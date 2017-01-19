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Главная Лента новостей В Горно-Алтайске 15-летний подросток скончался по дороге в школу

В Горно-Алтайске 15-летний подросток скончался по дороге в школу

20.01.2017 09:05

В Республике Алтай возбудили уголовное дело по факту смерти 15-летнего школьника. Подростку стало плохо по дороге в образовательное учреждение. В настоящее время следствие выясняет причину гибели, сказано на сайте регионального следкома.

По данным следствия, инцидент произошел в Горно-Алтайске 24 декабря прошлого года. Утром подросток вышел из дома и поехал на общественном транспорте на учебу. В автобусе он почувствовал себя плохо и сказал об этом водителю. Его сразу же доставили в отделение «скорой помощи», куда юноша зашел самостоятельно. После осмотра школьник сразу же госпитализировали в республиканскую больницу, где в тот же день он умер в реанимации. Предварительной причиной смерти подростка явилось заболевание, которое пока не уточняется, однако известно, что на учете погибший не состоял.

Следователям предстоит разобраться в ситуации и выяснить все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) продолжается.

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Комментарий

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Комментариев 2
Константин

20.01.2017 11:03

Очередная волна менингита началась?
Редакции

20.01.2017 12:46

Как это понимать"скончался по дороге в школу", если его отвезли на скорую и умер ребенок в реанимации.Очень непрофессионально! Родным соболезнование.