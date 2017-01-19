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Главная Лента новостей Старый новый долг: алтайский «Сибэнергомаш» обязали выплатить одноименному ДК почти 70 млн рублей

Старый новый долг: алтайский «Сибэнергомаш» обязали выплатить одноименному ДК почти 70 млн рублей

20.01.2017 09:51

Арбитражный суд Алтайского края произвел процессуальную замену кредитора в деле о банкротстве ОАО «Сибэнергомаш» в Барнауле, которое арендовало площади одноименного завода. Теперь вместо банка «Глобэкс» — основного кредитора предприятия — 68,9 млн рублей причитаются ЗАО «ДКС «Сибэнергомаш». Формально завод теперь должен эту сумму своему Дому культуры. Информация содержится на сайте арбитража.

Как указано в решении, замена кредитора произошла по причине продажи здания ДК. Оно находилось в залоге у банка, поскольку юрлицо дома культуры поручилось перед финорганизацией по кредитам «Сибэнергомаша» — общая сумма долга превысила 62 млн рублей. В октябре 2016 года здание за 86,2 млн рублей выкупил предприниматель Михаил Макаров и из этой суммы продавец — ЗАО «ДКС «Сибэнергомаш» — выплатило банку свой долг.

Фактически бывший собственник ДК исполнил свои обязательства по договору поручительства, отдав деньги вместо юрлица завода, которое изначально задолжало банку. По этой причине и произведена замена кредитора — теперь ОАО «Сибэнергомаш» должно возместить ЗАО «ДКС «Сибэнергомаш», которое само находится в состоянии банкротства, стоимость этой «услуги».

Отметим, что сумма в 68,9 млн рублей, на которую уменьшился кредитный портфель «Глобэкса» в реестре «Сибэнергомаша», мизерна по сравнению с общим объемом обязательств. Размер требований банка за вычетом этой суммы составляет почти 1,65 млрд рублей.

Напомним, что 28 апреля 2015 года Арбитражный суд Алтайского края признал «Сибэнергомаш» банкротом и ввел в АО конкурсное производство. Банкротство завода инициировал «Альфа-банк», заключивший договор цессии с ЗАО «Росэнергомаш», перед которым у «Сибэнергомаша» образовалась задолженность в сумме 984,8 тысяч рублей. Кроме того, алтайский завод имел долг перед самим банком в сумме 1,15 млрд рублей, которые в марте текущего года были включены в реестр требований кредиторов предприятия. Также суд включил в реестр долг перед банком «Глобэкс» на 1,6 млрд рублей. Остальные кредиторы предъявили требования на гораздо меньшие суммы. Банкротство было признано преднамеренным, по факту расследуется уголовное дело.

К слову, все имущество завода ранее оценивалось в 255 млн рублей, при этом значительная часть производственных мощностей, которыми распоряжался «Сибэнергомаш», ему не принадлежит. Как уже сообщалось, в середине мая 2016 года обанкротившийся барнаульский завод объявил торги по продаже материальных ценностей. Тогда предприятие пыталось найти покупателей на несколько сотен предметов, среди которых рабочая одежда, трубы и металлические листы.

В конце марта 2016 года гендиректор созданного в мае 2015 года ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» Максим Дрыгин стал победителем торгов по продаже товарных знаков завода. Эта компания создана менее года назад, но, как видно, с подачи банка «Глобэкс» — основного кредитора барнаульского завода — постепенно переводит под свой контроль активы предприятия. По данным бывших работников завода, именно это юрлицо, формально никак не связанное с ОАО «Сибэнергомаш», сейчас действует на производственной площадке предприятия.


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Комментарий

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Комментариев 3
гость

20.01.2017 11:36

Не могу понять. Если "В октябре 2016 года здание за 86,2 млн рублей выкупил предприниматель Михаил Макаров и из этой суммы продавец — ЗАО «ДКС «Сибэнергомаш» — выплатило банку свой долг. 68,9 млн рублей причитаются ЗАО «ДКС «Сибэнергомаш». ", то 86,2-68,9=17,3. То есть Макаров купил ДК за 17,3 млн руб.?
А город для жителей , которые просили сохранить социальный объект, не мог по этой схеме всего за 17 млн приобрести? На лестницу к церкви денег не жалко, и обездолить детей, поколения которых занимались в кружках и секциях под присмотром педагогов - тоже не жалко?
Че Гевара

20.01.2017 12:40

Кому они чьи то дети и педагоги нужны? Деньги затмевают разум а большие деньги совесть.
Bratka

20.01.2017 12:40

Помню, в начале 90-х Миша руководил ООО "Маком" (Макаров и коммерция). И по радио гоняли постоянно рекламную песенку про эту контору: "Туриста с клёвым рюкзаком, Дорога приведёт в Маком, И интуриста вслед за ним, Сперва в Маком, а после в Рим!" А работники предприятия, если этот ролик звучал по радио в зоне слышимости, обязаны были вставать и стоя прослушивать гимн своего предприятия.