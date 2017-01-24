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Главная Лента новостей Супруга известного «политзэка» из Рубцовской колонии сама «попала под раздачу»

Супруга известного «политзэка» из Рубцовской колонии сама «попала под раздачу»

25.01.2017 11:44

Супруга Ильдара Дадина, осужденного за нарушения на митингах и продолжающего отбывать наказание в рубцовской колонии, Анастасия Зотова 24 января была задержана на выходе из здания Конституционного суда (КС) в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».

Ранее КС приступил к рассмотрению дела по жалобе Ильдара Дадина, который оспорил конституционность ст. 212.1 Уголовного кодекса, устанавливающей ответственность за неоднократные посещения несанкционированных митингов и шествий. Представители власти попросили Конституционный суд не отменять статью. Анастасия Зотова рассказала агентству, что на выходе из суда подошла к пикетчикам вместе с двумя журналистами, после чего была задержана. По словам г-жи Зотовой, она находится в Адмиралтейском отделе полиции УМВД по Адмиралтейскому району. Сотрудники правоохранительных органов в свою очередь утверждают, что задержанные перешли дорогу в неположенном месте, добавила она.

Ильдар Дадин стал первым россиянином, который был осужден по этой статье после ее появления в новой редакции УК РФ летом 2014 года. В декабре 2015 года Басманный суд Москвы приговорил его к трем годам лишения свободы, но позже Мосгорсуд смягчил наказание до двух с половиной лет. Учитывая срок заключения Дадина в СИЗО, он должен выйти на свободу в конце июля 2017 года.

Интересно, что на днях Генпрокуратура и эксперты Дальневосточного университета, у которых Конституционный суд России запросил отзывы на ст. 212.1 УК РФ, поддержали позицию Ильдара Дадина. В отзывах говорится, что спорная норма УК допускает «произвольное и необоснованное применение права», а ее нарушение вряд ли «настолько общественно опасное, чтобы признаваться преступлением». В Генпрокуратуре считают необходимым изменение законодательства в этой части. В том числе в отзывах упоминается, что «неоднократность совершения правонарушений не может рассматриваться как обстоятельство, повышающее степень опасности таких действий до уровня, характерного для преступлений».

Напомним, уже 26 января Замоскворецкий суд Москвы приступит к рассмотрению иска Ильдара Дадина на действия сотрудников ФСИН России из-за перевода его из карельской колонии (Сегежа) в колонию в Алтайском крае. В своем иске Ильдар Дадин и его супруга просят признать решения ФСИН России о его этапировании в ИК-5 Рубцовска не соответствующим Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Отметим, что о своем намерении вернуться в Карелию «узник совести» заявил еще в середине января. Среди главных причин называлось беспокойство за других заключенных Сегежской колонии.

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Комментарий

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Комментариев 26
Ар

25.01.2017 12:04

В тоталитарной стране , какой стала Россия, это норма. Мусорам дозволяют уже любой беспредел.
Аре

25.01.2017 12:40

а беспредел в чем?
Предыдущему

25.01.2017 12:43

Любые фабрикации и фальсификации массово проходят в судах и превращаются в тюремные сроки. Рыба гниет с головы...
Мисчер

25.01.2017 12:46

У ментов стало нормой прессовать родных и близких тех, кто не прогибается род их беспределом даже в тюремных застенках. Низкие бессовестные твари.
Между тем

25.01.2017 12:47

А маули и иные гвардейцы готовятся давить революцию.
Всем предыдущим

25.01.2017 13:04

а примеры фальсификаций, запугивания родных есть? и кто у нас революцию готовит? Касьянов? навальный? Дадин?
Первой пятёрке

25.01.2017 13:21

БэдФаковская либерастня повылазила из щелей. Езжайте в голладдию, с заднеприводными ваше место. А нормальным людям не хватает тоталитаризма в отношении провокаторов, тунеядцев и экстремистов (короче конкретных редисок).
НАДО БЫ УСТАНОВИТЬ первую пятёрку комментаторов ! ВОЗМОЖНО !??

