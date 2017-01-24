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Главная Лента новостей Кровожадный «экскурсовод» из Горного Алтая получил семь лет колонии за нападение на тюменского туриста

Кровожадный «экскурсовод» из Горного Алтая получил семь лет колонии за нападение на тюменского туриста

25.01.2017 10:31

Суд вынес приговор 20-летнему жителю Чемальского района, которого обвиняли в нанесении увечий туристу из Тюмени. Мужчина тогда получил серьезную травму головы после удара топором, информирует СУ СКР по РА.

Следствие и суд установили, что 19 июля прошлого года в дневное время на берегу реки Катунь в селе Элекмонар осужденный познакомился с 24-летним туристом из Тюмени. Приезжий установил палатку на берегу и развел костер. После знакомства осужденный ушел в село, где вместе со знакомыми распивал спиртное. Ночью, изрядно напившись, он решил вернуться к новому приятелю и продолжить общение, но между ними возникла ссора. Житель Чемальского района схватил топор и ударил тюменца по голове. Потерпевший получил серьзное телесное повреждение и остался жив только благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на умышленное убийство) и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, 24-летний житель Тюмени Александр Ткаченко рассказывал ИА «Банкфакс», что приехал на Алтай отдыхать, где новый знакомый обещал показать ему достопримечательности. Мало того, что тюменец получил травму головы от негостеприимного аборигена, так еще и остался крайне недоволен действиями местных врачей. По словам мужчины, медики не спешили оказывать ему хоть какую-то помощь, а вместо этого в течение двух часов выясняли, кто он и откуда.

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Комментарий

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Комментариев 2
Мистер Вульф

25.01.2017 11:04

Врачей за это привлечь надо было.
Ветеран

25.01.2017 19:34

Мля... За убийство дают меньше, чем за взятку по милицейской постанове. Куда катимся...