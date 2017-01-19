Укол на дорожку: бывший алтайский думец из-за болезни не может съехать из депутатской квартиры

Алтайский коммунист, депутат Госдумы VI созыва Михаил Заполев остается в числе двух бывших думцев, не освободивших служебные квартиры в столице. Как в рамках интервью рассказала ИА «Банкфакс» персек Алтайского крайкома Мария Прусакова, г-н Заполев не может съехать, так как готовится к операции. Об этом ей сообщили родственники экс-депутата.

По словам г-жи Прусаковой, с самим депутатом VI созыва сейчас связаться невозможно. «Последний разговор у меня состоялся с его родственниками. К сожалению, с ним лично невозможно связаться из-за состояния здоровья. По словам детей Михаила Заполева, он находится в предоперационном состоянии, в настоящее время получает уколы, именно поэтому не может посетить Москву, а там, как вы помните, требуется личное присутствие депутата. Опять же по словам родственников Михаила Заполева, в квартире никто не проживает, она действительно полностью готова к сдаче. Этот форс-мажор возник сначала из-за состояние здоровья супруги Михаила Заполева, а теперь и его самого», — рассказала собеседница.

При этом Мария Прусакова прокомментировала свою жесткую реакцию, последовавшую за первыми известиями о том, что г-н Заполев остается в числе квартирных «должников». «Мой предыдущий комментарий по квартире Михаила Заполева получился довольно жестким, но это принципиальная позиция по отношению к любому коммунисту, кто позволит таким образом себя вести. Если бы существовали иные варианты разрешения неприятной ситуации, думаю, что Заполев сделал бы все для того, что бы не бросать тень на репутацию депутатов-коммунистов. Он не тот человек, чтобы брать и ради дополнительных 2-3 месяцев проживания в квартире ставить пятно на свою биографию. С уважением отношусь к нему и уверена, что ему эта жилплощадь совершенно ни к чему», — сказала собеседница.

Она также заверила, что «квартирный вопрос» в рядах алтайского крайкома КПРФ после того, как Михаил Заполев разберется со своими проблемами, можно считать исчерпанным. «Если у нас будут факты, что наши депутаты отказываются отдавать госсобственность, мы будем очень жестко беседовать. Например, могу сказать, что если бы вдруг выяснилось, что многострадальная квартира, которая связана с фамилией Юрченко, имеет хоть какое-то отношение к партии, мы бы говорили с ним совсем по-другому», — заявила Мария Прусакова.

Ранее агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на зампредседателя комитета по регламенту и организации работы нижней палаты парламента Михаила Романова сообщало, что кроме Михаила Заполева квартиру не освободил бывший депутат от ЛДПР Владимир Таскаев. Полномочия депутатов VI созыва Госдумы прекратились 5 октября 2016 года, выехать из служебных квартир оставшиеся без мандатов депутаты должны были до 5 декабря. В противном случае их грозили выселять в судебном порядке — крайний срок был поставлен на 20-е января. При этом, по неподтвержденной информации, квартира бывшего алтайского думца предназначается думцу нынешнему — экс-спикеру Алтайского Заксобрания Ивану Лоору.

Добавим, что полный текст интервью с Марией Прусаковой читайте на сайте ИА «Банкфакс» в ближайшее время.