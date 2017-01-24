«А может, Эрмитаж?»: идея открыть музей в здании барнаульской «Родины» удивила краевые власти

Озвученная председателем комитета по культуре администрации Барнаула Валерием Паршковым идея открыть музей на базе кинотеатра «Родина», прекратившего работу по профилю в середине января 2017 года, стала сюрпризом для краевых властей. Заявления городского чиновника о том, что обсуждается вариант организовать в здании филиал ГМИЛИКА, не соответствуют истине. Об этом ИА «Банкфакс» рассказала начальник краевого управления по культуре и архивному делу Елена Безрукова.

По словам собеседницы, идея г-на Паршкова оказалась для нее в известной мере неожиданной, что особенно странно в свете того, что учредителем ГМИЛИКА является возглавляемое ею ведомство. «История такая же, как если бы я сказала: «А может, откроем здесь филиал Эрмитажа?» — не спросив предварительно никого. Ну хорошо, есть идея, она интересная. Но решать вопрос надо в установленном порядке. Тут же все выглядит, будто собирали мнение жителей города на улице. Горожане в таких случаях тоже не задумываясь высказываются, не зная, что реально сделать, а что нет. А когда формируется конкретное предложение, оно проходит определенные этапы», — указала на субординацию Елена Безрукова.

Сама руководитель краевого управления поддерживает стремление властей сохранить культурный профиль объекта. Более того, по ее мнению, можно было бы подумать о возвращении кино в «Родину». «Бесспорно, там должно быть учреждение культуры. А об остальном надо разговаривать, выносить предложения. Учитывая, что в здании расположены кинозалы, специфику терять бы не хотелось. Может, сохранить хотя бы один из них. Но тут надо разговаривать с собственником и решать все вместе», — считает г-жа Безрукова.

Напомним, последние киносеансы прошли в «Родине» 11 января. «Он нерентабелен давно, но 2016-й был годом российского кино. Поэтому мы отработали прошлый год и новогодние праздники, когда было много премьер», — говорил накануне гендиректор сети «Киномир» Яков Кац. После закрытия прозвучала идея городских властей создать в здании музей алтайской кинематографии.