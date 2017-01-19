Mercedes-Benz с молодежью перевернулся после встречи с лошадью на алтайской дороге

23.01.2017 15:41
В ночь с 22 на 23 января в Шебалинском районе Республики Алтай в серьезной аварии пострадали трое молодых мужчин, которые двигались на иномарке по «Чуйскому тракту». Причиной ДТП стало неожиданное появление на проезжей части лошади, информирует ГУ МВД по РА.
Правоохранители уточняют, что происшествие зафиксировали в 1,5 км от села Черга. 29-летний житель села Кош-Агач на автомобиле Mercedes-Benz вместе с приятелями ехал со стороны села Черга в направлении Шебалино. Мужчина допустил наезд на лошадь, находившуюся на проезжей части дороги, после чего его машина опрокинулась.
В результате ДТП водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте, а двоих пассажиров иномарки – жителей села Кош-Агач - 22 и 26 лет - с полученными травмами госпитализировали в районную больницу. В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются.
23.01.2017 16:08
23.01.2017 16:30
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Золотая молодежь скотоводов Чуйской степи.
23.01.2017 16:51
Помню, формировали автороту в Бийске... Солдатиков командировали с разных частей... автомобили тоже. не ахти... закрепили водителей.
Вроде началось движение по парку. Один ЗИЛок стоит. Ком взвода спрашивает паренька сибиряка чернобрового:
-Почему не заводишь?
-Нэ знаю... как
-Права есть?
Ест!
-Учился?
-Нэт... Права отэц на дэн рожденя подарил...
Грустно конечно... отлично зная этот участок Чуйского тракта.
В 50-х от Бийска до Черги за два световых дня доезжали с ночёвкой в Майме.
"Мерс-бенц" уже это не те песенные: АМО и "Форд" Скот гуляет сейчас уже опять чаще... В Топучей, Кумалыре... и за перевалами тоже
23.01.2017 21:40
В Горном Алтае это проблема - гуляющие по дороге сами по себе лошади и коровы
23.01.2017 21:44
В 50-х от Бийска до Черги за два световых дня доезжали с ночёвкой в Майме.
"Мерс-бенц" уже это не те песенные: АМО и "Форд" Скот гуляет сейчас уже опять чаще... В Топучей, Кумалыре... и за перевалами тоже
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Мой приемный отец из кумандинцев 1906 г.р. рассказывал мне о далеких временах, когда грузы из Бийска в Чергу возили ямщики на лошадях. Обозы доставляли грузы до Черги несколько дней. В 50-х годах транспорт в Черге преимущественно был гужевым, а телеги, сани, брички изготавливала обозостроительная промартель в Черге, где в то время и работал столяром мой отец.