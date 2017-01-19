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Главная Лента новостей Абоненты «Билайн» в Новый год стали чаще ездить за границу и пользоваться мобильным Интернетом

Абоненты «Билайн» в Новый год стали чаще ездить за границу и пользоваться мобильным Интернетом

23.01.2017 12:54

Количество абонентов «Билайн», отправившихся путешествовать за границу в новогодний период, выросло впервые за два года, при этом интерес к поездкам внутри страны также продолжил расти: численность абонентов в международном роуминге с 15 декабря по 9 января выросло на 14 %, а в поездках по России в сети «Билайн» – на 11 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных внутренней аналитики.

В поездках за границу путешественники предпочли использовать мобильный Интернет, потребление которого выросло на 79 %, а в расчете на абонента – на 69 % в сравнении с тем же периодом прошлого года. Это связано с доступными ценами на мобильный Интернет для абонентов «Билайн» в роуминге - всего 5 рублей за 1 Мб в большинстве стран, популярных у российских туристов.

Потребленный голосовой трафик в целом вырос незначительно – на 1 %, однако в расчете на абонента снизился на 11 %. В то же время исходящий голосовой трафик в расчете на абонента вырос на 9 %. Количество отправленных в международном роуминге sms снизилось на 10 %, а в расчете на абонента – сократилось на 21 %.

В список самых популярных направлений международных поездок вошли (в порядке убывания) Беларусь, Украина, Казахстан, Германия, Таиланд, Италия, Польша, Грузия, Франция и Чехия, в то время как в прошлом году это были Беларусь, Украина, Германия, Таиланд, Узбекистан, Польша, Грузия, Италия, Финляндия и Армения.

Голосовые услуги связи пользовалось наибольшим спросом у роумеров в Беларуси, Таиланде, Германии, Украине, Италии, Испании, Франции, Казахстане, ОАЭ и Армении, мобильного Интернета – в Таиланде, Италии, Франции, Беларуси, Испании, Германии, ОАЭ, США, Австрии и Чехии, а sms – в Беларуси, Испании, Франции, Польше, Австрии, Чехии, Финляндии, Таиланде, Италии и Турции.

Наибольшее количество туристов среди российских городов приняли в указанный период Москва, Владимир, Тула, Санкт-Петербург, Рязань, Воронеж, Тверь, Калуга, Казань и Нижний Новгород. В тот же период прошлого года в лидерах были Москва, Владимир, Тула, Воронеж, Тверь, Рязань, Калуга, Санкт-Петербург, Ростов и Нижний Новгород.

Традиционно, чаще всего за границу путешествовали жители Москвы и Санкт-Петербурга. В Топ-10 по количеству путешественников за рубеж также вошли Калининград, Смоленск, Ростов, Краснодар, Приморский край, Казань, Ставрополь и Барнаул. При этом чаще всего совершали поездки внутри страны жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также Казани, Нижнего Новгорода, Саратова, Уфы, Воронежа, Тулы, Волгограда и Чебоксар.

Интересно, что среди московских абонентов наиболее популярным направлениями зарубежных поездок стали Беларусь, Украина, Германия, Италия, Франция, Таиланд, Австрия, Испания, Чехия и Армения, а у жителей северной столицы наибольшим спросом пользовались Беларусь, Финляндия, Эстония, Украина, Узбекистан, Германия, Латвия, Таиланд, Казахстан и Италия.

Внутри страны москвичи предпочли Тулу, Владимир, Калугу, Тверь, Рязань, Санкт-Петербург, Ярославль, Воронеж, Смоленск и Липецк, а петербуржцы – Москву, Новгород, Тверь, Псков, Петрозаводск, Вологду, Ростов, Воронеж, Краснодар и Тулу.

Согласно анализу Big Data, часть абонентов планировала поездки заранее, при этом наибольший интерес к вопросам организации путешествий был у абонентов в возрасте от 25 до 45 лет. Из тех, кто предварительно интересовался поездками в новогодний период, за границу уехало 5,72 %, а по России решило путешествовать 15 %. Больше всех поездами интересовались абоненты Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова, Ставрополя, Волгограда, Казани, Уфы, Приморья и Екатеринбурга.

Количество гостевых роумеров в новогодний период сократилось на 4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако общий объем потребленного ими дата-трафика вырос на 90 %, а в расчете на абонента – на 98 %. В то же время гости стали реже пользоваться голосовыми услугами – объем голосового трафика снизился на 17 %, а в расчете на абонента – на 14 %. По количеству гостей в Топ-10 стран ближнего зарубежья вошли Казахстан, Беларусь, Украина, Узбекистан, Армения, Азербайджан, Грузия, Таджикистан, Кыргызстан и Туркменистан, а дальнего зарубежья – Канада, Швеция, Эстония, Германия, Великобритания, Польша, Китай, Литва, Финляндия и Латвия.

Значительная часть абонентов «Билайн» предпочла отметить праздники дома в кругу близких. Наиболее популярными телешоу в Новый год стали «Новогодняя ночь на «Первом», «Новогодний голубой огонек» на «России 1», а также «Камеди клаб» на ТНТ. Среди фильмов больше всего абонентов смотрели классику – «Ирония судьбы, или с легким паром!» и «Джентльмены удачи» на «Первом», а также «Иван Васильевич меняет профессию» на «России 1». При этом лидерами по аудитории были «Первый канал», «Россия 1» и НТВ. Абоненты также традиционно слушали и новогоднее обращение президента РФ – его включили 51,8 % абонентов, смотрящих в это время ТВ.

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