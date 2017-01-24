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Борис Трофимов передал «преемнику» пост председателя фракции «Единая Россия» в Алтайском Заксобрании
25.01.2017 11:18
Борис Трофимов на заседании фракции «Единая Россия» в Алтайском Заксобрании 25 января сложил полномочия руководителя фракции. Новым лидером единороссов в краевом парламенте, как ранее и предполагали инсайдеры ИА «Банкфакс», стал гендиректор АО «СК Алтайкрайэнерго» и АО «Алтайкрайэнерго» Сергей Приб. Эту информацию подтверждает «ПолитСибРу».
Ранее источники сообщали, что Борис Трофимов, вероятно, лишится партийных постов по итогам неудачных для ЕР в Алтайском крае результатов выборов в Госдуму и АКЗС. В итоге г-н Трофимов действительно сначала уступил кресло секретаря реготделения Александру Романенко, а сейчас лишился и места руководителя фракции. Более того, изначально источники сообщали, что г-н Трофимов претендовал на место спикера Заксобрания по итогам выборов. Однако, как известно, здесь его также «потеснил» г-н Романенко.
Сессия Алтайского Заксобрания состоится 26 января. Перед ней депутаты заслушают отчет губернатора Александра Карлина о деятельности исполнительной власти региона по развитию края в 2016 году. Очевидно, Сергей Приб будет представлен коллегам именно в рамках этого мероприятия и, возможно, в качестве руководителя фракции задаст вопрос главе региона на сессии.
Справка:
Сергей Приб родился 23 февраля 1972 года в поселке Белоусовка Восточно-Казахстанской области. В 1991 году окончил Усть-Каменогорский техникум по специальности «Электрооборудование промышленных предприятий и установок». В 1996 году приехал в Заринск и в течение семи лет работал в местном РЭС АО «Алтайэнерго», пройдя путь от электромонтера по испытаниям и измерениям до начальника. В декабре 2002 года назначен на должность директора МУП «Заринская горэлектросеть», где проработал до 2008 года. В этом же году окончил Сибирскую академию госслужбы по специальности «Государственное и муниципальное управление».
В апреле 2008 года избран на должность гендиректора ООО «Заринская городская электрическая сеть». С сентября 2011 года возглавлял филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго». С 4 июля 2016 года назначен на должность генерального директора АО «СК Алтайкрайэнерго» и АО «Алтайкрайэнерго». С 2004 года на протяжении трех созывов являлся депутатом Заринского горсобрания.
Имеет почетные грамоты от администраций Алтайского края, Заринска, а также АКЗС. Награжден благодарностью Минэнерго и почетной грамотой Минрегиона. В 2006 году был признан «Человеком года» в Заринске. В 2016 году получил медаль Алтайского края «За заслуги во имя созидания». Женат, есть двое сыновей.
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Очень удивило и насторожило в докладе Прусоковой М.Н. ее робкое извинение за то, что она не зарегистрировалась надлежащим образом как кандидат в депутаты АКЗС по 18 одномандатному округу и на этом округе (единственном из 34-х) кандидата от КПРФ не было. Многие коммунисты и сейчас не знают об этом ее далеко нелицеприятном поступке. Она объяснила это тем, что не успела открыть расчетный избирательный счет кандидата и своевременно в течение 3-х дней предоставить данные о счете в окружную избирательную комиссию. В результате ее сняли с регистрации. Но это же чистый детский сад. Очень трудно себе представить, что Первый секретарь крайкома КПРФ по такой разгильдяйской причине был не зарегистрирован как кандидат в депутаты АКЗС. Если это так, то за гораздо, меньшие нарушения партийной дисциплины рассматривают персональные дела коммунистов и выносят наказания вплоть до исключения из партии. А проступок Марии Николаевны, который иначе как грубое нарушение партийной дисциплины никак не назовешь, остался по какой-то причине Краевой контрольно-ревизионной комиссией не замеченным. Самое интересное, что по этому же одномандатному округу № 18 от Единой России выдвигался – Приб С.Н.. Сегодня господин Приб весьма перспективный единоросс, которого пророчат в руководители фракции единороссов в АКЗС и выбрали делегатом на съезд Единой России. У Прусаковой М.Н. были реальные шансы выиграть 18-ый округ у единоросса Приба С.Н., политик-то он может и перспективный, но вот биография у него далеко не безупречная. Но Мария Николаевна решила почему-то ретироваться с округа № 18, чем вольно или невольно расчистила путь Прибу в АКЗС, и полностью отдалась избирательной компании в депутаты Госдумы по Бийскому федеральному округу № 41. Но по этому округу у нее никаких шансов не было, что она и доказала набрав 14,27 % , хотя КПРФ на этом округе набрала 17,50 %, т.е. Прусаковой даже не удалось получить поддержку всего партийного электората округа.
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"партия сказала - комсомол (имеется ввиду работа с пенсионерами) ответил есть.
25.01.2017 17:43
Да, теперь из Пенсионного Фонда мешалкой...
25.01.2017 19:26
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