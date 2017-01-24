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Главная Лента новостей «А может, Эрмитаж?»: идея открыть музей в здании барнаульской «Родины» удивила краевые власти

«А может, Эрмитаж?»: идея открыть музей в здании барнаульской «Родины» удивила краевые власти

25.01.2017 12:52

Озвученная председателем комитета по культуре администрации Барнаула Валерием Паршковым идея открыть музей на базе кинотеатра «Родина», прекратившего работу по профилю в середине января 2017 года, стала сюрпризом для краевых властей. Заявления городского чиновника о том, что обсуждается вариант организовать в здании филиал ГМИЛИКА, не соответствуют истине. Об этом ИА «Банкфакс» рассказала начальник краевого управления по культуре и архивному делу Елена Безрукова.

По словам собеседницы, идея г-на Паршкова оказалась для нее в известной мере неожиданной, что особенно странно в свете того, что учредителем ГМИЛИКА является возглавляемое ею ведомство. «История такая же, как если бы я сказала: «А может, откроем здесь филиал Эрмитажа?» — не спросив предварительно никого. Ну хорошо, есть идея, она интересная. Но решать вопрос надо в установленном порядке. Тут же все выглядит, будто собирали мнение жителей города на улице. Горожане в таких случаях тоже не задумываясь высказываются, не зная, что реально сделать, а что нет. А когда формируется конкретное предложение, оно проходит определенные этапы», — указала на субординацию Елена Безрукова.

Сама руководитель краевого управления поддерживает стремление властей сохранить культурный профиль объекта. Более того, по ее мнению, можно было бы подумать о возвращении кино в «Родину». «Бесспорно, там должно быть учреждение культуры. А об остальном надо разговаривать, выносить предложения. Учитывая, что в здании расположены кинозалы, специфику терять бы не хотелось. Может, сохранить хотя бы один из них. Но тут надо разговаривать с собственником и решать все вместе», — считает г-жа Безрукова.

Напомним, последние киносеансы прошли в «Родине» 11 января. «Он нерентабелен давно, но 2016-й был годом российского кино. Поэтому мы отработали прошлый год и новогодние праздники, когда было много премьер», — говорил накануне гендиректор сети «Киномир» Яков Кац. После закрытия прозвучала идея городских властей создать в здании музей алтайской кинематографии.


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Комментарий

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Комментариев 28
Helena B

25.01.2017 13:06

Почему не отправят на заслуженный отдых главного культуриста города Б - господина Паршкова?
Сколько можно наслаждаться испорченными городскими праздниками. День города превратили в сухой совковый праздник...
да уж!

25.01.2017 13:06

Идея правильная.... на Алтае много с кино связано. Тем более близко к исторической части города.... А Мадам по ходу - глупа и спесива.... Чем и отличаются кадры К-на.... Город не обязан вас об этом спрашивать.... Наведите порядок у себя крае.....
Гость

25.01.2017 13:26

Одно слово - без рукава. Уж пусть бы в Фейсбуке сидела и фото свои публиковала. Пользы от этого никакой, но хоть и вреда нет. Правда, говорят, Губера такой самопиар раздражает
А МОЖЕТ музей ЭВАКУАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В годы ВОВ на АЛТАЙ !??

25.01.2017 13:26

На предприятиях были созданы заводские музеи. И вот эти экспонаты и использовать..
А то доживём, то от ЯБЛО получим музей Райфикешта, по принципу Ельцин - центра. Подобных музеев в России нет, нельзя допустить, что экспанаты заводских музеев прославленных заводов ПОПАДУТ В ГАЙДАР - ПЕЧКУ.
Этот музей будет интересен и туристам, даже иностранцам.
журналист

25.01.2017 13:28

Полукультурка она и есть полукультурка!!!
неравнодушный

25.01.2017 13:46

г-жа Безрукова,как всегда озабочена субординацией. Благодаря ее политике сегодня культура села в большом "загоне".Провели централизацию ,потратили бюджетные денюшки,а ч/з год оказалась не ту. И по новой централизовать и опять денюшки тратить. Показатели гонят,а качество улуг падает. Считаю,что у руля культуры должен стоять профессионал,а у нас то юристы, то оленеводы.
Редакции БФ

25.01.2017 13:54

Но тут надо разговаривать с собственником и решать все вместе», — считает г-жа Безрукова.
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Так вот, это ключевой вопрос! А Банкфакс это засекретил, что ли? Что мусолить тему, не зная расстановки сил, т.е. собственников?
Я все понял!

25.01.2017 14:13

Елена Безрукова в интервью газете "За науку" от 1.10.2015: "Наверное, мне отчасти повезло, что у меня нет специального образования, филологического. Потому что в этом случае автоматически включаются мозги, ты себя постоянно контролируешь, а это мешает. Второе образование у меня психологическое, но это не дало мне глобального понимания некоторых процессов. Бывает состояние, которое можно охарактеризовать как потемнение рассудка. Мозг куда-то переключается, а потом включается снова, а связи между этими отрезками не улавливаешь."
Ничего ты не понял

25.01.2017 14:15

Елена Безрукова: "Есть разные сферы жизни, где доминирует та или другая моя сущность. Конечно, в работе я стараюсь руководствоваться не впечатлительностью и романтизмом, здесь – холодная голова. Ведь с опытом и возрастом выстраивается система психологической защиты, — иначе ты не профессионален. Хирург же не может все время плакать от сочувствия к пациенту?" (http://akunb.altlib.ru/2015/12/14/ya-lyublyu-obmenivatsya-knigami/)
Аааа теперь понял

