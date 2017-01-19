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Главная Лента новостей 99 % годовых: Республика Алтай признана самым закредитованным регионом России

99 % годовых: Республика Алтай признана самым закредитованным регионом России

20.01.2017 15:29

По данным Объединенного кредитного бюро, средний размер долга по всем кредитам на одного заемщика в России снизился за год с 214 тысяч до 209 тысяч рублей. Однако доля закредитованного населения выросла, в ряде случае достаточно существенно. В частности, Республика Алтай подошла к пределу: на данный момент 99 % населения региона имеют непогашенные кредиты — это самый высокий показатель в России.

За 2016 год в России доля экономически активного занятого населения с открытыми кредитами по сравнению с показателями на 1 декабря 2015 года выросла с 59 % до 61 %. Количество заемщиков с открытыми кредитами выросло с 42,6 до 44,7 млн человек.

Самая высокая доля зафиксирована в Республике Алтай: за год она выросла с 90 % до 99 %. То есть практически каждый работающий житель республики имеет хотя бы один кредит. При этом республика имеет один из самых высоких показателей по среднему количеству кредитов на одного заемщика — два кредита (при среднем значении по России — 1,7) и самый низкий показатель по среднему размеру долга на одного заемщика по всем его кредитам — 106 тысяч рублей.

Больше всего должны банкам заемщики на Чукотке (482 тысяч рублей), в Югре (410 тысяч рублей), Магаданской области (389 тысяч рублей), Ненецком АО (368 тысяч рублей) и в Республике Саха (362 тысяч рублей). Самые маленькие долги, помимо Республики Алтай, у жителей Дагестана (130 тысяч рублей), Алтайского края (132 тысяч рублей), Марий Эл (139 тысяч рублей), Псковской области (143 тысяч рублей).

Интересна в этой связи корреляция с долгами самого населения долга бюджетов регионов, а также со средними зарплатами. По последнему показателю все названные регионы с маленьким размером кредитов являются аутсайдерами в России. К примеру, средняя начисленная зарплата в Республике Алтай по последним данным органов статистики составляет 23 609 рублей. По этому показателю регион последние годы входит в десятку беднейших. В то же время власти этих субъектов (по данным на середину 2016 года) по большей части не берут серьезных займов для покрытия дефицита бюджетов.

Вся статистика говорит о том, что жители России стали чаще брать кредиты, но на скромные суммы, — сообщает Национальное бюро кредитных историй. В России в декабре 2016 года количество выданных потребительских и «карточных» кредитов увеличилось по сравнению с декабрем 2015 года на 5,5 % и 6,6 % соответственно. При этом объемы выдачи данных видов необеспеченных кредитов в декабре 2016 года сократились: по потребкредитам — на 1,5 % (или на 2,2 млрд рублей, а в сегменте кредитных карт — на 12,8 % (или на 3,1 млрд рублей). По сравнению с декабрем 2015 года значительно сократился и средний размер необеспеченных кредитов. При этом самое значительное падение было отмечено в сегменте кредитных карт, где средний лимит по карте упал на 18,2 % (или на 10,3 тысяч рублей) до 46,3 тысяч рублей. Менее серьезно сократился средний размер кредита на покупку потребительских товаров — на 6,6 % (или на 8,1 тысяч рублей) до 114 тысяч рублей.

Отметим также, что факт роста закредитованности, даже с учетом снижения сумм кредитов, по данным исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) несет в себе серьезную опасность для домохозяйств. Так, по данным опроса каждый восьмой должник уже просрочил выплаты одного или нескольких займов. При этом 22 % россиян признались, что в 2017 году они могут лишиться работы.

При составлении доклада «Риски бедности и ресурсы домохозяйств» эксперты опросили 3,5 тысячи жителей России. Они пришли к выводу, что вскоре заработок 28,8 % из них может опуститься ниже характерных для бедного уровня 9 956 рублей в месяц. Это связано как с общим падением реальных доходов населения, так и с угрозой потери работы, обострения закредитованности и фактом наличия у респондентов несовершеннолетних детей. Также большему риску обнищания подвержены жители сельской местности.

По данным Росстата, за первые три квартала 2016 года численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума достигла 20,3 млн человек, а уровень бедности — 13,9 %. Вице-премьер Ольга Голодец, отвечающая за социальную политику, считает, что в реальности этот показатель даже выше.


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Комментарий

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Комментариев 3
гость

20.01.2017 16:29

и если при этом богатые руководители региона - значит отправлять их пора, на Колыму, валить тот же лес только с другой стороны!
гость

20.01.2017 16:56

В частности, Республика Алтай подошла к пределу: на данный момент 99 % населения региона имеют непогашенные кредиты

У них даже младенцам кредиты дают?
Пэнсионэр

20.01.2017 17:15

Ну таки пущай банки их в рабство берут да в Катар продають (у них чейчас большая нехватка так как усе шайтаны в геропу убёгли)