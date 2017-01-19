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Главная Лента новостей Итоги 2016 года: «Сибсоцбанк» сохраняет уверенные позиции на рынке

Итоги 2016 года: «Сибсоцбанк» сохраняет уверенные позиции на рынке

23.01.2017 09:54

Финансовые показатели ООО «Сибсоцбанк» по итогам 2016 года в очередной раз демонстрируют стабильность банка и подтверждают потенциал для дальнейшего развития. 

Основные финансовые результаты года подтверждают, что банк не стоит на месте, а непрерывно движется вперед: совокупный объем средств и депозитов клиентов (как физических, так и юридических лиц) увеличился на 25 % по сравнению с данными прошлого года и составил 4637 млн рублей. Общий объем работающих активов составил  5493 млн рублей. Наибольший удельный вес (52 %) в общем объеме выдач составляют кредиты бизнесу – 2859 млн рублей, кредиты физическим лицам составили 875 млн рублей.

При этом банк сохранил приемлемый уровень показателей рентабельности, получив по итогам года положительный финансовый результат, который составил 7,9 млн рублей.

Следует отметить, что основной норматив достаточности капитала банка (Н1) значительно превышает минимально допустимое значение и составляет 23,1 % (при минимально рекомендованном ЦБ уровне 8 %).

На фоне неблагоприятной макроэкономической ситуации банк сохранял приверженность консервативной политике по формированию резервов. Чистые отчисления в резервы на возможные потери выросли за год и составили 391 млн рублей.

Дмитрий Тюнин, председатель правления ООО «Сибсоцбанк»: 

Благодаря знанию местного рынка, гибкому подходу и оперативности принятия решений «Сибсоцбанк» успешно конкурирует с федеральными банками, сохраняя уверенные позиции на банковском рынке Алтайского края. По факту, на фоне убытков, которые многие российские банки фиксировали в 2016 году, мы сгенерировали прибыль.

О надежности и эффективности деятельности «Сибсоцбанка» свидетельствует и мнение экспертов: в декабре 2016 года рейтинговым агентством «Эксперт РА» в очередной раз подтвержден рейтинг на уровне А(I) «Высокий уровень кредитоспособности», прогноз по рейтингу «стабильный».

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