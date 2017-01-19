Замруководителя следствия в Республике Алтай задержали из-за взятки адвоката

В Республике Алтай возбудили уголовное в отношении заместителя руководителя Турочакского следственного отдела. Его подозревают в получении взятки, информирует региональный следком.

20 января 2017 года заместитель руководителя Турочакского МСО получил от адвоката взятку в сумме 100 тысяч рублей. Взамен он обещал не исполнять ряд процессуальных действий по уголовному делу, которое находилось у него в производстве. Подозреваемого сразу же задержали. Как подчеркивают в управлении, данное преступление выявили в результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Алтай по инициативе руководства следственного управления.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 290 УК РФ поручили отделу по расследованию особо важных дел СУСК России по Республике Алтай.