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Главная Лента новостей На Алтае осудили «страховщиков» за попытку похитить из бюджета 113 млн рублей

На Алтае осудили «страховщиков» за попытку похитить из бюджета 113 млн рублей

20.01.2017 12:56

Центральный районный суд Барнаула признал виновными руководителя ООО «Страховое общество «РуСА-Р» Николая Самойленко, директора территориального обособленного подразделения ООО «Страховое общество «РуСА-Р» Алексея Кочубея и сотрудников их организации. Члены преступной группы обманули 158 алтайских аграриев, которым предлагали «выгодные» условия страхования, и едва не лишили ГУ СХ Алтайского края более 100 млн рублей, сообщает УФСБ России по Алтайскому краю.

Судом и следствием установлено, что весной 2012 года фактический руководитель ООО «Страховое общество «Русский страховой Альянс-Русиншур» из Красноярска Николай Самойленко предложил директору территориального обособленного подразделения общества Алексею Кочубею совместно похитить крупную сумму денег из краевого и федерального бюджетов. Средства мужчины хотели получить в качестве субсидий на компенсацию части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей Алтайского края, которые страхуют свой урожай. Для воплощения схемы Кочубей вместе со своими подчиненными Ольгой Хамрителевой и Ириной Капанен выходили на руководителей агропромышленных предприятий и вводили их в заблуждение - они убеждали их в законности получения средств господдержки. При этом от самих товаропроизводителей никаких личных затрат не требовалось. Для получения субсидии они должны были лишь произвести оплату 50 % страховой премии, а для этого подконтрольная СО «РуСА-Р» фирма ООО «АгроФинанс» как раз и предоставляла им деньги под видом займа.

После этого аграрии перечисляли полученные средства на счет барнаульского филиала ООО «СО «РуСА-Р». Денежный поток направлялся в головную организацию в Красноярск, откуда крупные суммы снова переводили в «АгроФинанс» по фиктивному основанию «купля-продажа векселей» для дальнейшего представления их очередному сельскохозяйственному товаропроизводителю. При этом фактически страховая компания свои средства не тратила, а лишь создавала видимость соблюдения всех необходимых условий для получения и последующего хищения предоставляемых государством субсидий. Согласно разработанной схеме, финансовые документы об оплате страхового взноса и заключении договора страхования должны были в дальнейшем передаваться в Главное управление сельского хозяйства Алтайского края, откуда, по замыслу, после проверки документов и принятия положительного решения субсидии нужно было направить на расчетный счет страховой компании.

Как заключил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Алтайского края Владимир Дондуков, в 2012 году ООО «СО «РуСА-Р» заключило фиктивные договоры со 158 сельхозтоваропроизводителями Алтайского края, заранее не принимая обязательств по их исполнению. Однако преступникам не удалось реализовать свой замысел и получить субсидию от ГУ СХ Алтайского края в размере около 113 млн рублей - их действия вовремя пресекли. Решением суда Самойленко и Кочубей приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно, Хамрителевой и Капанен назначили наказание в виде двух и трех лет лишения свободы условно, соответственно.

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Комментарий

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Комментариев 1
гость

20.01.2017 14:06

ну продолжение скандала . Просто надо ГУСХ поменять, поэтому ничего и не работает! Второй раз уже краевой скандал!