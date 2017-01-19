Посткризисный расклад: Александр Карлин с оптимизмом расскажет народным избранникам о високосном годе

За неделю до отчета губернатора Алтайского края перед депутатами регионального Заксобрания в Сети появились тезисы доклада Александра Карлина. Основной смысл документа сводится к тому, что большую часть негативных последствий в экономике в 2016 году удалось не только преодолеть, но и перейти от стагнации к плавному росту. Это утверждение подкрепляется большим количеством статистических выкладок. Интересно, что председатель краевого кабмина обращает внимание народных избранников и на те вопросы, которыми в первую очередь предстоит заниматься исполнительной власти в текущем году.

Выступление Александра Карлина будет включать в себя несколько больших блоков. Главный акцент делается на том, чтобы доказать тезис об устойчивом развитии экономики, а также социальной стабильности в регионе. Привычно будет обыгрываться тема импортозамещения, обращение к которой в последние пару лет уже стало правилом хорошего тона у российских чиновников и политиков. Еще одним сильным фрагментом доклада призван стать «новогодний комплимент» от президента относительно взвешенной кредитной политики Алтайского края и наращиванию собственных доходов региона.

Как следует из слов спикера, все ключевые отрасли экономики субъекта показали положительную динамику по отношению к докризисному уровню. В 2016 году, по предварительным данным, прирост производства в сельском хозяйстве составил 10 %, был собран рекордный урожай зерновых, гречихи и сахарной свеклы, напоминает депутатам губернатор. Объемы производства в промышленности увеличились на 1,4 %, в том числе в пищевой промышленности – на 5,3 %. Темп роста номинальной зарплаты по предварительным данным составил 4,6 %. Прирост валового регионального продукта оценивается в 1 %. Из других позитивных моментов подчеркивается снижение годовой инфляции в два раза, до 5,8 %.

В заслугу администрации Алтайского края в 2016 году губернатор ставит тот факт, что в регионе не произошло роста безработицы, оказались сохранены рабочие места на крупных предприятиях, также из кризиса вышло градообразующее предприятие, новоалтайское АО «Алтайвагон». Кроме того, регион продемонстрировал более благоприятные, чем ожидалось, бюджетные показатели, особенно это касается увеличения доходной части. Объем собственных доходов края увеличился в сравнении с 2015 годом на 17 % и составил 66,3 млрд рублей. Также Алтайский край по-прежнему сохраняет низкий уровень госдолга (5 % от собственных доходов).

Похвастался председатель краевого правительства тем, что в прошлом году продолжалась реализация крупных инфраструктурных проектов: строительство магистрального газопровода в западном и юго-западном направлениях, проектирование обхода Барнаула. Высшее должностное лицо субъекта не преминул отметить успехи края в строительной отрасли. По тем данным, что приводит г-н Карлин в своем отчете, введено в эксплуатацию около 746 тысяч кв. м жилья, что превышает среднегодовые показатели докризисного периода на 15 %. Впрочем, указанная цифра не слишком коррелирует с данными крайстата, настаивает парламентская оппозиция в стенах АКЗС, также успевшая заранее ознакомиться с документом.

Не мог обойти вниманием Александр Карлин одну из своих любимых тем - развитие регионального туризма. В 2016 году введено в эксплуатацию более 30 новых средств размещения, продолжалась реализация проектов «Белокуриха-2», «Бирюзовая Катунь», «Золотые ворота». Туристический поток в Алтайский край увеличился и составил около 2 млн человек. Не забыл губернатор напомнить и о визите Владимира Путина в Белокуриху в связи с проведением выездного заседания президиума Госсовета.

Заключительным блоком в докладе представлен социально-демографический портрет региона. Здесь г-н Карлин выделяет в качестве значимых событий снижение смертности населения (за отчетный период скончалось на 470 человек меньше, чем в 2015 году), а также стабильную ситуацию с рождаемостью: в 2016 году на свет появилось 29 070 детей. Суммарный коэффициент рождаемости, по последним данным, составляет 1,785 и превышает целевой показатель, прописанный в указе президента (1,753). Не забыл глава региона и про запоздавший с открытием перинатальный центр «ДАР», а также несколько теряющиеся на этом фоне семь ФАПов. Напомнил губернатор про ликвидацию двухсменности и создание новых учебных мест в школах.

Вместе с тем, по признанию Александра Карлина, в Алтайском крае остаются проблемы, в том числе связанные с нестабильностью в мировой и российской экономике. Сократились инвестиционные возможности государственных и муниципальных бюджетов, бизнеса. Наблюдается отрицательная динамика показателей потребительского рынка, характерная и для России в целом. Несмотря на это, необходимо продолжить решение задач по созданию условий для повышения уровня доходов граждан, обеспечению комплексного развития территорий, повышению качества социальной и инженерной инфраструктуры, совершенствованию транспортной системы, развитию малого и среднего предпринимательства, снижению административных барьеров в целях привлечения инвестиций в экономику края и повышения налогооблагаемой базы, подчеркивается в тексте.

Показательно, что губернатор намечает в конце своего спича цели исполнительной власти на ближайшую перспективу. Среди главных задач 2017 года можно назвать формирование благоприятных условий для привлечения внебюджетных инвестиций, реализацию проекта «Комплексное развитие моногородов», программу «80x80», наращивание объемов продукции животноводства, развитие сельского туризма, повышение зарплаты отдельным категориям работников, улучшение качества оказания жилищно-коммунальных услуг, повышение уровня принимаемых управленческих решений (очевидно, губернатор в данном случае намекает на новую правительственную модель – прим. ред. БФ), а также открытость деятельности органов власти всех уровней, сказано в документе.

Напомним, губернатор Алтайского края Александр Карлин отчитается перед депутатами Заксобрания о работе администрации региона на месяц раньше обычного. Мероприятие пройдет 26 января в рамках очередной сессии регионального парламента, но не в Парламентском центре, а в здании концертного зала «Сибирь». В настоящее время фракции АКЗС согласовывают свои вопросы для главы кабмина. Часть депутатских объединений уже озвучили свой перечень, не дожидаясь следующей недели.