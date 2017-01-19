Бывший алтайский вице-губернатор ушел в «овертайм» перед первым заседанием суда

23.01.2017 16:35
Назначенное на 23 января первое заседание по уголовному делу в отношении бывшего вице-губернатора Алтайского края Юрия Денисова и его супруги не состоялось. Слушания перенесены на 31 января, сообщили ИА «Банкфакс» в пресс-службе Железнодорожного районного суда Барнаула.
Как уточнил ИА «Банкфакс» адвокат г-на Денисова Андрей Лихторович, заседание отложено из-за процедурного нюанса. «В данном случае не был выдержан срок вручения постановления о назначении судебного заседания. То есть, суд направил его вовремя, но в изоляторе документ вручили позднее положенных по закону пяти дней», — уточнил защитник г-на Денисова.
Собеседник также добавил, что состояние здоровья Юрий Денисова за последнее время существенно не улучшилось. «Здесь комплекс факторов — это и возраст, и условия содержания… Периодически случаются обострения», — сказал г-н Лихторович. Напомним, что после заседания суда 9 сентября 2016 года г-н Денисов попал в больницу, везти из здания суда его пришлось в карете «скорой помощи».
Как сообщалось ранее, бывший заместитель губернатора Алтайского края Юрий Денисов обвиняется в нескольких эпизодах получения взяток. Так, по данным СУ СКР, с ноября 2009 по март 2016 года Денисов брал деньгами и имуществом взятки от руководителей трех подведомственных ему учреждений системы образования. В обмен вице-губернатор подписывал финансовую документацию по расходованию денег, полученных учреждениями в качестве субсидий из федерального и краевого бюджетов на федеральные целевые программы по развитию образования. Кроме того, взятки передавались за определенные кадровые решения.
Всего установлено четыре эпизода преступной деятельности чиновника. При этом сумма взяток в каждом случае составляла от 50 тысяч до 2,25 млн рублей. Деньги он получал различными частями как лично, так и через посредника, которым в большинстве случаев выступала его жена Татьяна. В общей сложности в результате противоправной деятельности Денисовым, по версии следствия, было получено более 2,5 млн рублей. Незадолго до Нового года супругу Юрия Денисова, также проходящую по делу в качестве фигуранта, выпустили из СИЗО под домашний арест.
23.01.2017 17:00
23.01.2017 17:12
23.01.2017 17:25
...Так, по данным СУ СКР, с ноября 2009 по март 2016 года Денисов брал деньгами и имуществом взятки от руководителей трех подведомственных ему учреждений системы образования....
следствие упустили в т.ч. и от секретаря жилищной комиссий администрации Славгорода Вали Гартман /мама зам прокурора Славгородва А Гартман/ под руководством А Г Кропова и В А Кинцель за подпись на двойных списках / один для губернатолра - настоящий, одни для Славгорода -поддельный/ малоимущих нуждающихся в субсидии на 2-е жилье /А Н Кропов и Р Р Кинель/
Суд усмотрел подделки но за вознаграждение по ч3 ст 226 ГПК представление не написал.
Полагаю, что СУ СК РФ по АК займётся и названными мной фигурантами рано или поздно.
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ.
23.01.2017 18:34
23.01.2017 20:26
вот тогда Денисов с кичи сразу выйдет. только не самостоятельно, а вперед ногами
23.01.2017 22:10
23.01.2017 22:50
23.01.2017 23:27
пялить того , у кого её нет ?
или не может откупиться ?
Не форшмачь деда щас прям -
ему 5-ку условно и сотку лимониев штрафу выпишут и домой поднадзорно.
Встретитесь с ним на нулевом километре , всплакнёте обнявшись и в кабак Фараон
- отмечать волюшку золотую.
23.01.2017 23:32
...А чего он украл то, уважаемый??..
Уважаемый, ранее на Банкфаксе была информация о закупке лыж по завышенной цене школам, без подписи Юры полагаю там не обошлось, а это как раз бюджетные средства.
Так что даже полученные им в качестве вознаграждения от некоторых школ лыжи /вероятно смазку лыжную дали не по климату/ не помогли уйти от правосудия
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ.
23.01.2017 23:45
24.01.2017 07:40