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Главная Лента новостей Алтайский думец предложил единороссам задуматься над питанием

Алтайский думец предложил единороссам задуматься над питанием

25.01.2017 09:15

Член комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Николай Герасименко предложил коллегам по партии «Единая Россия» запустить проект, посвященный развитию и пропаганде здорового питания. Свое мнение о вреде фастфуда здоровью нации он озвучил в ходе работы дискуссионной площадки «Здоровое будущее» съезда единороссов, следует из сообщения фракции ЕР в Госдуме.

В свое речи в ходе выступления он заметил, что сейчас люди едят много вредных продуктов, злоупотребляют гамбургерами и чипсами. «Может быть, нам подумать, что необходим партийный проект «Здоровое питание». У нас есть проект «Чистая вода», нужно подумать и об этом», — заявил он. Следует отметить, что министр здравоохранения России Вероника Скворцова поддержала данную инициативу. «Я абсолютно с этим согласна. Если вы готовы поддержать нас, то мы были бы очень признательны за формирование партийного проекта «Здоровая еда», — отметила она.

Добавим, что в прошлом году алтайский думец подытожил результаты трехлетнего действия инициированного им «антитабачного» закона, отметив, что документ имел высокую эффективность. Прежде всего, по его мнению, снизилось курение среди детей, подростков и молодежи. «Среди молодежи это уже немодно и, наоборот, считается круто не курить. Порог начала курения у детей вырос с 11 до 13 лет. Это важный индикатор эффективности закона», – заявлял парламентарий. Также он добавил, что в России снизилась смертность от сердечнососудистых и онкологических заболеваний, и связал это с «антитабачным» законом. Сам парламентарий отказался от вредной привычки после 30-летнего стажа.


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Комментарий

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Комментариев 14
Ооо

25.01.2017 09:38

Коля-бездельник опять Нью-Васюки задумал...
М. Горький

25.01.2017 10:00

Вот же лицемер... Пшеницу высшего качества ( твердые сорта ) продают за границу, а то из чего пекут у нас хлеб даже не дотягивает до ГОСТ, майонез, сыры, молочные продукты - фактически пальмовый продукт. Поэтому весь отечественный спорт сидит на допинге, откуда взяться великим спортсменам если их с детства травят чем по пало. Молодое поколение уже не знает настоящий вкус продуктов! Чай, колбаса, майонез, сыры - сплошные суррогаты! И этот ЧЛЕН Гос Думы, якобы, об этом не знает?
Из Бийска

25.01.2017 10:23

Хороший хлеб купить в Бийске невозможно. Хлеб больше похож на мякину. Говорят что его пекут из фуражного зерна, а куда же девается алтайская твердосортная пшеница. Может жителей наукограда и за людей не считают, если кормят хлебом для животных. Не думаю что такой же хлеб едят депутаты и чиновники администрации (министерства) Алтайского края. Вот такая единая Россия.
Барнаул

25.01.2017 10:51

Продукты, правда, все хуже и хуже. Зайдешь в магазин и не знаешь, что бы такого менее ядовитого купить. У нас и без фаст-фуда гадости на магазинных полках хватает (зато состав продуктов полезно читать для снижения аппетита))). Так что хорошо, что тема такая поднимается. Вопрос теперь в исполнении.
Залесовец

25.01.2017 11:36

Вот так вот! Этот некурящий педофил (не голосует за закон о педофилии, но борется с курением) смеет ещё говорить о программе "Чистая вода". К нам его надо, в Залесово, пусть похлебает водички на левобережье Жерновки. Денежки распилили господа у руля стоящие, в газете расписали, какие они хорошие и заботливые и довольны собой.
смешно

25.01.2017 12:06

вот это да! Среди молодежи круто не курить?! А давно с молодежью общались, с нашей, из районов, а не из мажористой Москвы? Ничего не изменилось - курят, очевидно они не в курсе, что это уже не модно.
Савелий Викторович

25.01.2017 12:17

... нуачо - Колька , он и есть ..."Друг мой, Колька" !.. ))))))) .
Горыныч

25.01.2017 13:36

Козе понятно, что на полках гипермаркетах дешевый суррогат потому, что натурпродукт стоит дорого, платежеспособность населения невелика, а предложение, как известно, формируется спросом. Могли бы "народные массы" покупать качественные сыры и прочее, в магазинах этого завались бы было. Стало быть, надо повышать покупательскую способность. Азы общества потребления. Но госдумцу с его-то доходами это, видимо, н понять
горожанин

25.01.2017 14:01

Вброс темы под ФИО Герасименко, не что иное как пиар его Барнаульской команды. Ситуация в СМИ периодически освещается...как и сколько раз засветились ФИО депутатов ГОСДУМЫ..... Общество знает цену каждого депутата, как позорно они были избраны и какое население за них "проголосовало".... позор системе.... Герасименко не был бы депутатов, если бы его не включили на проходное место с участием авторитетного губернатора А. Тулеева!
вий

25.01.2017 14:23

Похоже совсем от жизни в крае отстал. Большинство живут на минимальную зарплату, какие здесь изыски? Совсем берегов не видит.
Не член ЕР

25.01.2017 14:27

" Необходим партийный проект «Здоровое питание». И только для однопартийцев. Нам он не по карману, а вот забота о собственном здоровье членов ЕР находит свою поддержку у Медведева Д.А. При таких доходах пора задумать проект "Золотой унитаз". А то негоже в фарфоровую вазу сбрасывать балласт от здоровой пищи. Пожуем, увидим результат инициативы Николая.
для 14.27

25.01.2017 14:32

Он Вам , тоисть и нам, не предложил . В заголовке же чётко сказано - Единоросам... Нам-то за чо жрать?
М. Горький

25.01.2017 19:06

Все таки КПСС больше заботилось о здоровье народа, если они покупали пшеницу твердых сортов в Канаде за золото, а не вывозили последнее на продажу!
ССГ

25.01.2017 21:21

Если озаботился, то и предложил бы законопроект, обязывающий производителя печатать на продукте состав крупным шрифтом, да закупки в магазинах делать на предмет соответствия написанного и произведенного. А если несоответствие, то в СМИ высвечивать этого производителя да рублем наказывать.