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Главная Лента новостей Ничего личного: оппозиция в Алтайском Заксобрании решила «навариться» на губернаторском отчете?

Ничего личного: оппозиция в Алтайском Заксобрании решила «навариться» на губернаторском отчете?

23.01.2017 15:00

За «излишней активностью» системной оппозиции накануне отчета алтайского губернатора может стоять желание получить вполне конкретные преференции, сообщает «ПолитСибРу».

По информации издания, в конце прошлой недели якобы прошли неофициальные переговоры между эмиссарами краевого правительства и оппозицией в лице представителей КПРФ и «Справедливой России», пока занимающих наиболее принципиальную позицию по отчету губернатора. Предметом торга стали ряд должностей в АКЗС, предложенных в обмен на отказ от громких заявлений по поводу доклада главы региона. Как утверждает источник, переговоры были проведены после того, как в околополитических кругах начала циркулировать информация о возможном переносе губернаторского отчета с января на февраль. Хотя официально требований о переносе не звучало, руководитель фракции «Справедливая Россия» Александр Молотов в ходе недавней пресс-конференции заметил, что вопрос о переносе сроков имеет право на существование.

Как уже сообщалось, представителей данных фракций не устраивает сразу несколько моментов. Главная претензия — сжатые сроки подготовки к отчету, что якобы не дает возможности проверить народным избранникам ключевые статданные из доклада председателя краевого правительства. Еще одно обстоятельство касается цензуры, которой подверглись вопросы губернатору. Это было сделано с подачи председателя Заксобрания Александра Романенко. Также оппозиционеры недовольны форматом мероприятия: он не подразумевает конструктивного диалога с докладчиком. Предполагается, что народные избранники заслушают отчет Александра Карлина в концертном зале «Сибирь», затем автобусом доберутся до Парламентского центра, где и пройдет обсуждение, но не самого доклада, а только проекта соответствующего постановления Алтайского Заксобрания.

Напомним, что на минувшей неделе алтайские коммунисты заявляли о возможном демарше, обещая проигнорировать торжественную часть сессии в «Сибири», если «голубой дом» не пойдет им навстречу. Эссеры же сразу продемонстрировали более лояльную позицию, заверив, что «политический перфоманс» в их планы не входит. 

Ранее стало известно, что активность оппозиционеров в рядах АКЗС уже принесла свои плоды. 25 января заседания всех фракций накануне сессии посетят восемь вице-премьеров Алтайского края и ответят на вопросы депутатов. Также, по имеющейся информации, перед сессией губернатор лично встретится с лидерами фракций.

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Комментарий

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Комментариев 26
свой

23.01.2017 15:07

Однако, всё идёт своим привычным чередом...
Мистер Вульф

23.01.2017 15:16

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил совладельца торговой сети "Мария-Ра" Евгения Ракшина и известного предпринимателя Анатолия Банных медалями ордена святого Даниила Московского, а экс-мэра Барнаула Владимира Колганова орденом преподобного Серафима Саровского. Свои награды они получили за помощь в строительстве храма в честь Иоанна Предтечи в Нагорном парке Барнаула.
Мистер Вульф

23.01.2017 15:18

Награды им хотел вручить митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий 22 января, в день великого освящения храма на Горе. Но из всех троих орден из рук владыки Сергия получил только Владимир Колганов. Остальные двое не пришли.
Юля

23.01.2017 15:21

пока нет официальной статистики Правительство решило отчитаться :) все правильно господа !
Любопытный

23.01.2017 15:26

Посмотрим, что Вакаев получит за лояльную позицию, и неучастие в «политическом перфомансе"
журналист

23.01.2017 15:30

так позиция фракции определяется Молотовым, которому тоже необходима освобожденная должность, потому Вакаев может пролететь.
Вот тебе и на!

23.01.2017 15:32

Позиция оппозиции прекрасно даёт о себе знать, что они лишь на камеру хотят пиариться, а не действительно и принципиально отстаивать интересы свои избирателей. Хотя я убеждён, что среди всех групп и объединений есть достойные и честные люди.
Петр В.

23.01.2017 15:51

Оппозиция хочет министерство экологии (тем более пост министра вакантен), однако этому серьезно противится Лукьянов, хочет своих людей расставить вместо Попрядухина и Черныха!!!
гость

23.01.2017 15:52

все хорошо прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо, а то , что лошадь сдохла потому как работала лучше всех, так то конюшня погорела, все хорошо!
гость

23.01.2017 15:55

Согласен, что лояльность фракции СР в большей степени определяется Молотовым, который добивается одобрения своей позиции Терентьевым, но с оглядкой на имеющих свою точку зрения одномандатников - Найдена и Шумихина. У коммунистов и ЛДПР все проще, т.к. имеются явно выраженные лидеры и позиция центрального руководства партии.
Вася Васин

23.01.2017 16:01

"ОППОЗИЦИЯ В АЛТАЙСКОМ ЗАКСОБРАНИИ РЕШИЛА «НАВАРИТЬСЯ» НА ГУБЕРНАТОРСКОМ ОТЧЕТЕ?"

