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Главная Лента новостей Единороссы «выделили» 8 млн рублей на «духовную пищу» для малых городов Алтайского края

Единороссы «выделили» 8 млн рублей на «духовную пищу» для малых городов Алтайского края

20.01.2017 11:55

В 2017 году в рамках партийных проектов «Единой России» Алтайский край получит порядка 43 млн рублей на развитие и поддержку учреждений культуры. Первый транш — 8 млн рублей, выделенный региону в рамках партпроекта «Театры малых городов», уже в пути. Деньги, что интересно, выделяются из федерального бюджета, но единороссы позиционируют проект как собственный. О нем рассказал депутат Госдумы Виктор Зобнев, его комментарий приводится на сайте реготделения ЕР.

По словам депутата, деньги предназначены для Бийского и Рубцовского драматических театров. Что будет сделано на эти 8 млн рублей — не поясняется, однако известно, что курировать расходование этих федеральных средств будут в том числе единороссы. «Проект «Театры малых городов» рассчитан на три года. В целом по стране на его финансирование предусмотрено по 670 млн рублей в период 2017-2019 годы. Алтайский край попал в число пилотных регионов, которые получат деньги для театров уже в этом году. По моим данным, средства в размере 8 млн рублей, предусмотренные на эти цели, уже направлены в регион», — приводится на сайте комментарий Виктора Зобнева.

Как говорится в пояснении на федеральном сайте ЕР, программа рассчитана на техническое переоснащение театров в городах с населением менее 300 тысяч человек. По словам заместителя министра культуры РФ Александра Журавского, проект «позволит, с одной стороны, существенно обновить материальную базу, в том числе свет, звук, а с другой стороны - позволит появиться качественно новым постановкам в театрах малых городов». Цитату приводит ТАСС.

Виктор Зобнев пояснил, почему два алтайских театра попали в список. Впрочем, главная причина не указывается: согласно сайту Управления Алтайского края по культуре и архивному делу, кроме драмтеатров в Бийске и Рубцовске подобных учреждений в малых городах нет. «Театры входят в список старейших, Бийский драматический начал свою историю в 1916 году, Рубцовский – в 1927. При этом оба театра являются ведущими и особо востребованными учреждениями культуры в своем городе, имеют богатую историю, и еще более богатый творческий потенциал. Театр – это место, где человек начинает культурно расти. Нам надо создать людям эту возможность», — подчеркнул Виктор Зобнев.

Отметим, что реконструкция и ремонт культурных учреждений в Алтайском крае нередко сопровождаются скандалами, особенно когда они не контролируются должным образом. В частности, недавно алтайская журналистка, а ныне корреспондент московского «Агентства социальной информации» Юлия Вяткина во время поездки в Барнаул оказалась неприятно удивлена тем состоянием, в котором пребывает Государственный художественный музей Алтайского края. Реконструкция основного здания пока заморожена из-за недобросовестного подрядчика, временное же помещение слишком мало, чтобы вместить всех посетителей.

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Комментарий

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Комментариев 3
Эллочка Людоедка

20.01.2017 14:15

Деньги, что интересно, выделяются из федерального бюджета, но единороссы позиционируют проект как собственный.

Теперь у единорогих "рейтинг" поднимется за казённый счёт и до новых выборов стоять будет...
Бабы, в кучу!!!
Ждем-с мнения из Верх-Суетки

20.01.2017 14:35

Моё мнение________________________________________ (без подписи)

Мнение бийской КОмСО-моли_______________________________(Ваня Красный, Серёжа Гор____________ и ещё 150 подписей_______________)

ЭКС -комсомолец Коля Ноздрюхин_____________________
Завсегдатай

20.01.2017 17:43

"Что будет сделано на эти 8 млн рублей — не поясняется" Может их просто разворуют?