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Главная Лента новостей Плановое отключение: федеральный центр прекратил финансировать туркластер «Барнаул — горнозаводской город»

Плановое отключение: федеральный центр прекратил финансировать туркластер «Барнаул — горнозаводской город»

25.01.2017 10:51

Федеральный центр приостановил финансирование проекта туркластера «Барнаул – горнозаводской город». Достраивать его краю и Барнаулу придется за счет собственных средств. Об этом на заседании Общественного совета заявил глава администрации города Сергей Дугин, осторожно предположив, что Москва может выделить деньги после 2019 года. Его слова приводит ГТРК «Алтай».

По словам г-на Дугина, в этом году в рамках создания туркластера планируется начать строительство новой набережной Оби, еще одной лестницы, ведущей в Нагорный парк, а также обустройство самого парка. При этом финансировать работы придется без поддержки федерального центра. Это будут деньги краевого и городского бюджетов, а также частного бизнеса, отметил Сергей Дугин. «У нас федеральная программа в этом году закончилась. Она не только у нас, она по России закончилась. Ну и с 2019 года обещали нам, по предварительным разговорам... Но там доживем, посмотрим. Но у нас есть задел и есть продолжение в этом году. Набережную, Нагорный парк и лестницу мы будем делать уже за счет собственных средств», – сказал сити-менеджер.

Точные объемы необходимых финансовых вложений при этом неизвестны. Проектную документацию только начали разрабатывать. Предварительные цифры могут быть озвучены только через месяц, сообщает ГТРК «Алтай».

Стоит отметить, что озвученная информация была ожидаемой, хотя Сергей Дугин допустил неточность в формулировке — возможно, неосознанно. Согласно постановлению правительства РФ о внесении изменений в ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)», которым Барнаул и был включен в эту программу, федеральное финансирование проекта изначально должно было длиться лишь два года. Но сама ФЦП продолжается — то есть, по России она все же продолжает действовать, вопреки словам г-на Дугина.

Напомним, что в рамках кластера исторический центр Барнаула планируется превратить в туристическую зону с пешими улицами и реконструированными объектами архитектуры. В частности, в рамках первого этапа, на котором и осуществлялось федеральное финансирование, необходимо было провести террасирование склонов Нагорного парка и набережной Оби, реконструкцию двух мостов через реку Барнаулку, построить модульную газовую котельную на улице Чехова, 24, многоуровневый паркинг, храм в Нагорном парке, провести реставрацию Демидовской площади, восстановление Центрального парка, построить гостиницы, рестораны и музеи. Как видно, далеко не все удалось реализовать.

Всего за два года Москва вложила в реализацию проекта кластера около 700 млн рублей. Еще 200 млн рублей предусматривалось выделить в сумме из краевого и городского бюджетов. Однако основную сумму инвестиций изначально планировалось привлечь со стороны — из бизнеса. За два года инвесторы должны были вложить в кластер 2,1 млрд рублей.

На втором этапе планируется обустроить набережную Оби, построить ливневую канализацию и очистные сооружения, а также конгрессно-выставочный центр на острове Помазкин, создать пешеходную улицу Мало-Тобольская, восстановить постройки сереброплавильного завода. Что из задуманного в итоге будет реализовано — не известно. Ранее озвученные размеры необходимых инвестиций составляли миллиарды рублей.


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Комментарий

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Комментариев 12
Гость

25.01.2017 10:53

Прос*** Дугин проект
Мистер Вульф

25.01.2017 11:00

Однако основную сумму инвестиций изначально планировалось привлечь со стороны — из бизнеса. За два года инвесторы должны были вложить в кластер 2,1 млрд рублей.

А как они отбивать эти бабки будут?
?

25.01.2017 11:39

А Барнаул что горно-заводской город чтоли?
Ира

25.01.2017 12:03

Без восстановления сереброплавильного завода идея туристического кластера вообще не имеет никакого смысла. А его восстанавливать, видимо, и не собираются. Вот посмотреть на завод люди пошли бы и без набережной, а на набережную гулять - ну извините, не Москва и не Питер, даже не Иркутск, где действительно недавно отстроили роскошную набережную и восстановили историческую слободу буквально из руин, причем без всяких федеральных программ. На изуродованную Гору и оседлавшую ее лестницу-монстр вообще смотреть без слез нельзя. Руки бы оторвать и архитекторам, и тем алчным чинушкам, которые додумались казариновскую лестницу снести. Интересно, сколько они украли на сооружении этого убожества? И зачем теперь решили состряпать подобие казариновской лестницы на другой стороне холма? Где логика? Или - кинуть кость возмущенным властным вандализмом горожанам да заодно еще поживиться?
В-оооооооооооооо-т и Ф-сёёёёёёёёёёёёёё , што останется , апосля Меня......

25.01.2017 12:44

любимейшая строка из песни была у Багданыча нашево.
Теперича разучивает новую -
Ой , издалека и долго и далеко ,течёт река Пивоварка и никаво и ничаво ни жалко .
Не разберу , не расслышу - он дискантом или фальцетом исполняет свои арии ?
кость

25.01.2017 14:30

Слава богу, что не изуродуют жадные ручонки Демидовскую площадь. И не будет монстра на острове Помазкин. Жаль только развороченный берег за мостом с бетонным чудищем.
Интересно, художественный музей когда-нибудь домучат? А многократно расхваленный мостик через Барнаулку доведут ли до ума?
страшила

25.01.2017 14:35

Кукольный театр, насколько я помню, уже лет 10 как "реконструируется", наверное он скоро загорится, а потом его и вообще снесут, построят новый БЦ. У нас кроме праздника "юбилей подгузника", да "забеги младенцев" бесконечные, вообще что нибудь осталось?
гость

25.01.2017 14:41

вместо лестницы в никуда лучше бы набережную сделали, а теперь все закончилось
Такой же горнозаводской

25.01.2017 15:06

как из моей бабушки - водолаз
Ник

25.01.2017 17:57

Бред какой то, полный бред - как взаимосвязаны сейчас Барнаул и заводы, тем более горные?! название проекта неактуально учитывая, что из заводов у нас сделали торговые центы, типа "Ашаны-Галактики"
Нику

25.01.2017 18:44

Дорогой, ну не надо демонстрировать так откровенно свою дремучесть! Это же история нашего города, который действительно возник как горнозаводской. И дело здесь не в наличии гор, а в том самом заброшенном заводе, который построили в устье Барнаулки ради выплавления металла (сначала меди, а потом и серебра) из горных руд, которые добывали в Змеиногорске. Вот это плавильное производство и называлось в 18 веке горнозаводским.
Акинфий Демидов, памятник которому так и не удосужились не то что установить, а хотя бы спроектировать, и был родоначальником нашего города. Крупнейший российский промышленник, между прочим. Таких заводов, кстати, осталось всего два - один наш (лежит в развалинах), а другой - в Нижнем Тагиле (кстати, тоже демидовский). Только тагильчане свой завод берегли, в отличие от нас. А наши чинушки наш завод продали сельскохозяйственной МММ - "Изумрудной стране" и через нее - банку! И теперь банкиры могут сделать с ним что угодно. А мы тут конгресс-центры строим да вопим про какие-то туристические кластеры. И под шумок уничтожаем последние исторические памятники, уродуем город, возводя где ни попадя ТРЦ складского типа, да еще ставим сомнительные рекорды по их количеству на душу нищего населения.
гость

25.01.2017 19:42

Никто из Демидовых никогда не был ни в Барнауле, ни в Алт. крае