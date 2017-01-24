«Минус» 11,5 тысяч: электорат в Алтайском крае в очередной раз «скукожился»

В Алтайском крае по состоянию на 1 января 2017 года зарегистрировано 1 877 163 избирателя, со ссылкой на систему ГАС «Выборы» передает крайизбирком. За прошлый год электорат в регионе сократился на 11,5 тысяч человек, а за 1,5 последних года убыль и вовсе остановилась на отметке в 22 тысячи человек.

Самым многочисленным стал Индустриальный район Барнаула – на его территории проживают 163 067 избирателей. Далее следует Ленинский район краевого центра - там зарегистрированы 108 552 избирателя. Среди других муниципалитетов лидером является Рубцовск: 104 230 человек достигли совершеннолетия. Также значительное число избирателей зафиксировано в Приобском и Восточном районах Бийска – 85 703 и 82 578 человек соответственно. Самые малочисленные пункты Алтая с электоральной точки зрения - ЗАТО «Сибирский» (7 894 человека) и Белокуриха (12 201).

Среди районов края наибольшим числом потенциальных избирателей могут похвастать Каменский (41 188 избирателя), Первомайский (40 256) и Тальменский (35 716 человек). К самым малочисленным территориям (до 10 тысяч избирателей) относится 14 муниципалитетов. Абсолютный аутсайдер - Суетский район (зарегистрированы 3846 избирателей).

Для сравнения, год назад на эту же дату (1 января) в Алтайском крае насчитывалось 1 888 643 избирателя. Убыль электората вызвана в первую очередь демографическими причинами — преобладанием смертности над рождаемостью, а также высоким уровнем миграции.

Напомним, в единый день голосования, 10 сентября, в Алтайском крае в рамках муниципальных выборов будет разыграно свыше 6 тысяч депутатских мандатов, что сделает кампанию самой массовой в России. Ключевыми станут выборы в Барнаульскую (замещается 40 мандатов) и Бийскую (30 мандатов) гордумы, Рубцовский (28 мандатов) и Новоалтайский (22 мандата) горсоветы, а также Заринское горсобрание (20 мандатов). Также предстоит выбрать депутата в Алтайское Заксобрание по одномандатному округу № 10 (Павловск, Ребриха). Победу в прошлом году здесь одержал единоросс Валерий Елыкомов, однако, поскольку он одновременно прошел по партсписку ЕР в Госдуму, от нижестоящего мандата г-н Елыкомов прогнозируемо отказался.

К слову, в соседнем регионе, Республике Алтай, численность избирателей на 1 января составила 158 457 человек, тогда как годом ранее показатель равнялся 157 215. Лидируют по количеству потенциального электората Горно-Алтайск (42 607), в «отстающих» - Чойский район (6633). Всего по данным местного избиркома, 10 сентября в республике состоятся 14 кампаний, ключевыми станут выборы депутатов Горно-Алтайского горсовета.