25.01.2017 13:32

ЭТО ВОСПИТАННИКИ иностранного агента НКО Стасика Андрейчука, или примкнувшим к нему Фотиевой, Гончаренко и прочее ЯБЛО.
Ru.банок

25.01.2017 13:42

Яблоко от яблонасса недалеко катиться!
Не хотижь жить по законам страны-ехай в Киев,там таких любят во все места!
Юрий Павлов

25.01.2017 13:47

Хроники Мордора, Пока у нас не будет конкурентной политической системы, у нас не будет конкурентной экономики. И мы будем всегда находиться там, да где уже обжИлись.
Deckman

25.01.2017 14:07

Рубанкообразным унтерменшам: когда вас самих повезут по этапу в лагеря новой Роисси, где вы будете отрабатывать свою пайку во славу любимого Путена, я лично приду на перрон и буду вас провожать с оркестром.
палубному

25.01.2017 14:12

охранять будешь?
Deckman

25.01.2017 14:19

>> охранять будешь?

От кого? Кому вы нужны...
палубному

25.01.2017 14:57

ну получается, что Вы и будете отправлять нас по этапу. А раз Вы и оркестр организуете, стало быть Вы и есть представитель нынешней власти.
либерасты-такие либерасты))
к 13-04

25.01.2017 15:19

Ты слепой, бухой или невменяемый (ая) ? Людей сотнями садят по фальсификациям, примеров хоть отбавляй. И пока человек в СИЗО, прессуют его семью, тем самым выбивая нужные показания и самооговоры. Особенно методам гестапо следует УЭБ и ПК. Хотя и их начали самих садить. Но это закономерность. У палачей режима всегда была незавидная судьба.
Deckman

25.01.2017 15:23

>> ну получается, что Вы и будете отправлять нас по этапу. А раз Вы и оркестр организуете, стало быть Вы и есть представитель нынешней власти.
либерасты-такие либерасты))

У ватников логика как всегда на высоте. Видно, боярка здорово им помогает думать, а то на трезвую голову мозги совсем отключаются :)
мдяааа...

25.01.2017 15:44

мусара питерские вконец приборзели, уже на ступеньках Конституционного Суда винтить начали. Стараются всеми силами выслужиться перед своим ботоксным земляком. Срамота.
дядя вася

25.01.2017 16:16

Людям Толи заняться не чем зачем лесть в политику, развлекались бы эти молодые в постели , доказывать в нашей стране не кому, а правда не кому не нужна!!!
тот кто к 13.14

25.01.2017 16:18

Факты в студию!
палубному

25.01.2017 16:20

либералы почему то всегда начинают оскорблять людей. это от недостатка ума.
для мдеее

25.01.2017 16:23

Вы бы хоть прочитали за что ее взяли. А потом говорите
А потом говорите

25.01.2017 16:30

Этим лишь бы прокукарекать. Либерасты, что с них возьмёшь. По русски петушатник.
вата!

25.01.2017 17:53

для мдеее писал(а):
Вы бы хоть прочитали за что ее взяли. А потом говорите


Ты давно слышала чтобы гражданина за переход улицы в неположенном месте винтили и доставляли в РОВД? Прикидываешься идиотом как будто не знаешь в чем там на самом деле дело. Ну-ну...
для 16.30

25.01.2017 17:55

А потом говорите писал(а):
По русски петушатник.


Что, гребешок, затосковал по любимому кутку? Ничего, Навальный тебе разрешит с накрашенными губами гулять, не переживай, портянка!
Подготовленная парочка жертв крававава рижима

25.01.2017 18:14

очередной проект после бешеннных пёзд пляшущих - наёмные провокаторы.
Уже летом переползут в Румынию и далее в Австрию на пособие жить свободно и демократично.
А доставили эту Настю в отдел для установления личности , сфотографировали ,
выписали штраф 500 рублей по ст.12.29 КоАП РФ и на воздух вывели - соблюдай ПДД пешеходка!
Deckman

25.01.2017 21:13

>> либералы почему то всегда начинают оскорблять людей. это от недостатка ума.

Ты хочешь сказать, что рубанкоголовая петушня - это либералы?.. Ну вот я даже и не знаю теперь... Они ж и обидеться могут, и от обидки своей тебе по фаберже налупят. Или вообще осуществят над тобой свои вечные фантазии с петушатней, они ж сами все оттуда.