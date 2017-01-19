Замруководителя следствия в Республике Алтай задержали из-за взятки адвоката

23.01.2017 10:58
В Республике Алтай возбудили уголовное в отношении заместителя руководителя Турочакского следственного отдела. Его подозревают в получении взятки, информирует региональный следком.
20 января 2017 года заместитель руководителя Турочакского МСО получил от адвоката взятку в сумме 100 тысяч рублей. Взамен он обещал не исполнять ряд процессуальных действий по уголовному делу, которое находилось у него в производстве. Подозреваемого сразу же задержали. Как подчеркивают в управлении, данное преступление выявили в результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Алтай по инициативе руководства следственного управления.
Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 290 УК РФ поручили отделу по расследованию особо важных дел СУСК России по Республике Алтай.
23.01.2017 11:05
23.01.2017 11:08
23.01.2017 11:35
23.01.2017 12:05
23.01.2017 12:10
...данное преступление выявили в результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Алтай...
наши чем хуже , почему преступление НЕ выявили в результате оперативно-разыскных мероприятий /ОРМ/ во втором отделе по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по АК по уголовному делу ворошилдовского стрелка по парнокопытным косулям согласно уголовного дела № №355512 незаконной охоты в угодьях Бурлинского района ООО "Лесное" было возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного п.»А» ч.1 ст 258 УК РФ органами дознания Славгородского МО МВД России "Славгородский" совместно с охотоведами.?
Неужели взятки здесь были больше от двух Вагь /АКЗА и ГД/ или ФСБ просто проспали?
Вот и секретарь ВВП РФ Неверов выступает о очищении своих рядов, но в АК пока такого очищения не видно, Дени сов не в счёт, это отработанный и устаревший материал, хотя он был ближайшим не только коллегой но другом двух Вань. Вместе делили радости и горе, но передачку от себя полагаю Юре не передавали. Вот такая у членов ПЖиВ дружба.
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ.
23.01.2017 23:27