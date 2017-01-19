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Главная Лента новостей Прокуратура решила «зачистить» депутатский корпус в Быстром Истоке

Прокуратура решила «зачистить» депутатский корпус в Быстром Истоке

23.01.2017 14:26

18 января прокурор Быстроистокского района Сергей Дыкин обратился в суд с иском о досрочном лишении полномочий 14 из 19 депутатов райсобрания. Причиной стали вовремя неразмещенные сведения о доходах за 2015 год на сайте муниципалитета. Впрочем, какое бы решение не принял суд, похоже, все народные избранники до осени сохранят свои места.

Причиной столь радикального шага со стороны прокурора стало то, что на офсайте муниципалитета долгое время не выставлялись сведения о доходах депутатов. Некоторое время назад г-н Дыкин вносил представление в адрес депутатского корпуса с требованием устранить нарушение. Вскоре он обратился с иском в суд. Сам Сергей Дыкин отказался подробно комментировать ситуацию, подтвердив при этом, что иск действительно имел место быть.

Добавим, как рассказали ИА «Банкфакс» в районном совете депутатов, сведения о доходах всех 19 избранников в настоящее время размещены на сайте суда и доступны для общего пользования. Более того, сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характер депутаты сдали в отведенный законом срок (до 1 апреля - прим. ред. БФ), однако позднее якобы произошла накладка с выставлением информации в Сеть. Действительно, все данные о материальном положении районных депутатов представлены на сайте, однако установить время загрузки тех или иных файлов в настоящее время не представляется возможным.

Интересно, что официально полномочия депутатов Быстроистокского райсобрания истекают в марте 2017 года, однако в связи с переносом единого дня голосования на осень, будут пролонгированы до 10 сентября. По этой причине, пояснили агентству в райсовете, даже если суд подойдет к наказанию максимально жестко, депутатам ничего не грозит. Согласно законодательству, народных избранников нельзя лишить полномочий, если они трудятся последний год.

Неофициально стало известно, что наказания депутатов добивалась местная активистка Наталья Симонова. До этого общественница уже успела «прославиться» кампанией против бывшей главы Быстроистокского сельсовета Ларисы Душкиной. Последняя ранее была признана виновной в мошенничестве с «паводковыми» деньгами. Отметим, что активная политжизнь начала «бурлить» в Быстром Истоке с весны 2015 года, вскоре после прихода нового главы администрации муниципалитета — Елены Довгаль.

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Комментарий

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Комментариев 26
Неосилил. Для сетуевины в Б-Истоке досточно этой фразы)))

23.01.2017 14:29

Отметим, что активная политжизнь начала «бурлить» в Быстром Истоке с весны 2015 года, вскоре после прихода нового главы администрации муниципалитета — Елены Довгаль.
Гость

23.01.2017 16:06

"По этой причине, пояснили агентству в райсовете, даже если суд подойдет к наказанию максимально жестко, депутатам ничего не грозит. Согласно законодательству, народных избранников нельзя лишить полномочий, если они трудятся последний год."
Бред сивой кобылы (районных депутатов) с похмела на лужайке в летний день.
Солонешенец

23.01.2017 16:36

Респект прокурору Быстрого Истока! Огромная просьба дать мастер - класс нашему прокурору!
Наталия Владимировна

23.01.2017 16:38

"Добавим, как рассказали ИА «Банкфакс» в районном совете депутатов, сведения о доходах всех 19 избранников в настоящее время размещены на сайте суда и доступны для общего пользования. Более того, сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характер депутаты сдали в отведенный законом срок (до 1 апреля - прим. ред. БФ)"
Депутаты солгали редакции. Согласно материалам прокурорской проверки, только 4 депутата сдали декларации. Остальные сдали декларации 05.10.2016 г., что зарегистрировано в журнале регистрации. Районные депутаты лгут всегда и всем. Не стал исключением и "БанкФакс".
Кстати, а почему "Неофициально стало известно"? Информация о моём иске о досрочном лишении полномочий депутатов, плюющих с высокой колокольни на ЗАКОН (поскольку закон, по мнению депутатов, писан для простых смертных, а не для небожителей из РСД) размещена в открытом доступе на сайте Краевого суда.
Спасибо Банкфаксу

23.01.2017 16:38

Дождались своей странички. Не сомневаюсь через день, два данная публикация будет ТЕМОЙ НЕДЕЛИ,
житель

23.01.2017 17:13

Бьюсь на спор !!! Что не срастется у Симоновой Н. В. лишить наших драгоценных избранников во главе с Витьком Исаковым и остальными их полномочий !!! Ни в какую не прокатит !!
Гость

23.01.2017 17:16

житель писал(а):
Бьюсь на спор !!!
Натаха если занялась, значить депутатм кранты. Натаха сказала - натаха сделала. Грецкий тоже верещал, что ему ничего не будет. А суде язык в опу засунул.
житель

23.01.2017 17:27

Да Натаха это супер адвокат ! Грамотна , бывает и Краевая прокуратура с ней согласна ! Но тут не прокатит они депутатики тоже подкованы , вон и Витька Исакова когда он в теме вся партия за него думает . Неет не пройдет номер у администрации .
Гость

23.01.2017 17:27

С делопутами ясно, пустит Симонова их в расход. Не понятно когда в районе пройдет конкурс. Не пора ли вмешаться краевой Администрации.
Житель Славгорода

23.01.2017 17:33

Надо всем муниципальным депутатам края так же сделать , как в Быстром Истоке. Яковов Хороший , почему дремлет ваше ведомство ? Где проверки ? Почему Быстрый бурлит , а Славгород булькает ?
Быстрый ....

