатор, извините, уже председатель Правительства Алтайского края? Он же председатель Правительства края (помните ту, знаменитую фразу из фильма " кто его посадит, он же памятник").
Но, я очень люблю арифметику, спасибо учителям советской школы, которые говорили, буквы обманчивы, а цифры всегда точны.
На основании Росстата за 10 месяцев 2016 года (других пока нет) рост среднемесячной зарплаты за 2016 год по сравнению с 2015 годом в Алтайском крае составил 2,43 %.
В среднем по России этот показатель равен 5,0%.
В Алтайском крае в 2 раза ниже рост среднемесячной зарплаты, чем по России, этим гордится Карлин?
На основании Росстата за 10 месяцев 2016 года средняя зарплата в Алтайском крае =20 444 рубля, меньше только в республике Дагестан. Этим гордится Карлин?
Снижение годовой инфляции в 2 раза напрямую связано с уровнем жизни жителей края, об этом БФ уже писал. Чем ниже уровень жизни, тем меньше инфляция. Этим гордится Карлин?

Дождемся данных Росстата, сверим с данными отчета губернатора, сделаем выводы….
Гость

20.01.2017 17:20

Вы ещё больше пишите коменты. Так же как и вчерашнюю новость про Главного следователя Барнаула снимут!!!!
Опять я

20.01.2017 17:22

Але вы слышите или нет? Завтра уберут эту новость!
гость

20.01.2017 17:23

В заслугу администрации Алтайского края в 2016 году губернатор ставит тот факт, что в регионе не произошло роста безработицы,
Это заслуга? Это значит, что в крае НЕ создано новых рабочих мест и число безработных не уменьшилось. Это плохая работа администрации и лично губернатора.

был собран рекордный урожай зерновых, гречихи и сахарной свеклы,
Брехня. О приписках знают все.

запоздавший с открытием перинатальный центр
Чтобы его строить, у районных больниц отобрали по 25% выделенных бюджетных денег.

Из других позитивных моментов подчеркивается снижение годовой инфляции в два раза, до 5,8 %.
Все с этим согласны? Опять враньё из уст губернатора.

повышение уровня принимаемых управленческих решений (очевидно, губернатор в данном случае намекает на новую правительственную модель
ну да, губернатор теперь ещё больше получать будет, можно из москвы совсем не прилетать

и по остальным пунктам враньёвраньёвраньё

Гость

20.01.2017 17:24

Смысл писать эти коменты? Кому они нужны?