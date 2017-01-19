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Главная Лента новостей Ночные пассажиры барнаульского электротранспорта весной будут ездить с «наценкой»

Ночные пассажиры барнаульского электротранспорта весной будут ездить с «наценкой»

23.01.2017 11:53

Руководство МУП «Горэлектротранс» Барнаула планирует в ближайшее время озаботиться повышением стоимости проезда в трамваях после 21:00. Такая идея появилась после введения электронной системы проездных и анализа пассажиропотока, следует из сообщения «Вести 22».

По данным руководителя МУП Александра Семыкина, после девяти часов вечера в городе ежедневно курсируют 140 трамваев, а перевозят они до полуночи всего 4 тысячи пассажиров - примерно по 28 человек каждый, при вместимости 115 человек за один рейс. «У нас общий убыток по перевозкам пассажиров составляет ориентировочно в 2016 году 67 млн рублей, так вот 40 млн из этой суммы ложится на то, что мы работаем после 21:00. Ориентируясь на это, оставим как максимум половину подвижного состава. Напрашивается и повышение тарифа после вот этого времени», - заявил г-н Семыкин. Он также заметил, что, вероятно, цена за проезд в вечернее время может повыситься уже весной текущего года.

Добавим, что несколькими днями ранее МУП «Центртранс» Барнаула подвел итоги работы электронной системы оплаты и учета проезда за декабрь 2016 года. В последний месяц прошлого года пассажиропоток составил 6 942 320 поездок. Из них на городской электрический транспорт пришлось – 3 677 948 поездки (53 %), а на автотранспорт – 3 264 372 (47 %). По информации руководителя МУП «Центртранс» Юлии Дороховой, транспортными картами для оплаты проезда воспользовались 1 482 318 раз (всего 21,4 % от общего пассажиропотока), в том числе пенсионеры - 555 168 (37,4 %), студенты – 306 189 (20,7 %), школьники – 221 813 (15 %), а пассажиры, использующие карту вида «Транспортная» – 399 148 (26,9 %).

Напомним, 1 декабря 2016 года в общественном транспорте Барнаула начала полноценно действовать система электронной оплаты. Стоимость проезда в городском электротранспорте за наличный расчет составила 19 рублей, по транспортной карте с тарифным планом «Электронный кошелек» - 18 рублей. С этой же даты проезд в автобусах за наличный расчет обходится в 20 рублей; по транспортной карте с тарифным планом «Электронный кошелек» в 19 рублей; по общегражданскому проездному (с лимитом в 50 поездок) – 18 рублей. Нововведение вызвало много нареканий как со стороны самих перевозчиков, которые опасались получить дополнительные убытки, так и со стороны пассажиров - тем пришлось отстаивать длинные очереди в попытке приобрести проездной. Однако спустя несколько недель ситуация якобы стабилизировалась.

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Комментарий

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Комментариев 9
Рынок

23.01.2017 12:04

Чтобы сделать электротранспорт выгодным надо не повышать стоимость проезда и снизить его процентов на 30. Это позволит увеличить пассажиропоток и соответственно доходы. А повышение - это путь в никуда.
Чучмек

23.01.2017 12:06

С таким менеджментом как сегодня, Горэлектротрансу и врагов не надо. Сам развалится...
Алёна

23.01.2017 12:09

Руководство МУП «Горэлектротранс»:
Можно еще разграничить: сидя или стоя едет пассажир- если сидя-тоже доплату брать. Не забудьте: есть остановки общественного транспорта, где совсем немного людей заходит- там тоже можно цену поднять, за объем занимаемого в транспорте пространства можно хоть копейку, но содрать- или за дальность поездки. ЧТО ЕЩЕ ПРИДУМАЕТЕ?
ЗЛОЙ ПЕНСИОНЕР

23.01.2017 14:12

«Горэлектротранс» Барнаула вы сами-то поняли какую чушь несёте,последних пассажиров потеряете!!!!!.
гость

23.01.2017 14:15

Вечером, где-то после 21-30ч уехать на трамвае от Огней до Норд-Веста практически невозможно. То идут в депо, то просто нет транспорта. Кстати, эта же ситуация в обратном направлении. Такое предположение, что трамвайщикам доплачивают таксисты, чтобы по вечерам трамваи стояли на приколе.
По пр. Ленина вечером электротранспорт движется, но с какими интервалами, неизвестно. Летом в 22 часа не могли уехать 40 минут с пл.Октября до Н-В, только был какой-то автобус, поворачивал на Матросова, потом шли пешком.
гость

23.01.2017 14:19

ЗЛОЙ ПЕНСИОНЕР писал(а):
чушь несёте,последних пассажиров потеряете!


Видимо, им и так денег хватает, зачем пассажиры нужны? Цена увеличилась, не утруждаясь получают приличную прибыль
Гость

23.01.2017 16:12

А давайте ка вообще трамваи уберем, добавим по выделенной полосе пассажирскому АВТОтранспорту и хуже точно будет. В Бийске просят снизит тариф, а у нас поднять!? Вообще то расчет тарифа позволяет учитывать и пассажиропоток по времени суток. Дешевый трюк Александр Георгиевич , это вам не РЖД. Это что сел в трамвай а 8:30 заплатил, а в 9:01 доплачивать придется.......
Н.С.

23.01.2017 16:18

Трамваи все холодные, из всех щелей дует, без слез не глянуть. Даже эти деньги жалко отдавать. Постоянно №7 идет в депо, такое впечатление, что у них рабочий день до 18.00. Живу на А.Петрова-Попова, утром постоянно идет 2-3 трамвая на Поток, потом 1 кое-как в Центр. Такое впечатление, что на Поток едет в 5 раз больше народа. Даже со стороны видно, что пустые идут. Кто у них там занимается регулировкой движения и какое ПТУ он закончил -не понятно. Такое впечатление, что он работает во вред организации.Хоть бы людей не смешили с повышением цен. Про кондукторов уже ничего не буду писать. В таких трамваях спасибо, что работают.
Совесть

23.01.2017 19:59

Пусть повышают-все пересядут на автобусы, а трамваи как сосали так и еще больше сосать будут!!!