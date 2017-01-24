Барнаул и Бийск помогут Алексею Навальному разжиться «президентскими» подписями

25.01.2017 13:33
Барнаульский штаб оппозиционера Алексея Навального, недавно заявившего о своем желании побороться за кресло президента России в марте 2018 года, возглавит секретарь реготделения «Партии прогресса» в Алтайском крае Артем Косарецкий. Об этом сообщает «Алтапресс».
В настоящее время г-н Навальный уже приступил к формированию предвыборных штабов в регионах. В Алтайском крае планируется организовать два отделения — в Барнауле и Бийске. Один из первых предвыборных штабов политика откроется в Новосибирске уже в феврале, пишет портал «Ваш город». Ожидается, что в ближайшее время отделения заработают в Барнауле, Красноярске, Кемерове и Бийске. В Новокузнецке отделение появится в мае.
Как рассказала председатель реготделения «Партии прогресса» в Алтайском крае Ольга Фотиева, в настоящее время прорабатывается вопрос о создании отделения в Бийске, но человек, который его возглавит, пока не определен. Г-жа Фотиева сообщила, что официально запустить работу штабов планируется в апреле, но, скорее всего, фактически деятельность начнется раньше.
К слову, у Алексея Навального уже появился предвыборный сайт, есть предвыборная программа, сейчас политик собирает подписи в свою поддержку. «В штаб будут приходить просто сторонники и активисты за пачкой листовок, там мы будем проводить встречи, обучения и семинары, и, главное, туда мы будем одного за одним, по записи, приглашать всех, кто согласился поставить подпись в поддержку выдвижения Алексея Навального в президенты, чтобы познакомиться, проверить все данные, рассказать о том, как будет происходить сбор подписей в декабре. Пока в большинстве регионов России для уличной агитации холодновато, мы будем заниматься, собственно, развертыванием штабов. Планы - наполеоновские», – ранее писал в своем блоге соратник Навального Леонид Волков.
«Задача избирательной кампании, которая идет сейчас, заключается в том, чтобы зарегистрироваться, потому что это такая... Это про российские выборы. Мы же не говорим о том, кто там выиграет в день голосования. Задача — оказаться в бюллетене», - изначально заявлял о своих целях Алексей Навальный. По словам оппозиционера, решить эту проблему помогут 300 тысяч сторонников, «которые заранее запишут свои фамилии, заранее пообещают нам, что они сдадут подписи в час икс». Кстати, г-н Навальный уже сформулировал основные шаги, которые он предпримет, если станет президентом.
Алексей Навальный, глава Фонда борьбы с коррупцией:
Первое — мы освободим всех политзаключенных. Второе — мы введем закон «О борьбе с незаконным обогащением». Третье — мы инициируем судебную реформу. Будет отменен целый список законов: 282-ая статья УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства — прим. ред. БФ), «закон Димы Яковлева» (о запрете усыновления американцами детей из России), закон о гей-пропаганде. Когда я стану президентом, все, кто хочет, начиная от русских маршей и заканчивая гей-парадами, будут маршировать, сколько им вздумается, потому что это их законное право – собираться мирно и без оружия.
На вопрос о том, как Навальный в случае своей победы решит вопрос признания Крыма, оппозиционер заявил о необходимости «нормального референдума, который там нужно провести». По его словам, основная проблема заключается в том, что проведенный в 2014 году плебисцит не признан мировой общественностью, передает РБК.
Участие Навального в выборах стало возможным после того, как Верховный суд, руководствуясь решением ЕСПЧ, отправил материалы по «делу «Кировлеса» на новое рассмотрение. Характерно, что спикер Госдумы Вячеслав Володин усомнился в праве главы Фонда борьбы с коррупцией участвовать в выборах президента России в 2018 году. По его словам, намерение Навального «должно лежать в первую очередь на основании закона», иначе можно ввести людей «в заблуждение». «Он-то почему об этом думает? Надо законы читать, он же юрист», — сказал г-н Володин.
О своем участии в выборах президента Навальный объявил в середине декабря. Тогда же Bloomberg со ссылкой на источники писал, что участие оппозиционера в президентской кампании может способствовать легитимизации результатов выборов. Выборы президента России должны пройти в марте 2018 года. Главу государства изберут на шесть лет. Первый тур, по закону, должен пройти во второе воскресенье месяца, то есть 11 марта 2018-го.
25.01.2017 15:01
25.01.2017 15:08
25.01.2017 15:19
25.01.2017 15:29
Сразу после публикации Навальным данных о чешской квартире Бастрыкина. Наивный...
25.01.2017 15:32
получай свою нищенскую пенсию и ругай пиндосов с гейропой. Твое мнение никого не интересует кроме твоей бабки. Доллары...Много вы их насчитали у Навального, может ты пересчитывать помогал? Помоги лучше Сечину, ему одному не справиться.
25.01.2017 15:44
25.01.2017 16:06
ее уже провели в прошлом году
25.01.2017 16:15
Видимо Навальный виноват и Обамачмо.
25.01.2017 16:22
25.01.2017 17:04
25.01.2017 17:21
25.01.2017 18:13
Тупорылая "оппозиция",финансируемая из-за кордона,не может это понять,по причине полной кастрюлеголовости!
25.01.2017 18:15
25.01.2017 18:22
Розовый кабриолет пальто стразами Сваровски тчк
25.01.2017 18:44
25.01.2017 18:52
Только все-таки подозреваю, что эта агитка -происки пукина.
25.01.2017 18:56
25.01.2017 19:17
25.01.2017 19:23
25.01.2017 19:30
В демократической стране законы принимаются большинством, а не меньшинствами, тем более, сексуальными.
Если же Навальный считает иначе - он признаёт диктатуру.
И не вижу причин не поступить с ним соответствующе - например, отправить на лесоповал.
25.01.2017 19:38
25.01.2017 19:45
Об этом сообщила генеральная прокуратура страны на пресс-конференции.
Основанием для приостановки расследования стал вопрос о законности этих действий, решение по этому вопросу должен принять Верховный суд.
В апреле 2016 года германская Sueddeutsche Zeitung опубликовала документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, в которых указывалось на широкое использование в мире офшорных схем для ухода от налогов.
На основе этой публикации генпрокуратура Панамы начала расследование.
В этом длинном списке есть члены пукинской семейки: личный друг Ролдугин, братья Ротенберги, Усманов и др. Погодите троллить, дождитесь решения Верховного суда, может и фамилия нашего кормчего там будет обнародована. Имейте терпение.
25.01.2017 20:04
25.01.2017 20:23
Результат будет тот же.
25.01.2017 20:29
25.01.2017 20:41
25.01.2017 20:44
Так из этих всех вопросов олигархический режим и состоит! Неужели так сложно вкурить? Или ты как Винокур - тут боремся, тут не боремся, тут рыбу заворачивали...
25.01.2017 20:46
Пока тамбовские у власти - ничего не светит. Политическое поле зачищено. Самые упертые отстреляны. Только вот ты, старая перхоть, зря к ним примазываешься, не нужен ОПГ балласт в виде старого бухарика.
25.01.2017 21:01
25.01.2017 21:50
25.01.2017 21:53
Вам разве еще не обновили сборник нашистских кричалок? Срочно телеграфируй Пригожину!
25.01.2017 21:54
25.01.2017 22:01