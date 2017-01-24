Супруга известного «политзэка» из Рубцовской колонии сама «попала под раздачу»

Супруга Ильдара Дадина, осужденного за нарушения на митингах и продолжающего отбывать наказание в рубцовской колонии, Анастасия Зотова 24 января была задержана на выходе из здания Конституционного суда (КС) в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».

Ранее КС приступил к рассмотрению дела по жалобе Ильдара Дадина, который оспорил конституционность ст. 212.1 Уголовного кодекса, устанавливающей ответственность за неоднократные посещения несанкционированных митингов и шествий. Представители власти попросили Конституционный суд не отменять статью. Анастасия Зотова рассказала агентству, что на выходе из суда подошла к пикетчикам вместе с двумя журналистами, после чего была задержана. По словам г-жи Зотовой, она находится в Адмиралтейском отделе полиции УМВД по Адмиралтейскому району. Сотрудники правоохранительных органов в свою очередь утверждают, что задержанные перешли дорогу в неположенном месте, добавила она.



Ильдар Дадин стал первым россиянином, который был осужден по этой статье после ее появления в новой редакции УК РФ летом 2014 года. В декабре 2015 года Басманный суд Москвы приговорил его к трем годам лишения свободы, но позже Мосгорсуд смягчил наказание до двух с половиной лет. Учитывая срок заключения Дадина в СИЗО, он должен выйти на свободу в конце июля 2017 года.

Интересно, что на днях Генпрокуратура и эксперты Дальневосточного университета, у которых Конституционный суд России запросил отзывы на ст. 212.1 УК РФ, поддержали позицию Ильдара Дадина. В отзывах говорится, что спорная норма УК допускает «произвольное и необоснованное применение права», а ее нарушение вряд ли «настолько общественно опасное, чтобы признаваться преступлением». В Генпрокуратуре считают необходимым изменение законодательства в этой части. В том числе в отзывах упоминается, что «неоднократность совершения правонарушений не может рассматриваться как обстоятельство, повышающее степень опасности таких действий до уровня, характерного для преступлений».

Напомним, уже 26 января Замоскворецкий суд Москвы приступит к рассмотрению иска Ильдара Дадина на действия сотрудников ФСИН России из-за перевода его из карельской колонии (Сегежа) в колонию в Алтайском крае. В своем иске Ильдар Дадин и его супруга просят признать решения ФСИН России о его этапировании в ИК-5 Рубцовска не соответствующим Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Отметим, что о своем намерении вернуться в Карелию «узник совести» заявил еще в середине января. Среди главных причин называлось беспокойство за других заключенных Сегежской колонии.