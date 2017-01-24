«Минус» 11,5 тысяч: электорат в Алтайском крае в очередной раз «скукожился»

25.01.2017 08:29
В Алтайском крае по состоянию на 1 января 2017 года зарегистрировано 1 877 163 избирателя, со ссылкой на систему ГАС «Выборы» передает крайизбирком. За прошлый год электорат в регионе сократился на 11,5 тысяч человек, а за 1,5 последних года убыль и вовсе остановилась на отметке в 22 тысячи человек.
Самым многочисленным стал Индустриальный район Барнаула – на его территории проживают 163 067 избирателей. Далее следует Ленинский район краевого центра - там зарегистрированы 108 552 избирателя. Среди других муниципалитетов лидером является Рубцовск: 104 230 человек достигли совершеннолетия. Также значительное число избирателей зафиксировано в Приобском и Восточном районах Бийска – 85 703 и 82 578 человек соответственно. Самые малочисленные пункты Алтая с электоральной точки зрения - ЗАТО «Сибирский» (7 894 человека) и Белокуриха (12 201).
Среди районов края наибольшим числом потенциальных избирателей могут похвастать Каменский (41 188 избирателя), Первомайский (40 256) и Тальменский (35 716 человек). К самым малочисленным территориям (до 10 тысяч избирателей) относится 14 муниципалитетов. Абсолютный аутсайдер - Суетский район (зарегистрированы 3846 избирателей).
Для сравнения, год назад на эту же дату (1 января) в Алтайском крае насчитывалось 1 888 643 избирателя. Убыль электората вызвана в первую очередь демографическими причинами — преобладанием смертности над рождаемостью, а также высоким уровнем миграции.
Напомним, в единый день голосования, 10 сентября, в Алтайском крае в рамках муниципальных выборов будет разыграно свыше 6 тысяч депутатских мандатов, что сделает кампанию самой массовой в России. Ключевыми станут выборы в Барнаульскую (замещается 40 мандатов) и Бийскую (30 мандатов) гордумы, Рубцовский (28 мандатов) и Новоалтайский (22 мандата) горсоветы, а также Заринское горсобрание (20 мандатов). Также предстоит выбрать депутата в Алтайское Заксобрание по одномандатному округу № 10 (Павловск, Ребриха). Победу в прошлом году здесь одержал единоросс Валерий Елыкомов, однако, поскольку он одновременно прошел по партсписку ЕР в Госдуму, от нижестоящего мандата г-н Елыкомов прогнозируемо отказался.
К слову, в соседнем регионе, Республике Алтай, численность избирателей на 1 января составила 158 457 человек, тогда как годом ранее показатель равнялся 157 215. Лидируют по количеству потенциального электората Горно-Алтайск (42 607), в «отстающих» - Чойский район (6633). Всего по данным местного избиркома, 10 сентября в республике состоятся 14 кампаний, ключевыми станут выборы депутатов Горно-Алтайского горсовета.
25.01.2017 09:09
Понавыдумывают умных словей, да лопочут по чем свет стоит....
Свою страну надо развивать, а не то что за её пределами... Электорат.. тьфу...
25.01.2017 09:22
25.01.2017 09:22
25.01.2017 09:29
25.01.2017 09:46
25.01.2017 09:56
Электорат - одноразовый избиратель... Бездумный опускатель буллетеня за того, на кого укажут при вручении подарочка в виде копеечной баночки-контейнера...
25.01.2017 09:57
25.01.2017 10:19
25.01.2017 10:26
25.01.2017 10:26
Численность населения Алтайского края по данным Росстата составляет 2 376 774[1] чел. (2016). В 1991 году 2 653 818 чел.. Минус 277 тыс. человек. За 25 лет реформ в год "официальная" убыль составляет 11 000. В РФ 89 регионов, умножаем на 11 тыс., и получаем почти миллион исчезнувших людей. Единственное место, где идет прирост населения - это Москва (+ 3 312 711 чел.), Московская область (+598 399 чел.) и Санкт-Петербург ( +218 221). Но этот прирост уходит в минус за счет людей прибывших из бывших Советских республик. Все цифры из официальных источников...
25.01.2017 10:45
25.01.2017 11:06
25.01.2017 13:57
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