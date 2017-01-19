Mercedes-Benz с молодежью перевернулся после встречи с лошадью на алтайской дороге

В ночь с 22 на 23 января в Шебалинском районе Республики Алтай в серьезной аварии пострадали трое молодых мужчин, которые двигались на иномарке по «Чуйскому тракту». Причиной ДТП стало неожиданное появление на проезжей части лошади, информирует ГУ МВД по РА.

Правоохранители уточняют, что происшествие зафиксировали в 1,5 км от села Черга. 29-летний житель села Кош-Агач на автомобиле Mercedes-Benz вместе с приятелями ехал со стороны села Черга в направлении Шебалино. Мужчина допустил наезд на лошадь, находившуюся на проезжей части дороги, после чего его машина опрокинулась.

В результате ДТП водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте, а двоих пассажиров иномарки – жителей села Кош-Агач - 22 и 26 лет - с полученными травмами госпитализировали в районную больницу. В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются.