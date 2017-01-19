×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Алтайские политики взбодрились в проруби

17 |
Есть мнение
Наблюдатели о «реституции» собственности КПСС в пользу алтайской КПРФ: «Абсурдные притязания в порядке вещей для современных коммунистов»
140
Разговор
Максим Савинков, директор компании «СиСорт»

Максим Савинков, директор компании «СиСорт»

«Хочу, чтобы мой завод имел художественную ценность»

7
Рейтинги
ПОЛИТСИБ.ru
Алтайские единороссы оставили «в хвосте» медиарейтинга другие партии
0
Борис Трофимов стал лидером медиарейтинга алтайских депутатов в декабре
0
Барнаульских депутатов почти не упоминали в СМИ в декабре
3
Ушел в отрыв: сити-менеджер Барнаула в декабре в два раза увеличил медийность
0

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Депутаты фракции КПРФ в Алтайском краевом Заксобрании сделали заявление
Будущих медиков из шести стран мира посвятят в российские студенты в Татьянин день

Резонанс
Темы недели
«Мы не бармалеи, а юристы»: алтайские депутаты рассказали, стоит ли ждать «перфоманса» на губернаторском отчете
110
Главный онколог Алтайского края продлил контракт до 70-летия и отказался от «парламентской» зарплаты
38 |
В блогах
Владислав Вакаев

19.01.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

Опасный перекос

17
Михаил Гундарин

13.01.2017

Михаил Гундарин

журналист

Они продолжают

14
Даниил Бессарабов

11.01.2017

Даниил Бессарабов

депутат Госдумы

О публичных слушаниях по Генплану Барнаула

153
Loading...
Главная Лента новостей Бывший алтайский вице-губернатор ушел в «овертайм» перед первым заседанием суда

Бывший алтайский вице-губернатор ушел в «овертайм» перед первым заседанием суда

23.01.2017 16:35

Назначенное на 23 января первое заседание по уголовному делу в отношении бывшего вице-губернатора Алтайского края Юрия Денисова и его супруги не состоялось. Слушания перенесены на 31 января, сообщили ИА «Банкфакс» в пресс-службе Железнодорожного районного суда Барнаула.

Как уточнил ИА «Банкфакс» адвокат г-на Денисова Андрей Лихторович, заседание отложено из-за процедурного нюанса. «В данном случае не был выдержан срок вручения постановления о назначении судебного заседания. То есть, суд направил его вовремя, но в изоляторе документ вручили позднее положенных по закону пяти дней», — уточнил защитник г-на Денисова.

Собеседник также добавил, что состояние здоровья Юрий Денисова за последнее время существенно не улучшилось. «Здесь комплекс факторов — это и возраст, и условия содержания… Периодически случаются обострения», — сказал г-н Лихторович. Напомним, что после заседания суда 9 сентября 2016 года г-н Денисов попал в больницу, везти из здания суда его пришлось в карете «скорой помощи».

Как сообщалось ранее, бывший заместитель губернатора Алтайского края Юрий Денисов обвиняется в нескольких эпизодах получения взяток. Так, по данным СУ СКР, с ноября 2009 по март 2016 года Денисов брал деньгами и имуществом взятки от руководителей трех подведомственных ему учреждений системы образования. В обмен вице-губернатор подписывал финансовую документацию по расходованию денег, полученных учреждениями в качестве субсидий из федерального и краевого бюджетов на федеральные целевые программы по развитию образования. Кроме того, взятки передавались за определенные кадровые решения.

Всего установлено четыре эпизода преступной деятельности чиновника. При этом сумма взяток в каждом случае составляла от 50 тысяч до 2,25 млн рублей. Деньги он получал различными частями как лично, так и через посредника, которым в большинстве случаев выступала его жена Татьяна. В общей сложности в результате противоправной деятельности Денисовым, по версии следствия, было получено более 2,5 млн рублей. Незадолго до Нового года супругу Юрия Денисова, также проходящую по делу в качестве фигуранта, выпустили из СИЗО под домашний арест.


