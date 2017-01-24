На Алтае женщину накажут за «нацистские проделки» ее дочери в соцсетях

В Республике Алтай возбуждено административное производство в отношении жительницы Горно-Алтайска, которая не уследила за своей несовершеннолетней дочерью. Девочка размещала в Интернете фотографии нацистской символики и атрибутики, сказано на сайте МВД по региону.

Школьница публиковала запрещенные символы еще несколько месяцев назад, но полицейские обнаружили их в свободном доступе в январе 2017 года. По результатам проверки удалось установить автора публикаций. Оказалось, что девочке еще не исполнилось 18 лет, поэтому возбужденное административное производство по ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами) пришлось прекратить.

Вместо подростка, симпатизирующего нацистам, отвечать придется матери. В отношении нее возбуждено дело по ч. 1 ст. 5.35 КоАП (неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по их воспитанию). Максимальная ответственность по этой статье — штраф в 500 рублей. Впрочем, не исключено, что женщина отделается предупреждением. Сейчас материалы дела направлены для рассмотрения по существу, в комиссию по делам несовершеннолетних.