Ничего личного: оппозиция в Алтайском Заксобрании решила «навариться» на губернаторском отчете?

За «излишней активностью» системной оппозиции накануне отчета алтайского губернатора может стоять желание получить вполне конкретные преференции, сообщает «ПолитСибРу».

По информации издания, в конце прошлой недели якобы прошли неофициальные переговоры между эмиссарами краевого правительства и оппозицией в лице представителей КПРФ и «Справедливой России», пока занимающих наиболее принципиальную позицию по отчету губернатора. Предметом торга стали ряд должностей в АКЗС, предложенных в обмен на отказ от громких заявлений по поводу доклада главы региона. Как утверждает источник, переговоры были проведены после того, как в околополитических кругах начала циркулировать информация о возможном переносе губернаторского отчета с января на февраль. Хотя официально требований о переносе не звучало, руководитель фракции «Справедливая Россия» Александр Молотов в ходе недавней пресс-конференции заметил, что вопрос о переносе сроков имеет право на существование.

Как уже сообщалось, представителей данных фракций не устраивает сразу несколько моментов. Главная претензия — сжатые сроки подготовки к отчету, что якобы не дает возможности проверить народным избранникам ключевые статданные из доклада председателя краевого правительства. Еще одно обстоятельство касается цензуры, которой подверглись вопросы губернатору. Это было сделано с подачи председателя Заксобрания Александра Романенко. Также оппозиционеры недовольны форматом мероприятия: он не подразумевает конструктивного диалога с докладчиком. Предполагается, что народные избранники заслушают отчет Александра Карлина в концертном зале «Сибирь», затем автобусом доберутся до Парламентского центра, где и пройдет обсуждение, но не самого доклада, а только проекта соответствующего постановления Алтайского Заксобрания.

Напомним, что на минувшей неделе алтайские коммунисты заявляли о возможном демарше, обещая проигнорировать торжественную часть сессии в «Сибири», если «голубой дом» не пойдет им навстречу. Эссеры же сразу продемонстрировали более лояльную позицию, заверив, что «политический перфоманс» в их планы не входит.

Ранее стало известно, что активность оппозиционеров в рядах АКЗС уже принесла свои плоды. 25 января заседания всех фракций накануне сессии посетят восемь вице-премьеров Алтайского края и ответят на вопросы депутатов. Также, по имеющейся информации, перед сессией губернатор лично встретится с лидерами фракций.