Губернатору нужно поменьше создавать самому себе пробмел на ровном месте. Тогда "навариваться" на отчете будет сложно.
гость..

23.01.2017 16:02

и.о. г-н Попрядухин уже на больничном))) (и да... попросили написать по собственному)
гость

23.01.2017 16:05

А где здесь Вакаев? Секретарь должен довести до своих депутатов позицию регионального отделения партии по вопросам сессии и проконтролировать их исполнение. Вакаев ничего не делает. Партия сама по себе, ее депутаты сами по себе.
ИСТИНА

23.01.2017 16:08

Отчет будет кратким : ввиду того что правительство создано с 01, 01. 2017... за такой короткий период отчитываться нет необходимости!...... претензии к бывшей структуре... не подведомственны правительству..... ВОТ так!
гость

23.01.2017 16:13

поскольку активность оппозиции действительно зависит от еще нераспределенных ставок, единороссам выгоднее передать вакантную ставку Молотову, у Вакаева нет возможностей влиять на решение фракции.
Горыныч

23.01.2017 16:14

Ну, правильно, решили воспользоваться моментом и попытаться взять на испуг, авось и обломится чего
Критик

23.01.2017 16:18

Мне кажется вся эта возня вокруг отчета, лишь желание депутатов попиарится. Вопросы. как я понял, губернатору направлены. Он на них на заседании ответит. В чем кипишь. депутатам не дают на заседании поорать громко и публично.
Гражданин

23.01.2017 16:39

А помните как года полтора назад в комментариях усиленно кто-то писал, какой хороший Молотов и как было бы здорово, если его взяли бы в правительство? )
Баба Фрося Алтайский край ,Россия

23.01.2017 18:00

Ну и что было кино то гнать ? У нас что депутатский корпус или персонажи из фильма " Свадьба в Малиновке "? Это мне , это снова мне , это всегда мне , а это тебе лифчик 19 размера . Эх вы делапуты царя небесного ! А у нас батька губер вопросов боится , что выставляет кордон из своих замов ? Да , как всегда картина маслом !!!!!
ПОКУПАЕТ СИЯ ОППОЗИЦИЯ теперь ДОЛЖНОСТИШКИ, А ПРИ !?

23.01.2017 18:41

РАЗВИТОМ СОЦИАЛИЗМЕ ОППОЗИЦИОННЫМ БАРМАЛЕЯМ от сегодня ПОЛАГАЛСЯ и ПАЁК....
Борются .....ОППАзиционеры ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ МЕСТА ... БЕЗ ПАЙКА жизнь для них не мила.
коммунист

23.01.2017 19:55

Насчет "навариться" - совсем не исключен такой вариант, тем более исполнительная власть явно продемонстрировала некоторую слабину. Но есть ведь и идейные оппозиционеры, которые готовы идти на принцип. В любом случае поведение оппозиционных фракций в день 26 января и последующее распределение оставшихся нераспределенными освобожденных должностей покажет, кто реальный представитель оппозиции, а кто маскируется и уже договорился с губернаторской командой.
хм

23.01.2017 20:29

И где тут кто оппозицию увидел? Оппозиция в Сирии с Асадом воюет, а не штаны просиживает в теплом месте за зарплату и льготы. Клоуны прикормленные.
коммунист

23.01.2017 20:42

Воюют повстанцы, а вот оппозиция, тем более парламентская, борется за интересы своих избирателей другими способами, в том числе голосованием.
коммунисту

23.01.2017 21:49

коммунист писал(а):
Воюют повстанцы


воюют повстанцы,
а вы - засранцы
(навеяло марксовым Манифестом однако)
коммунист

23.01.2017 22:15

мы хоть что-то можем и делаем, а вы и не воевать, и не оппозиционировать, иначе говоря - полное бессилие.
ОППОЗИЦИЯ !! НУ ХОТЬ КАКУЮ НИБУДЬ ИЗ СВОИХ ЧЛЕНОВ !??

24.01.2017 00:46

создала бы действующую КОМУННУ, почти израильский КИБУЦ, показала бы какие нибудь успехи !! А так наваривается как БАННЫЙ ЛИСТ К ЗАДНИЦЕ исполнительной власти.