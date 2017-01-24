«А может, Эрмитаж?»: идея открыть музей в здании барнаульской «Родины» удивила краевые власти

25.01.2017 12:52
Озвученная председателем комитета по культуре администрации Барнаула Валерием Паршковым идея открыть музей на базе кинотеатра «Родина», прекратившего работу по профилю в середине января 2017 года, стала сюрпризом для краевых властей. Заявления городского чиновника о том, что обсуждается вариант организовать в здании филиал ГМИЛИКА, не соответствуют истине. Об этом ИА «Банкфакс» рассказала начальник краевого управления по культуре и архивному делу Елена Безрукова.
По словам собеседницы, идея г-на Паршкова оказалась для нее в известной мере неожиданной, что особенно странно в свете того, что учредителем ГМИЛИКА является возглавляемое ею ведомство. «История такая же, как если бы я сказала: «А может, откроем здесь филиал Эрмитажа?» — не спросив предварительно никого. Ну хорошо, есть идея, она интересная. Но решать вопрос надо в установленном порядке. Тут же все выглядит, будто собирали мнение жителей города на улице. Горожане в таких случаях тоже не задумываясь высказываются, не зная, что реально сделать, а что нет. А когда формируется конкретное предложение, оно проходит определенные этапы», — указала на субординацию Елена Безрукова.
Сама руководитель краевого управления поддерживает стремление властей сохранить культурный профиль объекта. Более того, по ее мнению, можно было бы подумать о возвращении кино в «Родину». «Бесспорно, там должно быть учреждение культуры. А об остальном надо разговаривать, выносить предложения. Учитывая, что в здании расположены кинозалы, специфику терять бы не хотелось. Может, сохранить хотя бы один из них. Но тут надо разговаривать с собственником и решать все вместе», — считает г-жа Безрукова.
Напомним, последние киносеансы прошли в «Родине» 11 января. «Он нерентабелен давно, но 2016-й был годом российского кино. Поэтому мы отработали прошлый год и новогодние праздники, когда было много премьер», — говорил накануне гендиректор сети «Киномир» Яков Кац. После закрытия прозвучала идея городских властей создать в здании музей алтайской кинематографии.
25.01.2017 13:06
Сколько можно наслаждаться испорченными городскими праздниками. День города превратили в сухой совковый праздник...
25.01.2017 13:06
25.01.2017 13:26
25.01.2017 13:26
А то доживём, то от ЯБЛО получим музей Райфикешта, по принципу Ельцин - центра. Подобных музеев в России нет, нельзя допустить, что экспанаты заводских музеев прославленных заводов ПОПАДУТ В ГАЙДАР - ПЕЧКУ.
Этот музей будет интересен и туристам, даже иностранцам.
25.01.2017 13:28
25.01.2017 13:46
25.01.2017 13:54
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Так вот, это ключевой вопрос! А Банкфакс это засекретил, что ли? Что мусолить тему, не зная расстановки сил, т.е. собственников?
25.01.2017 14:13
25.01.2017 14:15
25.01.2017 14:28
25.01.2017 15:37
25.01.2017 15:53
25.01.2017 15:53
25.01.2017 15:57
25.01.2017 16:14
25.01.2017 16:28
25.01.2017 16:35
возможно отечественные сериалы по тв действительно надоели, но существует масса зарубежных продуктов, которые достойные, чтобы увидеть их. Наши кинодели, к сожалению, здесь всё же проигрывают
25.01.2017 17:11
Давно ли сама с улицы?
25.01.2017 17:21
25.01.2017 17:26
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=332438183568316&set=a.332437286901739.1073741829.100004064102199&type=3&theater
25.01.2017 17:33
25.01.2017 17:36
25.01.2017 17:38
25.01.2017 17:49
Не знаю... когда назначал, точно не смотрел
25.01.2017 18:45
25.01.2017 19:11
Ну лучше коммунистам затеять очередную склоку, выпустив ортодоксальный пар в СМИ, который угробит последнюю поддержку ЭЛЕКТОРАТА... Это с одной стороны!! А с ДРУГОЙ !!??
Музей наглядно покажет стоимость 20 миллионного предательства развитого социализма... ЛУЧШЕ выходит СКЛОКИ,
Партия ЕДИНАЯ РОССИЯ должна перехватить инициативу открытия музея.. Нельзя уничтожать историю СКЛОКАМИ КОММУНИСТОВ, СРунов и канешно ЛДПР. Да и исторический факультет АлтГУ своими горе выпускниками натворил ДЕЛ В РОССИИ... Может и ему пора заняться историей Алтая..
25.01.2017 19:21
25.01.2017 19:54
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Действительно, устраивать праздники с дорогостоящими салютами каждый год ни к чему.
День Города можно проводить менее затратно. Выставки, концерты самодеятельных талантов, перформансы- чтобы люди на других посмотрели и себя показали