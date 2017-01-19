Смертельный манеж: после трагедии в Бердске сити-менеджер Барнаула вновь потребовал разгрести снег на крышах

Глава администрации Барнаула Сергей Дугин потребовал от городских служб усилить контроль за очисткой кровель от снега и наледи. Такое заявление ему приходится делать уже второй раз за зиму: сперва после обрушения крыши «Ашана» в краевом центре, сейчас — после гибели людей под завалами конного клуба в Бердске. Сообщение опубликовано на сайте администрации Барнаула.

В связи с трагическими событиями в Бердске, где при обрушении кровли ангара на территории конного клуба погибли два человека, Сергей Дугин потребовал усилить контроль за очисткой крыш городских зданий от снега. За исполнением требования он обязал следить глав администраций районов, председателей комитетов по образованию, по культуре, жилищно-коммунального хозяйства, по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда, по делам молодежи, по физической культуре и спорту.

Руководителям предприятий и ведомств, собственникам торгово-развлекательных центров и иных объектов массового пребывания людей рекомендовано осматривать здания с большой площадью кровли, чтобы оценить их техническое состояние и провести техническое обслуживание. В случае обнаружения нарушений нужно принять оперативные меры по их устранению.

Отметим, что 18 января исполнители отчитались о проверках объектов массового скопления людей в Индустриальном районе Барнаула, которые проводились после обрушения крыши «Ашана». Тогда ТЦ «Европа», строительные супермаркеты «Аксиома» и «Леруа Мерлен», а также два магазина «Мария-Ра» по улице Малахова получили предписания на уборку прилегающих территорий и крыш от снега. Протокол об административном правонарушении был составлен на управляющего магазином «Мария-Ра» по улице Малахова, 156. Объем снега на крыше и козырьке здесь превышает установленные нормы и должен быть убран незамедлительно.

Большой объем снега, выпавший нынешней зимой, также уже заставил синоптиков и власти предрекать разрушительный паводок весной 2017 года. Так, губернатор Алтайского края рассказал, что грядущий паводок, возможно, станет сложнейшим для региона.

Обрушение на территории конного клуба произошло вечером 19 января, под завалами погибли 45-летний мужчина и 15-летняя девочка. Еще двое подростков с тяжелыми травмами госпитализированы. Помимо людей под завалами оказали как минимум три лошади, только одну из которых удалось спасти. Наиболее вероятной причиной трагедии следователи называют скопившийся на крыше снег.

Ночью с 19 на 20 января местный портал «Курьер. Среда» сообщал, что завалы разбирают 280 человек — это и сотрудники МЧС, и военные, и медики. Конный клуб занимает земельный участок бывшего пионерского лагеря. Манеж сооружен незаконно, его закончили строить лишь в 2016 году. Руководит операцией лично генерал Виктор Орлов, глава управления МЧС по Новосибирской области. СУ СКР по Новосибирской области возбудил уголовное дело, следователи опрашивают свидетелей, в том числе руководителя «Аллюра» Римму Воротникову.