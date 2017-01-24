×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Алтайские политики взбодрились в проруби

18 |
Есть мнение
«Наш мусор нигде не ждут»: гендиректор ОАО «Эко-Комплекс» о сложном выборе места для нового барнаульского полигона ТБО
3
Разговор
Мария Прусакова, персек Алтайского крайкома КПРФ

Мария Прусакова, персек Алтайского крайкома КПРФ

«Угроза лишиться поста сохраняется по сей день»

41
Рейтинги
ПОЛИТСИБ.ru
Алтайские единороссы оставили «в хвосте» медиарейтинга другие партии
0
Борис Трофимов стал лидером медиарейтинга алтайских депутатов в декабре
0
Барнаульских депутатов почти не упоминали в СМИ в декабре
3
Ушел в отрыв: сити-менеджер Барнаула в декабре в два раза увеличил медийность
0

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

У бийчан есть возможность поступить в образовательные организации МВД России
Аналитик ВТБ24 Станислав Клещев: Акции Башнефти ждет снижение

Резонанс
Темы недели
«Мы не бармалеи, а юристы»: алтайские депутаты рассказали, стоит ли ждать «перфоманса» на губернаторском отчете
121
Главный онколог Алтайского края продлил контракт до 70-летия и отказался от «парламентской» зарплаты
48 |
В блогах
Александр Карлин

24.01.2017

Александр Карлин

губернатор Алтайского края

За чистоту отношений

62
Сергей Нечаев

23.01.2017

Сергей Нечаев

активист КПРФ, блогер

Куда идешь, партийный вождь Мария?

51
Владислав Вакаев

19.01.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

Опасный перекос

17
Loading...
Главная Лента новостей На Алтае женщину накажут за «нацистские проделки» ее дочери в соцсетях

На Алтае женщину накажут за «нацистские проделки» ее дочери в соцсетях

25.01.2017 09:54

В Республике Алтай возбуждено административное производство в отношении жительницы Горно-Алтайска, которая не уследила за своей несовершеннолетней дочерью. Девочка размещала в Интернете фотографии нацистской символики и атрибутики, сказано на сайте МВД по региону.

Школьница публиковала запрещенные символы еще несколько месяцев назад, но полицейские обнаружили их в свободном доступе в январе 2017 года. По результатам проверки удалось установить автора публикаций. Оказалось, что девочке еще не исполнилось 18 лет, поэтому возбужденное административное производство по ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами) пришлось прекратить.

Вместо подростка, симпатизирующего нацистам, отвечать придется матери. В отношении нее возбуждено дело по ч. 1 ст. 5.35 КоАП (неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по их воспитанию). Максимальная ответственность по этой статье — штраф в 500 рублей. Впрочем, не исключено, что женщина отделается предупреждением. Сейчас материалы дела направлены для рассмотрения по существу, в комиссию по делам несовершеннолетних.


Другие новости по этой теме:

 Двое подростков в Рубцовске «перешли на сторону нацистов» накануне празднования Дня Победы

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 8
Сухой Млинский

25.01.2017 10:19

Отшлепать обеих розгами у памятника победы перед ветеранами. Привязать нагими к позорному столбу на нулевом километре. Отдать казакам а развлечение. Что бы еще придумать вместо 500 рублевого штрафа?
сухому млине

25.01.2017 10:52

Отшлепать обеих розгами у памятника победы перед ветеранами. - круто ! а отшлёпать розгами полицаев с триколором не желаете на глазах
у ветеранов , или мэра города , депутатов , казаков ? они этот фложок сапогами топтали ,
а вы под ним ходите , осторожней надо с предложениями . ума нет , так помолчите .
да и если сам президент открывает доски маннергеям , фон панвицам , красновым и пр фашистам ,
то что спрашивать с этих дур . они у него ,видимо , учатся . а вы казакам отдать - педофилию
продвигаете ? прям как те фашисты - развлекаться с бабами , а потом в ров с телами .
обличитель , хуже обличаемых .
Сухому

25.01.2017 11:36

Ваш вожддь-Бандера,не?
Может Ярош?
Горыныч

25.01.2017 13:13

Понапридумали законов, а теперь фиг знает как их выполнять. Как мать может уследить за тем, что делает в Инете дочь? Круглые сутки не отходить от компа? Но дочка может не дома глупостями заниматься. И полицейских можно пожалеть: понимают ведь, наверное, всю бредовость подобных ситуаций, но не реагировать не могут, самих обвинят в бездействии
Старый

25.01.2017 13:45

У школьников в таком возрасте теоретически не могло быть столько свободного времени, чтобы заниматься подобной хренью , потому что свободного времени у них нет вообще. Разумеется, если они учатся в школе. Мамка, поди, и дневник не смотрела и делает ли она уроки? Не алкашка-ли мамка, которой насрать, что делает её дочка?
гость

25.01.2017 14:43

А как же школа? Учебные заведения не занимаются патриотическим воспитанием?
Барнаулец

25.01.2017 15:25

Причём здесь школа, она все 24 часа с ней должна проводить. Всё из семьи, родители деньги зарабатывают с утра до вечера, а молодёжь в соц. сетях.
Deckman

25.01.2017 17:02

Здешние комментаторы осуждают глупую девчонку и ее непутевую мамашу, хотя сами при этом на их фоне смотрятся так, что по сравнению с ними эта малолетняя нацистка просто ангел непорочный. Это не люди, это скот какой-то. "Их должно резать или стричь", как сказал поэт.