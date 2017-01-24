Супруга известного «политзэка» из Рубцовской колонии сама «попала под раздачу»

25.01.2017 11:44
Супруга Ильдара Дадина, осужденного за нарушения на митингах и продолжающего отбывать наказание в рубцовской колонии, Анастасия Зотова 24 января была задержана на выходе из здания Конституционного суда (КС) в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Ранее КС приступил к рассмотрению дела по жалобе Ильдара Дадина, который оспорил конституционность ст. 212.1 Уголовного кодекса, устанавливающей ответственность за неоднократные посещения несанкционированных митингов и шествий. Представители власти попросили Конституционный суд не отменять статью. Анастасия Зотова рассказала агентству, что на выходе из суда подошла к пикетчикам вместе с двумя журналистами, после чего была задержана. По словам г-жи Зотовой, она находится в Адмиралтейском отделе полиции УМВД по Адмиралтейскому району. Сотрудники правоохранительных органов в свою очередь утверждают, что задержанные перешли дорогу в неположенном месте, добавила она.
Ильдар Дадин стал первым россиянином, который был осужден по этой статье после ее появления в новой редакции УК РФ летом 2014 года. В декабре 2015 года Басманный суд Москвы приговорил его к трем годам лишения свободы, но позже Мосгорсуд смягчил наказание до двух с половиной лет. Учитывая срок заключения Дадина в СИЗО, он должен выйти на свободу в конце июля 2017 года.
Интересно, что на днях Генпрокуратура и эксперты Дальневосточного университета, у которых Конституционный суд России запросил отзывы на ст. 212.1 УК РФ, поддержали позицию Ильдара Дадина. В отзывах говорится, что спорная норма УК допускает «произвольное и необоснованное применение права», а ее нарушение вряд ли «настолько общественно опасное, чтобы признаваться преступлением». В Генпрокуратуре считают необходимым изменение законодательства в этой части. В том числе в отзывах упоминается, что «неоднократность совершения правонарушений не может рассматриваться как обстоятельство, повышающее степень опасности таких действий до уровня, характерного для преступлений».
Напомним, уже 26 января Замоскворецкий суд Москвы приступит к рассмотрению иска Ильдара Дадина на действия сотрудников ФСИН России из-за перевода его из карельской колонии (Сегежа) в колонию в Алтайском крае. В своем иске Ильдар Дадин и его супруга просят признать решения ФСИН России о его этапировании в ИК-5 Рубцовска не соответствующим Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Отметим, что о своем намерении вернуться в Карелию «узник совести» заявил еще в середине января. Среди главных причин называлось беспокойство за других заключенных Сегежской колонии.
25.01.2017 12:04
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25.01.2017 13:42
Не хотижь жить по законам страны-ехай в Киев,там таких любят во все места!
25.01.2017 13:47
25.01.2017 14:07
25.01.2017 14:12
25.01.2017 14:19
От кого? Кому вы нужны...
25.01.2017 14:57
либерасты-такие либерасты))
25.01.2017 15:19
25.01.2017 15:23
либерасты-такие либерасты))
У ватников логика как всегда на высоте. Видно, боярка здорово им помогает думать, а то на трезвую голову мозги совсем отключаются :)
25.01.2017 15:44
25.01.2017 16:16
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25.01.2017 16:30
25.01.2017 17:53
Ты давно слышала чтобы гражданина за переход улицы в неположенном месте винтили и доставляли в РОВД? Прикидываешься идиотом как будто не знаешь в чем там на самом деле дело. Ну-ну...
25.01.2017 17:55
Что, гребешок, затосковал по любимому кутку? Ничего, Навальный тебе разрешит с накрашенными губами гулять, не переживай, портянка!
25.01.2017 18:14
Уже летом переползут в Румынию и далее в Австрию на пособие жить свободно и демократично.
А доставили эту Настю в отдел для установления личности , сфотографировали ,
выписали штраф 500 рублей по ст.12.29 КоАП РФ и на воздух вывели - соблюдай ПДД пешеходка!
25.01.2017 21:13
Ты хочешь сказать, что рубанкоголовая петушня - это либералы?.. Ну вот я даже и не знаю теперь... Они ж и обидеться могут, и от обидки своей тебе по фаберже налупят. Или вообще осуществят над тобой свои вечные фантазии с петушатней, они ж сами все оттуда.