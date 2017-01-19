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Главная Лента новостей Барнаульский трамвай остался без задней площадки после ночного столкновения с иномаркой

Барнаульский трамвай остался без задней площадки после ночного столкновения с иномаркой

23.01.2017 09:29

22 января около полуночи в Барнауле на улице Малахова столкнулись городской трамвай и автомобиль Toyota Hiace. От сильного удара горэлектротранспорту смяло заднюю площадку, водителя иномарки в тяжелом состоянии увезли в больницу, рассказали участники сообщества Barnaul22 «ВКонтакте».

Со слов очевидцев происшествия, барнаулец двигался на Toyota на большой скорости и решил не пропускать пересекающий проезжую часть трамвай. В результате произошло сильное столкновение транспортных средств. У иномарки практически не осталось передней части кузова, а ее водитель получил серьезные повреждения. Как утверждают свидетели ДТП, за рулем машины находился молодой человек, которому на вид около 20 лет. Он выпал из авто и не смог самостоятельно подняться до приезда «скорой помощи», его увезли в городскую больницу № 1. В трамвае на момент аварии не было пассажиров, поэтому больше никто не пострадал.

Фото: группа Barnaul22 «ВКонтакте»

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Комментарий

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Комментариев 1
Горожанин

23.01.2017 11:37

Бухой малолетний идиот скорее всего!