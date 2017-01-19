Ночные пассажиры барнаульского электротранспорта весной будут ездить с «наценкой»

Руководство МУП «Горэлектротранс» Барнаула планирует в ближайшее время озаботиться повышением стоимости проезда в трамваях после 21:00. Такая идея появилась после введения электронной системы проездных и анализа пассажиропотока, следует из сообщения «Вести 22».

По данным руководителя МУП Александра Семыкина, после девяти часов вечера в городе ежедневно курсируют 140 трамваев, а перевозят они до полуночи всего 4 тысячи пассажиров - примерно по 28 человек каждый, при вместимости 115 человек за один рейс. «У нас общий убыток по перевозкам пассажиров составляет ориентировочно в 2016 году 67 млн рублей, так вот 40 млн из этой суммы ложится на то, что мы работаем после 21:00. Ориентируясь на это, оставим как максимум половину подвижного состава. Напрашивается и повышение тарифа после вот этого времени», - заявил г-н Семыкин. Он также заметил, что, вероятно, цена за проезд в вечернее время может повыситься уже весной текущего года.

Добавим, что несколькими днями ранее МУП «Центртранс» Барнаула подвел итоги работы электронной системы оплаты и учета проезда за декабрь 2016 года. В последний месяц прошлого года пассажиропоток составил 6 942 320 поездок. Из них на городской электрический транспорт пришлось – 3 677 948 поездки (53 %), а на автотранспорт – 3 264 372 (47 %). По информации руководителя МУП «Центртранс» Юлии Дороховой, транспортными картами для оплаты проезда воспользовались 1 482 318 раз (всего 21,4 % от общего пассажиропотока), в том числе пенсионеры - 555 168 (37,4 %), студенты – 306 189 (20,7 %), школьники – 221 813 (15 %), а пассажиры, использующие карту вида «Транспортная» – 399 148 (26,9 %).

Напомним, 1 декабря 2016 года в общественном транспорте Барнаула начала полноценно действовать система электронной оплаты. Стоимость проезда в городском электротранспорте за наличный расчет составила 19 рублей, по транспортной карте с тарифным планом «Электронный кошелек» - 18 рублей. С этой же даты проезд в автобусах за наличный расчет обходится в 20 рублей; по транспортной карте с тарифным планом «Электронный кошелек» в 19 рублей; по общегражданскому проездному (с лимитом в 50 поездок) – 18 рублей. Нововведение вызвало много нареканий как со стороны самих перевозчиков, которые опасались получить дополнительные убытки, так и со стороны пассажиров - тем пришлось отстаивать длинные очереди в попытке приобрести проездной. Однако спустя несколько недель ситуация якобы стабилизировалась.