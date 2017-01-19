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Главная Лента новостей Ростехнадзор требует «заморозить» один из участков барнаульской ТЭЦ-2 из-за угрозы жизни людей

Ростехнадзор требует «заморозить» один из участков барнаульской ТЭЦ-2 из-за угрозы жизни людей

20.01.2017 13:31

Октябрьский районный суд Барнаула по требованию Сибирского управления Ростехнадзора запретил эксплуатацию площадки барнаульской ТЭЦ-2, которая находится под управления АО «Барнаульская генерация». Объект представлял угрозу для жизни и здоровья людей, сообщается на сайте ведомства.

В ходе проверки инспекторы отдела по надзору за предприятиями химического и оборонно-промышленного комплекса и транспортированием опасных веществ выяснили, что у собственника ТЭЦ-2 нет положительного заключения экспертизы промбезопасности на сооружения эстакады для выгрузки мазута, находящейся на опасном производственном объекте. Не определен срок эксплуатации технологического трубопровода, отсутствует проектная документация и паспорт этого элемента.

По итогам проверки ведомство направило заявление в Октябрьский районный суд Барнаула. Решением признано, что АО «Барнаульская генерация» создало угрозу жизни и здоровью людей и является виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности). В качестве наказания назначено административное приостановление деятельности по эксплуатации площадки выгрузки мазута с 9 января 2017 года на 30 суток. Решение в данный момент обжалуется.

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