25.01.2017 14:28

Мозг у нее куда-то отключился, а вновь не включился. В общем, пауза затянулась до неприличия
первый

25.01.2017 15:37

"Родину" хотели вроде под Планетарий отдать? нет? или передумали?
Чучмек

25.01.2017 15:53

Создаётся ощущение, что Безрукова просто обиделась на то, что здравая идея исходила не от неё самой...
гость

25.01.2017 15:53

У команды губернатора, в большей части. мозга хватает только на то, чтобы ... лизать. Город он давно подмял, вот и гнут пальцы. Все мнят себя великими, а Безруковова пусть у себя разберется, а то заставь утренник в д/саду провести она и этого не сделает. И не только Паршков виноват, что город стал плохие праздники устраивать, у главы администрации города говорят есть идея их вообще проводить только по юбилеям.Ученые говорят: остсутствие серого вещества ведет к простейшим решениям.
Павел

25.01.2017 15:57

Как её жаба задавила...
А то

25.01.2017 16:14

Аж не стерпела и начала публично спорить. Не хватило умишка просто втихую проблему обозначить.
Барнаулец

25.01.2017 16:28

Ещё раз предлагаю открыть зал "Советского кино". Желающих посмотреть нормальный фильм будет много. А то от нынешных сериалов уже тошнит.
Гражданин

25.01.2017 16:35

Барнаулец писал(а):
Ещё раз предлагаю открыть зал "Советского кино". Желающих посмотреть нормальный фильм будет много. А то от нынешных сериалов уже тошнит.

возможно отечественные сериалы по тв действительно надоели, но существует масса зарубежных продуктов, которые достойные, чтобы увидеть их. Наши кинодели, к сожалению, здесь всё же проигрывают
Мистер Вульф

25.01.2017 17:11

Тут же все выглядит, будто собирали мнение жителей города на улице. Горожане в таких случаях тоже не задумываясь высказываются, не зная, что реально сделать, а что нет.

Давно ли сама с улицы?
ООО

25.01.2017 17:21

Последние 20 лет городской праздник "ставят" одни и те же лица (режиссер и хореограф). Отработанная годами примитивная схема. Что там может быть оригинального, привлекательного? Для показухи и отчета достаточно и этого "совкового" представления.
Мистер Вульф

25.01.2017 17:26

Кстати, вот и фейсбук:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=332438183568316&set=a.332437286901739.1073741829.100004064102199&type=3&theater
Мистеру Вульфу

25.01.2017 17:33

Фу, какая там мерзость с разжиревший пузком. А губернатор-то лицезрел?
Задорнов Михаил

25.01.2017 17:36

Ну, тупая!!!!!
Гость

25.01.2017 17:38

Да нет, по мнению чиновницы, горожане у нас тупые, ибо "в таких случаях тоже не задумываясь высказываются, не зная, что реально сделать, а что нет".
Мистер Вульф

25.01.2017 17:49

Мистеру Вульфу писал(а):
Фу, какая там мерзость с разжиревший пузком. А губернатор-то лицезрел?


Не знаю... когда назначал, точно не смотрел
А гмилике не жирно будет?

25.01.2017 18:45

Понаоткрывали филиалов по всему краю. Прямо сетевой музей. Еще одна "Лента", мать вашу
НУ ВОТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО!! ПОЧЕМУ КПРФ НЕ ВЫСТУПАЕТ ЗА МУЗЕЙ ЭВАКУАЦИИ??

25.01.2017 19:11

Ведь это альтернатива Ельцин - Центру!! С одной стороны СБЕРЕЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КПСС, а с другой УНИЧТОЖЕНИЕ ГАЙДАРИКАМИ с Ельциным... Наглядно!! ДЛЯ МНОГИХ ПОКОЛЕНИЙ...
Ну лучше коммунистам затеять очередную склоку, выпустив ортодоксальный пар в СМИ, который угробит последнюю поддержку ЭЛЕКТОРАТА... Это с одной стороны!! А с ДРУГОЙ !!??
Музей наглядно покажет стоимость 20 миллионного предательства развитого социализма... ЛУЧШЕ выходит СКЛОКИ,
Партия ЕДИНАЯ РОССИЯ должна перехватить инициативу открытия музея.. Нельзя уничтожать историю СКЛОКАМИ КОММУНИСТОВ, СРунов и канешно ЛДПР. Да и исторический факультет АлтГУ своими горе выпускниками натворил ДЕЛ В РОССИИ... Может и ему пора заняться историей Алтая..
ВКл

25.01.2017 19:21

Идея хорошая. Если у ГМИЛИКА открываются филиалы это хорошо. Вопрос в том что Родина в собственности города, а ГМИЛИКА в краевом подчинении. Зря Безрукова дала комментарии по этому поводу. Надо было разбираться в рабочем порядке. Претензия к Паршков по поводу дня города обоснованные. Схема распила устарела, нужны новые люди и механизмы.
гость

25.01.2017 19:54

праздники устраивать, у главы администрации города говорят есть идея их вообще проводить только по юбилеям.
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Действительно, устраивать праздники с дорогостоящими салютами каждый год ни к чему.
День Города можно проводить менее затратно. Выставки, концерты самодеятельных талантов, перформансы- чтобы люди на других посмотрели и себя показали