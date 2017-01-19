Прокуратура решила «зачистить» депутатский корпус в Быстром Истоке

23.01.2017 14:26
18 января прокурор Быстроистокского района Сергей Дыкин обратился в суд с иском о досрочном лишении полномочий 14 из 19 депутатов райсобрания. Причиной стали вовремя неразмещенные сведения о доходах за 2015 год на сайте муниципалитета. Впрочем, какое бы решение не принял суд, похоже, все народные избранники до осени сохранят свои места.
Причиной столь радикального шага со стороны прокурора стало то, что на офсайте муниципалитета долгое время не выставлялись сведения о доходах депутатов. Некоторое время назад г-н Дыкин вносил представление в адрес депутатского корпуса с требованием устранить нарушение. Вскоре он обратился с иском в суд. Сам Сергей Дыкин отказался подробно комментировать ситуацию, подтвердив при этом, что иск действительно имел место быть.
Добавим, как рассказали ИА «Банкфакс» в районном совете депутатов, сведения о доходах всех 19 избранников в настоящее время размещены на сайте суда и доступны для общего пользования. Более того, сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характер депутаты сдали в отведенный законом срок (до 1 апреля - прим. ред. БФ), однако позднее якобы произошла накладка с выставлением информации в Сеть. Действительно, все данные о материальном положении районных депутатов представлены на сайте, однако установить время загрузки тех или иных файлов в настоящее время не представляется возможным.
Интересно, что официально полномочия депутатов Быстроистокского райсобрания истекают в марте 2017 года, однако в связи с переносом единого дня голосования на осень, будут пролонгированы до 10 сентября. По этой причине, пояснили агентству в райсовете, даже если суд подойдет к наказанию максимально жестко, депутатам ничего не грозит. Согласно законодательству, народных избранников нельзя лишить полномочий, если они трудятся последний год.
Неофициально стало известно, что наказания депутатов добивалась местная активистка Наталья Симонова. До этого общественница уже успела «прославиться» кампанией против бывшей главы Быстроистокского сельсовета Ларисы Душкиной. Последняя ранее была признана виновной в мошенничестве с «паводковыми» деньгами. Отметим, что активная политжизнь начала «бурлить» в Быстром Истоке с весны 2015 года, вскоре после прихода нового главы администрации муниципалитета — Елены Довгаль.
23.01.2017 14:29
23.01.2017 16:06
Бред сивой кобылы (районных депутатов) с похмела на лужайке в летний день.
23.01.2017 16:36
23.01.2017 16:38
Депутаты солгали редакции. Согласно материалам прокурорской проверки, только 4 депутата сдали декларации. Остальные сдали декларации 05.10.2016 г., что зарегистрировано в журнале регистрации. Районные депутаты лгут всегда и всем. Не стал исключением и "БанкФакс".
Кстати, а почему "Неофициально стало известно"? Информация о моём иске о досрочном лишении полномочий депутатов, плюющих с высокой колокольни на ЗАКОН (поскольку закон, по мнению депутатов, писан для простых смертных, а не для небожителей из РСД) размещена в открытом доступе на сайте Краевого суда.
23.01.2017 16:38
23.01.2017 17:13
23.01.2017 17:16
23.01.2017 17:27
23.01.2017 17:27
23.01.2017 17:33
23.01.2017 17:33
А то воняет от тебя!
23.01.2017 17:35
23.01.2017 18:17
23.01.2017 18:26
23.01.2017 18:44
23.01.2017 19:00
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23.01.2017 19:04
23.01.2017 19:19
23.01.2017 20:30
Федеральным законом от 3 ноября 2015 года № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в статью 40 Федерального закона № 131-ФЗ была введена новая редакция части 7.1., согласно которой депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
23.01.2017 20:33
При этом решение представительного органа муниципального образования о досрочном прекращении полномочий депутата представительного органа муниципального образования принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями представительного органа муниципального образования, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.
23.01.2017 20:38
В соответствии с п. 8 Положения сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата районного Собрания депутатов, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 14-дневный срок со дня истечения срока, установленного для их представления, размещаются на официальном сайте Администрации Быстроистокского района, а также представляются для опубликования в районной газете «Ударник труда» в 7-дневный срок со дня поступления запроса (в случае если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте) с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований о защите персональных данных.
Декларации – один из действенных методов как государственного, так и общественного контроля за представителями власти, а для депутатов, помимо прочего, это еще и необходимая форма отчетности перед избирателями.
23.01.2017 21:08
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