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Главная Лента новостей Активы совладельцев барнаульского «Бахетле» уйдут с молотка из-за проблем с коллекторами

Активы совладельцев барнаульского «Бахетле» уйдут с молотка из-за проблем с коллекторами

25.01.2017 12:31

Новосибирский арбитраж ввел на шесть месяцев конкурсное производство в АО «Новые торговые сети» (НТС), головной компании одноименной группы, развивающей в Сибири продуктовые сети «Универсам удачных покупок», «Лидер экономии», «Столичный», «Правильное пиво», «Добрянка», а также по франшизе — «Бахетле». Активы НТС будут распроданы в рамках конкурсного производства.

По сведениям «Коммерсантъ», иск о признании компании банкротом подало коллекторское агентство «Брокер-консалт», долг перед которым у НТС составил около 229 млн рублей. По данным «СПАРК-Интерфакс», НТС в 2006 году учредили Виталий и Евгений Насоленко вместе с Александром Слободчиковым. Сейчас единственный владелец компании — кипрская Esfanter Investments Ltd. Как следует из информации на сайте суда, основным кредитором компании является банк «АК Барс» (523,6 млн рублей). Компания НТС была поручителем по кредитным линиям, предоставленным банком одной из крупнейших компаний группы — ООО «Капитал» (выручка в 2015 году — 8,6 млрд рублей).

В пресс-службе «АК Барса» изданию сообщили, что кредит «Капиталу» был выдан в 2011 году: «Клиент неоднократно нарушал условия кредитного договора, выходил на просрочку. В мае 2015 года была проведена реструктуризация долга «Капитала», однако заемщик продолжал нарушать условия кредитного договора». В феврале прошлого года банк отказал компании в очередной реструктуризации, а в отношении «Капитала» в октябре 2016 года введено наблюдение. В числе крупных кредиторов НТС — налоговая служба (160 млн рублей), ООО «Капитал» (294,3 млн рублей) и алтайское ООО «Магнат Нск», которым владеет (100 %) Александр Слободчиков.

Виталий Насоленко отказался от комментариев, отметив, что НТС уже не является головной компанией группы. Кроме НТС и «Капитала» в процедуре банкротства находится ряд других компаний, связанных с братьями Насоленко — «Русский купец», «Торговая сеть-Сибирь», «Новосибирск-торг». К слову, прошлым летом была прекращена процедура банкротства в отношении Виталия Насоленко из-за отсутствия источников финансирования судебных расходов. Иск был предъявлен ФНС по Кировскому району Новосибирска, заявившей о долгах бизнесмена по налогам и обязательным платежам на сумму более 95,7 млн рублей. В рамках исполнительного производства из общей суммы задолженности было погашено лишь 11,8 млн рублей. Таким образом г-н Насоленко сумел избежать личного банкротства.

На 1 декабря 2016 года количество торговых объектов ГК НТС составило 246, а общая торговая площадь - 54,5 тысячи кв. м. «Проблема НТС связана с низкой технологичностью и эффективностью операционных процессов во всех форматах, кроме «Добрянки», на которой были сосредоточены усилия Виталия Насоленко. Лучшие из супермаркетов «Добрянка» демонстрируют годовой оборот объекта на уровне более 1 млрд рублей и по выручке с кв. м площади конкурируют с лидером российского рынка, «Азбукой вкуса». Однако магазины малых форматов уступают по эффективности большинству конкурентов», - утверждает генеральный директор «INFOLine-аналитики» Михаил Бурмистров. По его данным, по итогам I полугодия 2016 года оборот группы НТС составил 5,43 млрд рублей. По этому показателю группа занимает четвертое место в Новосибирске (5,9 %).

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