Бывший алтайский вице-губернатор ушел в «овертайм» перед первым заседанием суда

Назначенное на 23 января первое заседание по уголовному делу в отношении бывшего вице-губернатора Алтайского края Юрия Денисова и его супруги не состоялось. Слушания перенесены на 31 января, сообщили ИА «Банкфакс» в пресс-службе Железнодорожного районного суда Барнаула.

Как уточнил ИА «Банкфакс» адвокат г-на Денисова Андрей Лихторович, заседание отложено из-за процедурного нюанса. «В данном случае не был выдержан срок вручения постановления о назначении судебного заседания. То есть, суд направил его вовремя, но в изоляторе документ вручили позднее положенных по закону пяти дней», — уточнил защитник г-на Денисова.

Собеседник также добавил, что состояние здоровья Юрий Денисова за последнее время существенно не улучшилось. «Здесь комплекс факторов — это и возраст, и условия содержания… Периодически случаются обострения», — сказал г-н Лихторович. Напомним, что после заседания суда 9 сентября 2016 года г-н Денисов попал в больницу, везти из здания суда его пришлось в карете «скорой помощи».

Как сообщалось ранее, бывший заместитель губернатора Алтайского края Юрий Денисов обвиняется в нескольких эпизодах получения взяток. Так, по данным СУ СКР, с ноября 2009 по март 2016 года Денисов брал деньгами и имуществом взятки от руководителей трех подведомственных ему учреждений системы образования. В обмен вице-губернатор подписывал финансовую документацию по расходованию денег, полученных учреждениями в качестве субсидий из федерального и краевого бюджетов на федеральные целевые программы по развитию образования. Кроме того, взятки передавались за определенные кадровые решения.

Всего установлено четыре эпизода преступной деятельности чиновника. При этом сумма взяток в каждом случае составляла от 50 тысяч до 2,25 млн рублей. Деньги он получал различными частями как лично, так и через посредника, которым в большинстве случаев выступала его жена Татьяна. В общей сложности в результате противоправной деятельности Денисовым, по версии следствия, было получено более 2,5 млн рублей. Незадолго до Нового года супругу Юрия Денисова, также проходящую по делу в качестве фигуранта, выпустили из СИЗО под домашний арест.