×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Алтайские политики взбодрились в проруби

17 |
Есть мнение
Наблюдатели о «реституции» собственности КПСС в пользу алтайской КПРФ: «Абсурдные притязания в порядке вещей для современных коммунистов»
140
Разговор
Максим Савинков, директор компании «СиСорт»

Максим Савинков, директор компании «СиСорт»

«Хочу, чтобы мой завод имел художественную ценность»

7
Рейтинги
ПОЛИТСИБ.ru
Алтайские единороссы оставили «в хвосте» медиарейтинга другие партии
0
Борис Трофимов стал лидером медиарейтинга алтайских депутатов в декабре
0
Барнаульских депутатов почти не упоминали в СМИ в декабре
3
Ушел в отрыв: сити-менеджер Барнаула в декабре в два раза увеличил медийность
0

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Депутаты фракции КПРФ в Алтайском краевом Заксобрании сделали заявление
Будущих медиков из шести стран мира посвятят в российские студенты в Татьянин день

Резонанс
Темы недели
«Мы не бармалеи, а юристы»: алтайские депутаты рассказали, стоит ли ждать «перфоманса» на губернаторском отчете
110
Главный онколог Алтайского края продлил контракт до 70-летия и отказался от «парламентской» зарплаты
38 |
В блогах
Владислав Вакаев

19.01.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

Опасный перекос

17
Михаил Гундарин

13.01.2017

Михаил Гундарин

журналист

Они продолжают

14
Даниил Бессарабов

11.01.2017

Даниил Бессарабов

депутат Госдумы

О публичных слушаниях по Генплану Барнаула

153
Loading...
Главная Лента новостей Mercedes-Benz с молодежью перевернулся после встречи с лошадью на алтайской дороге

Mercedes-Benz с молодежью перевернулся после встречи с лошадью на алтайской дороге

23.01.2017 15:41

В ночь с 22 на 23 января в Шебалинском районе Республики Алтай в серьезной аварии пострадали трое молодых мужчин, которые двигались на иномарке по «Чуйскому тракту». Причиной ДТП стало неожиданное появление на проезжей части лошади, информирует ГУ МВД по РА.

Правоохранители уточняют, что происшествие зафиксировали в 1,5 км от села Черга. 29-летний житель села Кош-Агач на автомобиле Mercedes-Benz вместе с приятелями ехал со стороны села Черга в направлении Шебалино. Мужчина допустил наезд на лошадь, находившуюся на проезжей части дороги, после чего его машина опрокинулась.

В результате ДТП водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте, а двоих пассажиров иномарки – жителей села Кош-Агач - 22 и 26 лет - с полученными травмами госпитализировали в районную больницу. В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются.

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 5
Горыныч

23.01.2017 16:08

Ох, молодежь, молодежь, сядут на крутые машины и гоняют, невзирая ни на что, а родители умывайся слезами. Лошади и коровы, гуляющие сами по себе круглый год в Горном Алтае - отдельная тема
Старый

23.01.2017 16:30

MERCEDES-BENZ С МОЛОДЕЖЬЮ
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Золотая молодежь скотоводов Чуйской степи.
Быль армейская

23.01.2017 16:51

Старый писал(а):
Золотая молодежь скотоводов Чуйской степи.


Помню, формировали автороту в Бийске... Солдатиков командировали с разных частей... автомобили тоже. не ахти... закрепили водителей.
Вроде началось движение по парку. Один ЗИЛок стоит. Ком взвода спрашивает паренька сибиряка чернобрового:
-Почему не заводишь?
-Нэ знаю... как
-Права есть?
Ест!
-Учился?
-Нэт... Права отэц на дэн рожденя подарил...
Грустно конечно... отлично зная этот участок Чуйского тракта.
В 50-х от Бийска до Черги за два световых дня доезжали с ночёвкой в Майме.
"Мерс-бенц" уже это не те песенные: АМО и "Форд" Скот гуляет сейчас уже опять чаще... В Топучей, Кумалыре... и за перевалами тоже
водитель

23.01.2017 21:40

Горыныч писал(а):
Лошади и коровы, гуляющие сами по себе круглый год в Горном Алтае - отдельная тема


В Горном Алтае это проблема - гуляющие по дороге сами по себе лошади и коровы
Уроженец Черги

23.01.2017 21:44

Грустно конечно... отлично зная этот участок Чуйского тракта.
В 50-х от Бийска до Черги за два световых дня доезжали с ночёвкой в Майме.
"Мерс-бенц" уже это не те песенные: АМО и "Форд" Скот гуляет сейчас уже опять чаще... В Топучей, Кумалыре... и за перевалами тоже
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Мой приемный отец из кумандинцев 1906 г.р. рассказывал мне о далеких временах, когда грузы из Бийска в Чергу возили ямщики на лошадях. Обозы доставляли грузы до Черги несколько дней. В 50-х годах транспорт в Черге преимущественно был гужевым, а телеги, сани, брички изготавливала обозостроительная промартель в Черге, где в то время и работал столяром мой отец.