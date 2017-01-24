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Главная Лента новостей «Минус» 11,5 тысяч: электорат в Алтайском крае в очередной раз «скукожился»

«Минус» 11,5 тысяч: электорат в Алтайском крае в очередной раз «скукожился»

25.01.2017 08:29

В Алтайском крае по состоянию на 1 января 2017 года зарегистрировано 1 877 163 избирателя, со ссылкой на систему ГАС «Выборы» передает крайизбирком. За прошлый год электорат в регионе сократился на 11,5 тысяч человек, а за 1,5 последних года убыль и вовсе остановилась на отметке в 22 тысячи человек.

Самым многочисленным стал Индустриальный район Барнаула – на его территории проживают 163 067 избирателей. Далее следует Ленинский район краевого центра - там зарегистрированы 108 552 избирателя. Среди других муниципалитетов лидером является Рубцовск: 104 230 человек достигли совершеннолетия. Также значительное число избирателей зафиксировано в Приобском и Восточном районах Бийска – 85 703 и 82 578 человек соответственно. Самые малочисленные пункты Алтая с электоральной точки зрения - ЗАТО «Сибирский» (7 894 человека) и Белокуриха (12 201).

Среди районов края наибольшим числом потенциальных избирателей могут похвастать Каменский (41 188 избирателя), Первомайский (40 256) и Тальменский (35 716 человек). К самым малочисленным территориям (до 10 тысяч избирателей) относится 14 муниципалитетов. Абсолютный аутсайдер - Суетский район (зарегистрированы 3846 избирателей).

Для сравнения, год назад на эту же дату (1 января) в Алтайском крае насчитывалось  1 888 643 избирателя. Убыль электората вызвана в первую очередь демографическими причинами — преобладанием смертности над рождаемостью, а также высоким уровнем миграции.

Напомним, в единый день голосования, 10 сентября, в Алтайском крае в рамках муниципальных выборов будет разыграно свыше 6 тысяч депутатских мандатов, что сделает кампанию самой массовой в России. Ключевыми станут выборы в Барнаульскую (замещается 40 мандатов) и Бийскую (30 мандатов) гордумы, Рубцовский (28 мандатов) и Новоалтайский (22 мандата) горсоветы, а также Заринское горсобрание (20 мандатов). Также предстоит выбрать депутата в Алтайское Заксобрание по одномандатному округу № 10 (Павловск, Ребриха). Победу в прошлом году здесь одержал единоросс Валерий Елыкомов, однако, поскольку он одновременно прошел по партсписку ЕР в Госдуму, от нижестоящего мандата г-н Елыкомов прогнозируемо отказался.

К слову, в соседнем регионе, Республике Алтай, численность избирателей на 1 января составила 158 457 человек, тогда как годом ранее показатель равнялся 157 215. Лидируют по количеству потенциального электората Горно-Алтайск (42 607), в «отстающих» - Чойский район (6633). Всего по данным местного избиркома, 10 сентября в республике состоятся 14 кампаний, ключевыми станут выборы депутатов Горно-Алтайского горсовета.

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Комментарий

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Комментариев 16
Рубцовчанин

25.01.2017 09:09

Это действующая власть скукожилась, а не электорат.
Понавыдумывают умных словей, да лопочут по чем свет стоит....
Свою страну надо развивать, а не то что за её пределами... Электорат.. тьфу...
Вопрос

25.01.2017 09:22

А как на русский язык перевести слово Электорат ?
Ира

25.01.2017 09:22

А как же бравые отчеты об увеличении рождаемости и сокращении смертности населения Алтайского края? Туфта? И то же самое - про миграцию. На самом деле миграция гораздо выше официальной, потому что множество социально активной молодежи уезжают из края, сохраняя местную прописку, и следовательно, ни в какой статистике не отражаются. Так что электорат, по факту, намного меньше приведенных здесь цифирей. Интересно, что по этому поводу думает власть? Или думать некогда - очередной победный рапорт сочиняют?
Андрей

25.01.2017 09:29

Да нет , это "заевшееся" народонаселение Алтайского Края мигрируют в менее благополучные регионы России . что бы чуток схуднуть.
В.Слесарь

25.01.2017 09:46

"У нас есть вредная привычка расцарапывать на себе язвы и говорить: смотрите, как все плохо."
Вопрос в низко- лобовую часть.

25.01.2017 09:56

Вопрос писал(а):
А как на русский язык перевести слово Электорат ?


Электорат - одноразовый избиратель... Бездумный опускатель буллетеня за того, на кого укажут при вручении подарочка в виде копеечной баночки-контейнера...
ЮСТАС

25.01.2017 09:57

Это у вас господин В.Снесарь всё хорошо , а у нас народонаселения всё очень даже не хорошо.
а

25.01.2017 10:19

еще немного потерпеть и на одну единицу народонаселения будет пару министров правительства АК..
Мяу

25.01.2017 10:26

А разве электорат от уровня выборов не зависит? наверняка, в прошлом году учитывали тех, кто живет зарубежном - так как выборы федерального уровня были
М. Горький

25.01.2017 10:26

"У нас есть вредная привычка расцарапывать на себе язвы и говорить: смотрите, как все плохо."

Численность населения Алтайского края по данным Росстата составляет 2 376 774[1] чел. (2016). В 1991 году 2 653 818 чел.. Минус 277 тыс. человек. За 25 лет реформ в год "официальная" убыль составляет 11 000. В РФ 89 регионов, умножаем на 11 тыс., и получаем почти миллион исчезнувших людей. Единственное место, где идет прирост населения - это Москва (+ 3 312 711 чел.), Московская область (+598 399 чел.) и Санкт-Петербург ( +218 221). Но этот прирост уходит в минус за счет людей прибывших из бывших Советских республик. Все цифры из официальных источников...
вася

25.01.2017 10:45

На Амике висит информация о праздновании в Барнауле Дня памперса. Обязательно посетите это мероприятие. Говорят, что будет Щукин в валенках, в пиджаке, без штанов, но в памперсе.
"Электорат - одноразовый избиратель... "

25.01.2017 11:06

Правильно! Как гондон. Использовал и выкинул .
Горыныч

25.01.2017 13:57

Кстати об электорате. Чем меньше "голосов" в регионе, тем меньше причин у властьимущих этим регионом заниматься. Предположим, все 1,8 млн проголосуют против "нужных людей". И что это изменит в общероссийском масштабе? Ничего. А Москве сколько миллионов? А если они захотят "против"? То очень даже смогут "прокатить". Поэтому всё лучшее - туда, где больше "голосов".
неравнодушный

25.01.2017 14:00

Это уже не звонок,а целый колокол для власти,но власти не до этого она занята другими делами.Например как лучше выглядеть в правительстве и побольше оклады сделать.А по мне от перестановки мест слагаемых сумма не изменяется.
гость

25.01.2017 19:32

при том положении в котором находится край, электорат скоро не только скукожится, но и на нет сойдет
ССГ Горькому

25.01.2017 21:08

А кто сказал, что эти люди покинули пределы государства или ушли в мир иной? Миграция была, есть и будет, а делать из этого подобные выводы (В РФ 89 регионов, умножаем на 11 тыс., и получаем почти миллион исчезнувших людей.), лишь бы «сгустить краски», по крайней мере, не умно. Люди стараются уехать туда, где, по их мнению, лучше. С одним согласиться можно, что АК, в плане экономического благосостояния, не является привлекательным. Здесь и специфика края и не совсем адекватное руководство.