Другие новости по этой теме:

 Чета Денисовых не жалуется на условия содержания в барнаульском СИЗО
 Юрий Денисов покинул барнаульское СИЗО по «личным обстоятельствам»

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 11
Маршал всея ФСИН

23.01.2017 17:00

Отпустите Вы уже его , ради Бога ( не путать с жаргоном "опустите") ! Все уже наизусть выучили его дедские шалости. По сравнению с другими жуликами при верхах он ваще младенец!.. Поставьте его в угол на коленки с солью на полчасика хотя бы и пусть откидыается восвояси не дожидая кичи. Совесть надо иметь , а не разжигать приторную показуху борьбы с коррупцией .
жзл

23.01.2017 17:12

Пошёл бы на помощь следствию и сдал побольше тех, кто ему делал подношения. Тогда, может и пожалеют.
«Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК». А И Егер

23.01.2017 17:25

Звезда в Шоке. ЕБЖ.
...Так, по данным СУ СКР, с ноября 2009 по март 2016 года Денисов брал деньгами и имуществом взятки от руководителей трех подведомственных ему учреждений системы образования....
следствие упустили в т.ч. и от секретаря жилищной комиссий администрации Славгорода Вали Гартман /мама зам прокурора Славгородва А Гартман/ под руководством А Г Кропова и В А Кинцель за подпись на двойных списках / один для губернатолра - настоящий, одни для Славгорода -поддельный/ малоимущих нуждающихся в субсидии на 2-е жилье /А Н Кропов и Р Р Кинель/
Суд усмотрел подделки но за вознаграждение по ч3 ст 226 ГПК представление не написал.
Полагаю, что СУ СК РФ по АК займётся и названными мной фигурантами рано или поздно.
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ.
Маршалу

23.01.2017 18:34

Какие все добренькие. То орете что воруют, а тут отпускать . Это значит поощрять и плодить эту сволочь.Это значит , что и ты такой же , но пока не пойманный И так предъявляют мелочевку своровано в 10 раз больше
жзлу

23.01.2017 20:26

жзл писал(а):
Пошёл бы на помощь следствию и сдал побольше тех, кто ему делал подношения. Тогда, может и пожалеют.


вот тогда Денисов с кичи сразу выйдет. только не самостоятельно, а вперед ногами
к 18-34

23.01.2017 22:10

А чего он украл то, уважаемый?? В кражах и бюджетных махинациях вроде его не обвиняют? Или не разбираетесь в сути дела? Зачем тогда так пылко пишете? Или личная неприязнь к этому деду?
Учитель

23.01.2017 22:50

Это доказали 2.5 А украл минимум в 100 раз больше Маршалу: да по вашему и с почетом на пенсию....
17-нулевой

23.01.2017 23:27

"совесть надо иметь" - это ты имел в виду -
пялить того , у кого её нет ?
или не может откупиться ?
Не форшмачь деда щас прям -
ему 5-ку условно и сотку лимониев штрафу выпишут и домой поднадзорно.
Встретитесь с ним на нулевом километре , всплакнёте обнявшись и в кабак Фараон
- отмечать волюшку золотую.
«Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК». А И Егер

23.01.2017 23:32

Звезда в Шоке ЕБЖ.
...А чего он украл то, уважаемый??..
Уважаемый, ранее на Банкфаксе была информация о закупке лыж по завышенной цене школам, без подписи Юры полагаю там не обошлось, а это как раз бюджетные средства.
Так что даже полученные им в качестве вознаграждения от некоторых школ лыжи /вероятно смазку лыжную дали не по климату/ не помогли уйти от правосудия
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ.
Узнику

23.01.2017 23:45

Вы как обычно заблуждаетесь.Если Денисов был бы замешан в закупках лыж, мусора бы сейчас этого не упустили бы. А пятёрки условно не будет. Будет 8 строго режима, чтобы дед там умер и так и не успел бы доказать фальсификацию со стороны оборотней в погонах.
!!!

24.01.2017 07:40

Похоже , Егеру пора рубрику менять! Ну , типо... Звезда обосралась!.. ))))))