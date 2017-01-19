Прокуратура решила «зачистить» депутатский корпус в Быстром Истоке

18 января прокурор Быстроистокского района Сергей Дыкин обратился в суд с иском о досрочном лишении полномочий 14 из 19 депутатов райсобрания. Причиной стали вовремя неразмещенные сведения о доходах за 2015 год на сайте муниципалитета. Впрочем, какое бы решение не принял суд, похоже, все народные избранники до осени сохранят свои места.

Причиной столь радикального шага со стороны прокурора стало то, что на офсайте муниципалитета долгое время не выставлялись сведения о доходах депутатов. Некоторое время назад г-н Дыкин вносил представление в адрес депутатского корпуса с требованием устранить нарушение. Вскоре он обратился с иском в суд. Сам Сергей Дыкин отказался подробно комментировать ситуацию, подтвердив при этом, что иск действительно имел место быть.

Добавим, как рассказали ИА «Банкфакс» в районном совете депутатов, сведения о доходах всех 19 избранников в настоящее время размещены на сайте суда и доступны для общего пользования. Более того, сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характер депутаты сдали в отведенный законом срок (до 1 апреля - прим. ред. БФ), однако позднее якобы произошла накладка с выставлением информации в Сеть. Действительно, все данные о материальном положении районных депутатов представлены на сайте, однако установить время загрузки тех или иных файлов в настоящее время не представляется возможным.

Интересно, что официально полномочия депутатов Быстроистокского райсобрания истекают в марте 2017 года, однако в связи с переносом единого дня голосования на осень, будут пролонгированы до 10 сентября. По этой причине, пояснили агентству в райсовете, даже если суд подойдет к наказанию максимально жестко, депутатам ничего не грозит. Согласно законодательству, народных избранников нельзя лишить полномочий, если они трудятся последний год.

Неофициально стало известно, что наказания депутатов добивалась местная активистка Наталья Симонова. До этого общественница уже успела «прославиться» кампанией против бывшей главы Быстроистокского сельсовета Ларисы Душкиной. Последняя ранее была признана виновной в мошенничестве с «паводковыми» деньгами. Отметим, что активная политжизнь начала «бурлить» в Быстром Истоке с весны 2015 года, вскоре после прихода нового главы администрации муниципалитета — Елены Довгаль.