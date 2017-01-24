Борис Трофимов передал «преемнику» пост председателя фракции «Единая Россия» в Алтайском Заксобрании

Борис Трофимов на заседании фракции «Единая Россия» в Алтайском Заксобрании 25 января сложил полномочия руководителя фракции. Новым лидером единороссов в краевом парламенте, как ранее и предполагали инсайдеры ИА «Банкфакс», стал гендиректор АО «СК Алтайкрайэнерго» и АО «Алтайкрайэнерго» Сергей Приб. Эту информацию подтверждает «ПолитСибРу».

Ранее источники сообщали, что Борис Трофимов, вероятно, лишится партийных постов по итогам неудачных для ЕР в Алтайском крае результатов выборов в Госдуму и АКЗС. В итоге г-н Трофимов действительно сначала уступил кресло секретаря реготделения Александру Романенко, а сейчас лишился и места руководителя фракции. Более того, изначально источники сообщали, что г-н Трофимов претендовал на место спикера Заксобрания по итогам выборов. Однако, как известно, здесь его также «потеснил» г-н Романенко.

Сессия Алтайского Заксобрания состоится 26 января. Перед ней депутаты заслушают отчет губернатора Александра Карлина о деятельности исполнительной власти региона по развитию края в 2016 году. Очевидно, Сергей Приб будет представлен коллегам именно в рамках этого мероприятия и, возможно, в качестве руководителя фракции задаст вопрос главе региона на сессии.