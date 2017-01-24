Плановое отключение: федеральный центр прекратил финансировать туркластер «Барнаул — горнозаводской город»

Федеральный центр приостановил финансирование проекта туркластера «Барнаул – горнозаводской город». Достраивать его краю и Барнаулу придется за счет собственных средств. Об этом на заседании Общественного совета заявил глава администрации города Сергей Дугин, осторожно предположив, что Москва может выделить деньги после 2019 года. Его слова приводит ГТРК «Алтай».

По словам г-на Дугина, в этом году в рамках создания туркластера планируется начать строительство новой набережной Оби, еще одной лестницы, ведущей в Нагорный парк, а также обустройство самого парка. При этом финансировать работы придется без поддержки федерального центра. Это будут деньги краевого и городского бюджетов, а также частного бизнеса, отметил Сергей Дугин. «У нас федеральная программа в этом году закончилась. Она не только у нас, она по России закончилась. Ну и с 2019 года обещали нам, по предварительным разговорам... Но там доживем, посмотрим. Но у нас есть задел и есть продолжение в этом году. Набережную, Нагорный парк и лестницу мы будем делать уже за счет собственных средств», – сказал сити-менеджер.

Точные объемы необходимых финансовых вложений при этом неизвестны. Проектную документацию только начали разрабатывать. Предварительные цифры могут быть озвучены только через месяц, сообщает ГТРК «Алтай».

Стоит отметить, что озвученная информация была ожидаемой, хотя Сергей Дугин допустил неточность в формулировке — возможно, неосознанно. Согласно постановлению правительства РФ о внесении изменений в ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)», которым Барнаул и был включен в эту программу, федеральное финансирование проекта изначально должно было длиться лишь два года. Но сама ФЦП продолжается — то есть, по России она все же продолжает действовать, вопреки словам г-на Дугина.

Напомним, что в рамках кластера исторический центр Барнаула планируется превратить в туристическую зону с пешими улицами и реконструированными объектами архитектуры. В частности, в рамках первого этапа, на котором и осуществлялось федеральное финансирование, необходимо было провести террасирование склонов Нагорного парка и набережной Оби, реконструкцию двух мостов через реку Барнаулку, построить модульную газовую котельную на улице Чехова, 24, многоуровневый паркинг, храм в Нагорном парке, провести реставрацию Демидовской площади, восстановление Центрального парка, построить гостиницы, рестораны и музеи. Как видно, далеко не все удалось реализовать.

Всего за два года Москва вложила в реализацию проекта кластера около 700 млн рублей. Еще 200 млн рублей предусматривалось выделить в сумме из краевого и городского бюджетов. Однако основную сумму инвестиций изначально планировалось привлечь со стороны — из бизнеса. За два года инвесторы должны были вложить в кластер 2,1 млрд рублей.

На втором этапе планируется обустроить набережную Оби, построить ливневую канализацию и очистные сооружения, а также конгрессно-выставочный центр на острове Помазкин, создать пешеходную улицу Мало-Тобольская, восстановить постройки сереброплавильного завода. Что из задуманного в итоге будет реализовано — не известно. Ранее озвученные размеры необходимых инвестиций составляли миллиарды рублей.