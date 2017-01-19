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Главная Лента новостей Дмитрий Медведев «подарил» Бийску статус наукограда еще на 15 лет

Дмитрий Медведев «подарил» Бийску статус наукограда еще на 15 лет

23.01.2017 12:31

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о предоставлении Бийску статуса наукограда еще на 15 лет — до 2032 года. Благодаря этому город только в 2017 году сможет получить более 100 млн рублей дополнительного финансирования. О принятом решении сообщается на сайте администрации Бийска.

Решение было принято еще 19 января, однако соответствующее постановление правительства пока не опубликовано на официальном сайте кабмина. Статус продлен в соответствии с последними новеллами законодательства: изменилось само понятие «наукоград». Так, ранее оно рассматривалось как муниципальное образование с большим числом научных и образовательных учреждений, обладающих высоким научно-техническим потенциалом. Теперь определяющим является использование результатов научной, научно-технической, инновационной деятельности и потенциала НПК для достижения целей и решения задач социально-экономического развития конкретного города. К слову, статус наукограда может быть досрочно отозван в случае невыполнения показателей и планов мероприятий, заложенных в стратегии развития наукограда.

Глава администрации Бийска Николай Нонко уточнил, что статус позволил городу привлечь дополнительное бюджетное финансирование: размер господдержки Бийска как наукограда за период 2011-2016 годов составил 685,7 млн рублей, а в общей сложности более 1,8 млрд рублей. Кроме того, на сайте горадминистрации перечисляются объекты, финансирование строительства и реконструкции которых велось за счет «научных» денег.

Так, благодаря федеральному финансированию наукограда были спроектированы и построены распределительные газопроводы, это позволило подключить к газоснабжению более 8 тысяч домовладений. В заречной части города были возведены водопроводные сети, на водозаборах № 2 и № 3 появились станции обезжелезивания, на локальных скважинах установлены восемь мини-фильтров, на водозаборе № 1 подключены четыре новые скважины. Эти, а также ряд других построек, дали возможность улучшить качество водоснабжения для горожан.

Помимо этого, капитально отремонтированы ряд городских улиц, коммунальный мост и ряд других объектов. Благодаря особому статусу построены радио- и оптоволоконные линии связи для создания распределенного информационно-вычислительного центра наукограда, сделан ремонт здания и приобретена оргтехника для создания Центра развития наукограда, проведен капитальный ремонт Дома технического творчества им. Я. Ф. Савченко и здания молодежного центра «Родина», приобретен программно-аппаратный комплекс «Электронный архив», и это небольшой перечень того, что дал Бийску статус наукограда.

Интересно, что еще во время обсуждения изменений законодательства видные промышленники Бийска опасались, что город не сможет подтвердить свой статус. «Так сложилось, что большинство наукоградов занимаются в основном научно-исследовательскими работами. Бийск же в отличие от них имеет полный цикл разработки инновационной продукции – от лабораторных исследований до серийного производства. Критерии, которые предполагается ввести, с нашей точки зрения, входят в некоторое противоречие с концепцией развития городского хозяйства, промышленности на территории муниципалитетов. Однако, я думаю, что даже если изменения будут приняты, как предполагается, в 2015 году, мы сможем отстоять статус наукограда. Как город-герой, раз получив статус, его уже не теряет, так и в данном случае, следует сохранить его хотя бы в имиджевом аспекте», - говорил в начале 2014 года генеральный директор ФНПЦ «Алтай» Александр Жарков.

Напомним, в 2005 году Бийск получил, а в 2011 году подтвердил данный статус. Новый закон «О статусе наукограда Российской Федерации», принятый в апреле 2015 года, предоставляет муниципалитетам существенно больше прав по использованию средств федерального бюджета и позволяет расходовать их на реализацию практически любого мероприятия, включенного в стратегию развития города. Одним из новшеств документа стало то, что учебной деятельностью теперь должны заниматься не менее 20 % от среднесписочной численности работников научно-производственного комплекса (НПК).


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Комментарий

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Комментариев 12
ЧВТ-вец

23.01.2017 12:36

Ладушки... ладушки... социалка вновь будет жить у бабушки...

"...предоставляет муниципалитетам существенно больше прав по использованию средств федерального бюджета и позволяет расходовать их на реализацию практически любого мероприятия, включенного в стратегию развития города. "
Гарик

23.01.2017 12:51

Гарик Сукачев. Фильм "Алтайская песня" https://youtu.be/1OwFZ3MQFpA
А ЕСЛИ БЫ БИЙСК ОТРЕШИЛСЯ ОТ КУРАТОРА МАРКСИЗМА !?

23.01.2017 12:52

ТО СТАТУС БЫЛ БЫ ВЕЧНЫЙ, ВЕДЬ звучал гордо: ПРАВОСЛАВНЫЙ НАУКОГРАД.
АГА... православный...

23.01.2017 13:31

А ЕСЛИ БЫ БИЙСК ОТРЕШИЛСЯ ОТ КУРАТОРА МАРКСИЗМА !? писал(а):
ПРАВОСЛАВНЫЙ


И твоё изваяние в неглиже на спуске перед Больничного взвоза!? типа статуй-ки путаны местной, в центре созданного кольца развязки: ЧЕМРОВКА-БАРНАУЛ-ЯМИНСКОЕ

Как солдатики пели: Город Бийск построен в яме...с телебашней на горе... сама продолжишь?
Умник

23.01.2017 13:34

Будущее уже тут. Несколько десятков умников сделали такой подарок для большого города. Но всё равно всё равно диалог будет идти о власти и о муниципалитете.
Сейчас привези в Заринск одну лабораторию человек из 10 и тоже станет высокоНаукоградом
1

23.01.2017 13:59

Наркоград...
1

23.01.2017 15:05

Видно Медведев столько еще хочет восседать и править-15лет
Флэш

23.01.2017 17:02

Ну хоть какой то толк от Димы Медведева для Алтайского края))))
Башкатов

23.01.2017 18:38

Ура!!! Еще больше воровать будем Федеральные денЮжжжжки!!!!
Куратор

23.01.2017 20:04

Бесноватому

Православный Наукоград - это как Образованные Дикари?
Любитель поэзии

23.01.2017 23:25

Вороне бог послал кусочек сыра
Из бывших-вышепоименованным комментаторам

24.01.2017 01:41

У вас есть хоть что-нибудь святое? Порадуйтесь ,что Администрации края и Города удалось пробить этот вопрос во благо бийчан, и в том числе Вас! В своё время (в 2005 году) я был одним из тех кто истоптал пятки до спины, чтобы сделать Бийск самым большим наукоградом страны, и не понаслышке знаю, как это не легко.