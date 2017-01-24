Барнаул и Бийск помогут Алексею Навальному разжиться «президентскими» подписями

Барнаульский штаб оппозиционера Алексея Навального, недавно заявившего о своем желании побороться за кресло президента России в марте 2018 года, возглавит секретарь реготделения «Партии прогресса» в Алтайском крае Артем Косарецкий. Об этом сообщает «Алтапресс».

В настоящее время г-н Навальный уже приступил к формированию предвыборных штабов в регионах. В Алтайском крае планируется организовать два отделения — в Барнауле и Бийске. Один из первых предвыборных штабов политика откроется в Новосибирске уже в феврале, пишет портал «Ваш город». Ожидается, что в ближайшее время отделения заработают в Барнауле, Красноярске, Кемерове и Бийске. В Новокузнецке отделение появится в мае.

Как рассказала председатель реготделения «Партии прогресса» в Алтайском крае Ольга Фотиева, в настоящее время прорабатывается вопрос о создании отделения в Бийске, но человек, который его возглавит, пока не определен. Г-жа Фотиева сообщила, что официально запустить работу штабов планируется в апреле, но, скорее всего, фактически деятельность начнется раньше.

К слову, у Алексея Навального уже появился предвыборный сайт, есть предвыборная программа, сейчас политик собирает подписи в свою поддержку. «В штаб будут приходить просто сторонники и активисты за пачкой листовок, там мы будем проводить встречи, обучения и семинары, и, главное, туда мы будем одного за одним, по записи, приглашать всех, кто согласился поставить подпись в поддержку выдвижения Алексея Навального в президенты, чтобы познакомиться, проверить все данные, рассказать о том, как будет происходить сбор подписей в декабре. Пока в большинстве регионов России для уличной агитации холодновато, мы будем заниматься, собственно, развертыванием штабов. Планы - наполеоновские», – ранее писал в своем блоге соратник Навального Леонид Волков.

«Задача избирательной кампании, которая идет сейчас, заключается в том, чтобы зарегистрироваться, потому что это такая... Это про российские выборы. Мы же не говорим о том, кто там выиграет в день голосования. Задача — оказаться в бюллетене», - изначально заявлял о своих целях Алексей Навальный. По словам оппозиционера, решить эту проблему помогут 300 тысяч сторонников, «которые заранее запишут свои фамилии, заранее пообещают нам, что они сдадут подписи в час икс». Кстати, г-н Навальный уже сформулировал основные шаги, которые он предпримет, если станет президентом.

Алексей Навальный, глава Фонда борьбы с коррупцией: Первое — мы освободим всех политзаключенных. Второе — мы введем закон «О борьбе с незаконным обогащением». Третье — мы инициируем судебную реформу. Будет отменен целый список законов: 282-ая статья УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства — прим. ред. БФ), «закон Димы Яковлева» (о запрете усыновления американцами детей из России), закон о гей-пропаганде. Когда я стану президентом, все, кто хочет, начиная от русских маршей и заканчивая гей-парадами, будут маршировать, сколько им вздумается, потому что это их законное право – собираться мирно и без оружия.

На вопрос о том, как Навальный в случае своей победы решит вопрос признания Крыма, оппозиционер заявил о необходимости «нормального референдума, который там нужно провести». По его словам, основная проблема заключается в том, что проведенный в 2014 году плебисцит не признан мировой общественностью, передает РБК.

Участие Навального в выборах стало возможным после того, как Верховный суд, руководствуясь решением ЕСПЧ, отправил материалы по «делу «Кировлеса» на новое рассмотрение. Характерно, что спикер Госдумы Вячеслав Володин усомнился в праве главы Фонда борьбы с коррупцией участвовать в выборах президента России в 2018 году. По его словам, ​намерение Навального «должно лежать в первую очередь на основании закона», иначе можно ввести людей «в заблуждение». «Он-то почему об этом думает? Надо законы читать, он же юрист», — сказал г-н Володин.

О своем участии в выборах президента Навальный объявил в середине декабря. Тогда же Bloomberg со ссылкой на источники писал, что участие оппозиционера в президентской кампании может способствовать легитимизации результатов выборов. Выборы президента России должны пройти в марте 2018 года. Главу государства изберут на шесть лет. Первый тур, по закону, должен пройти во второе воскресенье месяца, то есть 11 марта 2018-го.