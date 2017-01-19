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Алтайские политики взбодрились в проруби

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Главная Лента новостей «Мы не бармалеи, а юристы»: алтайские депутаты рассказали, стоит ли ждать «перфоманса» на губернаторском отчете

«Мы не бармалеи, а юристы»: алтайские депутаты рассказали, стоит ли ждать «перфоманса» на губернаторском отчете

20.01.2017 18:15

Представители парламентской оппозиции в стенах Алтайского Заксобрания не собираются устраивать «политический перфоманс» на грядущем отчете губернатора в ходе январской сессии АКЗС, однако в качестве ответного реверанса хотели бы получить большей свободы, в частности, возможность лично задать главе региона вопросы, в том числе и критического характера.

Об этом шла речь на пресс-конференции с участием лидеров парламентских фракций «Справедливая Россия» (Александр Молотов) и КПРФ (Мария Прусакова), прошедшей 20 января в «Сибирской медиагруппе». Отметим, что мероприятие по невыясненным причинам проигнорировала координатор реготделения ЛДПР Евгения Боровикова, хотя ее участие анонсировалось заранее.

Представители эсеров и коммунистов выразили недоумение сжатыми сроками подготовки к отчету губернатора. О том, что он пройдет раньше обычного, депутатский корпус известили за 10 дней до мероприятия. С проектом постановления АКЗС на доклад главы региона депутаты ознакомились 16 января, однако сами тезисы им передали только 19-го числа. При этом свои вопросы парламентские фракции обязали сформулировать и представить не позднее 18 января, что в известной степени формализовало сам процесс.

Также спикеры посетовали, что формат мероприятия не предполагает конструктивного диалога с докладчиком. Предполагается, что народные избранники заслушают отчет Александра Карлина в концертном зале «Сибирь», затем автобусом доберутся до Парламентского центра, где и пройдет обсуждение, но не самого доклада, а только проекта соответствующего постановления Алтайского Заксобрания. Характерно, что спикер АКЗС Александр Романенко, пояснявший, почему был выбран именно такой формат проведения мероприятия, сослался на решение совета фракций Заксобрания прошлого созыва, определяющее форму ежегодного губернаторского отчета таким образом.

Алтайские коммунисты, которые сочли подобный подход к организации слишком уж формальным, допускают, что им придется пойти на радикальный шаг, а именно проигнорировать торжественную часть сессии в «Сибири». Однако окончательное решение на сей счет фракция КПРФ пока еще не приняла. Эсеры же в противовес заявили, что политперфоманса в их исполнении ждать не стоит. «Мы не какие-то бармалеи в конце концов, а юристы, мы просто хотим быть услышанными. Фракция - структура коллегиальная, а демарши в данном случае будут смотреться не совсем правильно и этично с точки зрения наших избирателей», - образно описал сложившуюся ситуацию г-н Молотов.

Еще одно обстоятельство, на которое попеняли как Александр Молотов, так и Мария Прусакова, касается цензуры, которой подверглись вопросы губернатору, адресованные от парламентских фракций. По их словам, каждое из депутатских объединений может направить только два вопроса, остальные автоматически отсеиваются, при этом даже оставшиеся сюжеты якобы были переформулированы председателем Заксобрания Александром Романенко, который заметно снизил их градус. Свою позицию спикер АКЗС мотивировал тем, что они исходят не от отдельных фракций, а от всего депутатского корпуса в целом, поэтому требуют тщательной проработки.

Впрочем, кажется, алтайская оппозиция все-таки получит долгожданную отдушину: накануне сессии АКЗС состоятся заседания фракций, которые пройдут с участием восьми членов регионального кабмина, включая ряд министров и заместителей председателя правительства. Чиновники будут отвечать как на очные, так и на заочные вопросы депутатов, включая и те, что были адресованы губернатору, но не вошли в окончательный список.

В заключение г-н Молотов отметил, что все фракции, включая лояльную «Единую Россию», рекомендовали руководству регионального парламента скорректировать текст окончательного постановления АКЗС по отчету губернатора, добавив туда чуть больше критики, а также проанализировать, что было выполнено из депутатских наказов прошлых лет, учтя это в документе.

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Комментарий

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Комментариев 9
в теме

20.01.2017 19:19

Интересно, какие вопросы зададут "единоросс" Устинов и "справедливоросс" Молотов своему бывшему коллеге по АКЗС 6-го созыва и конкуренту (проигравшему) по избирательному округу в АКЗС 7-го созыва - "лдпровцу" Щукину?
Отдушина? А какая...

20.01.2017 20:38

Народ - источник власти ст 3 Конституции.
Он осуществляет её непосредственно или через своих депутатов.
Богданыч губер навострился вновь отчитать депутатов?
А почему из Верх Суетки

20.01.2017 20:48

особых мнений нет? И КомсоМОЛЬ свою "пресс-хайло-хату" не открывает? Хвосты поджали или мозгов не хватает?
АУ !.. бармалеи!...

