В алтайском муниципалитете спустя три месяца нашли замену новоиспеченному министру

Главой администрации Красногорского района назначен 50-летний Андрей Вожаков. До этого он занимал должность председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике в администрации муниципалитета.

Как сказано на офсайте правительства Алтайского края, свой пост г-н Вожаков получил по итогам конкурса. Официальное избрание состоялось 20 января в рамках сессии Красногорского райсовета депутатов. Контракт с главой администрации заключат на два года. Каких-либо иных подробностей биографии Андрея Вожакова не приводится. До этого и. о. главы администрации являлся Александр Шукшин.

Добавим, в середине октября свой пост оставил 57-летний Михаил Дайбов, который на протяжении восьми лет бессменно возглавлял Красногорский район. Г-н Дайбов отправился на повышение, получив пост министр труда и социальной защиты в краевом правительстве. В пользу данной кандидатуры сыграла предыдущая управленческая карьера на муниципальном уровне, а также принцип ротации, проводимой краевыми властями в отношении ведущих должностей в администрации региона. Интересно, что предыдущий глава соцведомства Сергей Дугин в конце 2015 года проследовал в обратном направлении — на муниципальную службу, став главой администрации Барнаула.