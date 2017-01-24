Алтайский думец предложил единороссам задуматься над питанием

Член комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Николай Герасименко предложил коллегам по партии «Единая Россия» запустить проект, посвященный развитию и пропаганде здорового питания. Свое мнение о вреде фастфуда здоровью нации он озвучил в ходе работы дискуссионной площадки «Здоровое будущее» съезда единороссов, следует из сообщения фракции ЕР в Госдуме.

В свое речи в ходе выступления он заметил, что сейчас люди едят много вредных продуктов, злоупотребляют гамбургерами и чипсами. «Может быть, нам подумать, что необходим партийный проект «Здоровое питание». У нас есть проект «Чистая вода», нужно подумать и об этом», — заявил он. Следует отметить, что министр здравоохранения России Вероника Скворцова поддержала данную инициативу. «Я абсолютно с этим согласна. Если вы готовы поддержать нас, то мы были бы очень признательны за формирование партийного проекта «Здоровая еда», — отметила она.

Добавим, что в прошлом году алтайский думец подытожил результаты трехлетнего действия инициированного им «антитабачного» закона, отметив, что документ имел высокую эффективность. Прежде всего, по его мнению, снизилось курение среди детей, подростков и молодежи. «Среди молодежи это уже немодно и, наоборот, считается круто не курить. Порог начала курения у детей вырос с 11 до 13 лет. Это важный индикатор эффективности закона», – заявлял парламентарий. Также он добавил, что в России снизилась смертность от сердечнососудистых и онкологических заболеваний, и связал это с «антитабачным» законом. Сам парламентарий отказался от вредной привычки после 30-летнего стажа.