20.01.2017 21:20

Свыше половины россиян одобряют аресты чиновников-коррупционеров

20.01.2017 14:38

Такие данные следуют из опроса ВЦИОМ от 18 января 2017 года. Большинство опрошенных считают, что лучшее средство для борьбы с коррупцией — это штрафы, запрет занимать руководящие должности и тюремное заключение.

Громкие коррупционные дела с участием министров и губернаторов стали частью нашей жизни, одним и обсуждаемых событий ушедшего 2016 года. Руководство правящей партии «Единая Россия» оценивало эти дела как показатель того, что с коррупцией начали по-настоящему бороться, не смотря на должности взяточников.

При этом как-то сразу забывается принадлежность высокопоставленных коррупционеров к «Единой России». Между тем, их судьба показательна — общество не встанет на защиту «подскользнувшихся» представителей политической элиты.

Так, 67% опрошенных одобрили арест министра экономического развития Алексея Улюкаева. Отметим, что Алексей Улюкаев, известный своей работой еще с Егором Гайдаром был назначен «президентом-патриотом» Владимиром Путиным в июне 2013 года.

Его политика постоянно критиковалась КПРФ, коммунисты требовали его отставки еще задолго до заведения уголовного дела, но «Единая Россия» всегда голосовала за проект того бюджета, который министром вносился в Думу.

62% поддержали арест губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, у которого в 2015 году обнаружили 1 миллиард рублей наличными. Надо отметить, что до того, как оказаться за решеткой, он был членом политсовета Сахалинского регионального отделения «Единой России». Собственно говоря, назначил его губернатором островного региона также Путин.

55% респондентов поддерживают арест главы Республики Коми Вячеслава Гайзера, который до ареста был членом Высшего совета «Единой России» и получил 78,97 % голосов избирателей на выборах.

Так что данные опроса показывают: стоит чиновнику попасться на каком-нибудь громком уголовном деле, и он теряет все, в том числе и уважение избирателей.
флэш

20.01.2017 21:23

не принимайте этот отчет вообще...там будет одно вранье...хоть 3 фракции покажите зубы..пора бы отправить губера восвояси..
Бийск-флеш голос подал,..

20.01.2017 21:27

флэш писал(а):
хоть 3 фракции покажите зубы

а где бийский комсоМОЛЬ?
Баба Фрося Алтайский край, Россия

20.01.2017 21:45

ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ ОППОЗИЦИОНЕРЫ от Справедливой России и Коммунистов , ЛДПР ,видно уже вздулась и перекрасилась в политические ,за неё уже думает и решает ЕР , оно так и было на самом деле. Вообщем ЛДПР -много шума из ничего ! Ну что меня уморило -Романенко прочитает и "ПОДКОРРЕКТИРУЕТ" , что нужно слышать УШКАМ правителя -губера. Вот энто "демократия " Ну не позорьте КОНСТИТУЦИЮ РФ , хотя везде гавкотня , что её готовили при борюсике ЦРУшники и то там есть свобода слова. А в Алтайском крае мабуть в стенах дома под трещинами новую сварганили?
ГОСПОДА НЕ БАРМАЛЕИ И НЕ ЮГИСТЫ !! НАДО ЗНАТЬ ЧТО ШЕСТЬ РАЗ !??

20.01.2017 22:18

Некто ГАЙДАРОПЛАН сэр Улюкаев находил ДНО ЕКОНОМИКИ от которого наснётся рост.... сей економики по сучьему велению, а на седьмой раз ён попал в СИЗО!! Таперя зам ГАЙДАРОПЛАНА иссет седьмое дно... Как найдёт !? Будет Вам ПЕРФОМАНС... Так что не задавайте никаких вопросов!! ГАДАРОПЛАНЫ шупают ДНО..
Самой сознательной и продвинутой в сём деле оказалась ЛДПР Алтая... Наусились ОТНЮДЬ кое чему...
Так что БАРМАЛЕИ ..... ЮГИСТЫ, сначала отчитайтесь о своей работе!! А то сидите на самом ДНЕ РЕЙТИНГОВ среди населения, САМИ НИЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ ИМЕЕТЕ, кроме ЗАДАВАНИЙ ВОПРОСОВ в ГАЙДАРОПЛАНЫ!??
Без цензуры видно ШО ВЫ УМЕСТЕ,,, натворили: ПОСАДИЛИ РАССЕЮ НА ДНО и ЕГО НЕ БАЧИТЕ.
как в сюжетах можно снизить градус ?Романенко алхимик ?

20.01.2017 22:23

одного вопроса достаточно-
когда уйдёте в отставку , господин губернатор ?