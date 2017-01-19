«Мы не бармалеи, а юристы»: алтайские депутаты рассказали, стоит ли ждать «перфоманса» на губернаторском отчете

Представители парламентской оппозиции в стенах Алтайского Заксобрания не собираются устраивать «политический перфоманс» на грядущем отчете губернатора в ходе январской сессии АКЗС, однако в качестве ответного реверанса хотели бы получить большей свободы, в частности, возможность лично задать главе региона вопросы, в том числе и критического характера.

Об этом шла речь на пресс-конференции с участием лидеров парламентских фракций «Справедливая Россия» (Александр Молотов) и КПРФ (Мария Прусакова), прошедшей 20 января в «Сибирской медиагруппе». Отметим, что мероприятие по невыясненным причинам проигнорировала координатор реготделения ЛДПР Евгения Боровикова, хотя ее участие анонсировалось заранее.

Представители эсеров и коммунистов выразили недоумение сжатыми сроками подготовки к отчету губернатора. О том, что он пройдет раньше обычного, депутатский корпус известили за 10 дней до мероприятия. С проектом постановления АКЗС на доклад главы региона депутаты ознакомились 16 января, однако сами тезисы им передали только 19-го числа. При этом свои вопросы парламентские фракции обязали сформулировать и представить не позднее 18 января, что в известной степени формализовало сам процесс.

Также спикеры посетовали, что формат мероприятия не предполагает конструктивного диалога с докладчиком. Предполагается, что народные избранники заслушают отчет Александра Карлина в концертном зале «Сибирь», затем автобусом доберутся до Парламентского центра, где и пройдет обсуждение, но не самого доклада, а только проекта соответствующего постановления Алтайского Заксобрания. Характерно, что спикер АКЗС Александр Романенко, пояснявший, почему был выбран именно такой формат проведения мероприятия, сослался на решение совета фракций Заксобрания прошлого созыва, определяющее форму ежегодного губернаторского отчета таким образом.

Алтайские коммунисты, которые сочли подобный подход к организации слишком уж формальным, допускают, что им придется пойти на радикальный шаг, а именно проигнорировать торжественную часть сессии в «Сибири». Однако окончательное решение на сей счет фракция КПРФ пока еще не приняла. Эсеры же в противовес заявили, что политперфоманса в их исполнении ждать не стоит. «Мы не какие-то бармалеи в конце концов, а юристы, мы просто хотим быть услышанными. Фракция - структура коллегиальная, а демарши в данном случае будут смотреться не совсем правильно и этично с точки зрения наших избирателей», - образно описал сложившуюся ситуацию г-н Молотов.

Еще одно обстоятельство, на которое попеняли как Александр Молотов, так и Мария Прусакова, касается цензуры, которой подверглись вопросы губернатору, адресованные от парламентских фракций. По их словам, каждое из депутатских объединений может направить только два вопроса, остальные автоматически отсеиваются, при этом даже оставшиеся сюжеты якобы были переформулированы председателем Заксобрания Александром Романенко, который заметно снизил их градус. Свою позицию спикер АКЗС мотивировал тем, что они исходят не от отдельных фракций, а от всего депутатского корпуса в целом, поэтому требуют тщательной проработки.

Впрочем, кажется, алтайская оппозиция все-таки получит долгожданную отдушину: накануне сессии АКЗС состоятся заседания фракций, которые пройдут с участием восьми членов регионального кабмина, включая ряд министров и заместителей председателя правительства. Чиновники будут отвечать как на очные, так и на заочные вопросы депутатов, включая и те, что были адресованы губернатору, но не вошли в окончательный список.

В заключение г-н Молотов отметил, что все фракции, включая лояльную «Единую Россию», рекомендовали руководству регионального парламента скорректировать текст окончательного постановления АКЗС по отчету губернатора, добавив туда чуть больше критики, а также проанализировать, что было выполнено из депутатских наказов прошлых лет, учтя это в документе.