23.01.2017 17:33

Закрой рот! кобыла, двух метровая!
А то воняет от тебя!
Гость

23.01.2017 17:35

Гость писал(а):
Не пора ли вмешаться краевой Администрации.
Край разобраться не может, завален анонимками и коллективными обращениями как против, так и вподдержку действующей администрации
Андрей

23.01.2017 18:17

Иногда приходится удивляться тому, как коверкают русский язык в "Банкфаксе". Эй, журналисты, объясните, что это у вас за закорючка "иск действительно имел место быть.? Это как? Вы в какой школе учились? Такую абракадабру может написать какая-нибудь чиновница "районного пошива", но никак не "акула пера".
Быстрый Исток

23.01.2017 18:26

А правда, что эта Наталья Владимировна до сих пор является главным консультантом главы администрации района? А что касается того случая, то, как мне рассказывал знающий человек, тысячу на штраф собирали всем миром. Желающих было столько, что по десятки сбросились. А все равно еще желающие были помочь. Вот ведь как у нас эту даму граждане уважают.
Эй, Быстрый Исток

23.01.2017 18:44

А кто это у вас такая Наталья Владимировна?
Гость

23.01.2017 19:00

Та, которая подсадила районную Администрацию на Беломорканал и тортики с лебедями.
Гость

23.01.2017 19:01

Эй, Быстрый Исток писал(а):
А кто это у вас такая Наталья Владимировна?
Старуха-пенсионерка, инвалид не выходящая из дома. Страшилка для идиотов, которую эти идиоты и придумали.
Гость

23.01.2017 19:04

Гость писал(а):
Та, которая подсадила районную Администрацию на Беломорканал и тортики с лебедями.
Вот и идиоты подтянулись. Что, Д. Николаев, опять без сна будешь бдить на "БФ", ведя суперинтеллектуальную беседу сам с собой?
Непонятливый

23.01.2017 19:19

Господа хорошие! Можно ссылку на норму закона в соответствии с которой депутаты обязаны размещать сведения о доходах. Все законодательство перерыл, не нашел. Только об обязанности муниципальных служащих речь идет. Или прокурор идиЁт, или лыжи не едут.
Гость

23.01.2017 20:30

Непонятливый илиЁт писал(а):
Можно ссылку на норму закона
Одной из обязанностей предусмотренных статьей 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», является обязанность представлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, в том числе и лиц, замещающих муниципальные должности.
Федеральным законом от 3 ноября 2015 года № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в статью 40 Федерального закона № 131-ФЗ была введена новая редакция части 7.1., согласно которой депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
Гость

23.01.2017 20:33

Непонятливый идиЁт писал(а):
Можно ссылку на норму закона
Ч. 7.1. и 11 ст. 40 названного Федерального закона установлено, депутаты должны соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Несоблюдение указанных ограничений, запретов и обязанностей влечет досрочное прекращение полномочий депутатов представительных органов.
При этом решение представительного органа муниципального образования о досрочном прекращении полномочий депутата представительного органа муниципального образования принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями представительного органа муниципального образования, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.
Гость

23.01.2017 20:38

Непонятливый идиЁт писал(а):
Можно ссылку на норму закона
Решением Быстроистокского районного Собрания депутатов от 08.04.2016 № 12 утверждено Положение «О представлении гражданином, претендующим на замещение должности муниципальной службы, муниципальными служащими, депутатами районного Собрания депутатов сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера» (далее по тексту Положение).
В соответствии с п. 8 Положения сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата районного Собрания депутатов, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 14-дневный срок со дня истечения срока, установленного для их представления, размещаются на официальном сайте Администрации Быстроистокского района, а также представляются для опубликования в районной газете «Ударник труда» в 7-дневный срок со дня поступления запроса (в случае если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте) с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований о защите персональных данных.
Декларации – один из действенных методов как государственного, так и общественного контроля за представителями власти, а для депутатов, помимо прочего, это еще и необходимая форма отчетности перед избирателями.
Быстрый Исток

23.01.2017 21:08

Вот какие у нас люди то умные.
Кость

23.01.2017 21:23

Быстрый Исток писал(а):
тысячу на штраф собирали всем миром.
Что же вы, уважаемый, представляете бывшего главу района, а ныне депутата, каким то нищебродом? А 10 тысяч возмещения морального вреда тоже по миру собирал, как бомбейский нищий?
Кости от жителя

23.01.2017 22:07

Можно поподробней об этом кто кому и за что ? Какие тысячи и другие суммы и причем какой то бывший глава . Если тот кто депутат так у него пенсион приличный а если тот кто водопровод так он на отдыхах в заморских странах , там где теплое море . Или по привычке картину гонят про нищету и просят подаяния . Интересно на что и для чего ?
Не пойму

24.01.2017 03:16

кому Исаков на хвост наступил.? Гость этот вообще!!! Это однако тот же что Наталья Владимировна. Сам себе пишет. Успокойтесь уже.