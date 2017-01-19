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Главная Лента новостей Прокурор Алтайского края «приблизил» одного из своих заместителей

Прокурор Алтайского края «приблизил» одного из своих заместителей

20.01.2017 17:26

19 января 2017 года прокурор Алтайского края обзавелся первым заместителем. Им назначили одного из действующих замов Якова Хорошева старшего советника юстиции Александра Фомина. Информация об этом опубликована на сайте краевого надзорного ведомства.

Долгое время Александр Фомин занимал должность заместителя прокурора Алтайского края, тогда как в первых рядах находился государственный советник юстиции 3 класса Анатолий Богданчиков. Однако летом прошлого года распространились слухи о том, что его собираются назначить прокурором Ставропольского края. Спустя несколько месяцев сведения подтвердились, и в октябре 2016 года он действительно возглавил ведомство в указанном регионе.

Добавим также, что осенью прошлого года Яков Хорошев лишился еще одного из своих заместителей. Сергей Шухин проработал на данном посту немногим более двух месяцев — его перевели в Алтайский край из Республики Алтай приказом Генпрокурора России от 22 июня, а 8 сентября на 59-м году жизни он скончался в Барнауле в результате болезни. Простым жителям Алтайского края он запомнится в частности тем, что утвердил обвинительное заключение по делу бывшего сити-менеджера Барнаула Игоря Савинцева.

Что касается нового первого зама прокурора Алтайского края, известно, что 44-летний госслужащий женат и воспитывает двоих детей. В органах прокуратуры г-н Фомин работает с января 1994 года. Он занимал должности прокурора отдела по надзору за законностью судебных постановлений по гражданским и арбитражным делам, помощника, старшего помощника прокурора края, начальника отделов по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе и по надзору за исполнением федерального законодательства. 10 лет назад Александра Фомина назначили начальником вновь образованного в прокуратуре края управления по надзору за исполнением федерального законодательства.

Фото: прокуратура Алтайского края

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Комментарий

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Комментариев 1
Граждане края

20.01.2017 18:02

Достойный профессионал и порядочный человек. Поздравляем!