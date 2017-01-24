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Главная Лента новостей Барнаул и Бийск помогут Алексею Навальному разжиться «президентскими» подписями

Барнаул и Бийск помогут Алексею Навальному разжиться «президентскими» подписями

25.01.2017 13:33

Барнаульский штаб оппозиционера Алексея Навального, недавно заявившего о своем желании побороться за кресло президента России в марте 2018 года, возглавит секретарь реготделения «Партии прогресса» в Алтайском крае Артем Косарецкий. Об этом сообщает «Алтапресс».

В настоящее время г-н Навальный уже приступил к формированию предвыборных штабов в регионах. В Алтайском крае планируется организовать два отделения — в Барнауле и Бийске. Один из первых предвыборных штабов политика откроется в Новосибирске уже в феврале, пишет портал «Ваш город». Ожидается, что в ближайшее время отделения заработают в Барнауле, Красноярске, Кемерове и Бийске. В Новокузнецке отделение появится в мае.

Как рассказала председатель реготделения «Партии прогресса» в Алтайском крае Ольга Фотиева, в настоящее время прорабатывается вопрос о создании отделения в Бийске, но человек, который его возглавит, пока не определен. Г-жа Фотиева сообщила, что официально запустить работу штабов планируется в апреле, но, скорее всего, фактически деятельность начнется раньше.

К слову, у Алексея Навального уже появился предвыборный сайт, есть предвыборная программа, сейчас политик собирает подписи в свою поддержку. «В штаб будут приходить просто сторонники и активисты за пачкой листовок, там мы будем проводить встречи, обучения и семинары, и, главное, туда мы будем одного за одним, по записи, приглашать всех, кто согласился поставить подпись в поддержку выдвижения Алексея Навального в президенты, чтобы познакомиться, проверить все данные, рассказать о том, как будет происходить сбор подписей в декабре. Пока в большинстве регионов России для уличной агитации холодновато, мы будем заниматься, собственно, развертыванием штабов. Планы - наполеоновские», – ранее писал в своем блоге соратник Навального Леонид Волков.

«Задача избирательной кампании, которая идет сейчас, заключается в том, чтобы зарегистрироваться, потому что это такая... Это про российские выборы. Мы же не говорим о том, кто там выиграет в день голосования. Задача — оказаться в бюллетене», - изначально заявлял о своих целях Алексей Навальный. По словам оппозиционера, решить эту проблему помогут 300 тысяч сторонников, «которые заранее запишут свои фамилии, заранее пообещают нам, что они сдадут подписи в час икс». Кстати, г-н Навальный уже сформулировал основные шаги, которые он предпримет, если станет президентом.

Алексей Навальный, глава Фонда борьбы с коррупцией:

Первое — мы освободим всех политзаключенных. Второе — мы введем закон «О борьбе с незаконным обогащением». Третье — мы инициируем судебную реформу. Будет отменен целый список законов: 282-ая статья УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства — прим. ред. БФ), «закон Димы Яковлева» (о запрете усыновления американцами детей из России), закон о гей-пропаганде. Когда я стану президентом, все, кто хочет, начиная от русских маршей и заканчивая гей-парадами, будут маршировать, сколько им вздумается, потому что это их законное право – собираться мирно и без оружия.

На вопрос о том, как Навальный в случае своей победы решит вопрос признания Крыма, оппозиционер заявил о необходимости «нормального референдума, который там нужно провести». По его словам, основная проблема заключается в том, что проведенный в 2014 году плебисцит не признан мировой общественностью, передает РБК.

Участие Навального в выборах стало возможным после того, как Верховный суд, руководствуясь решением ЕСПЧ, отправил материалы по «делу «Кировлеса» на новое рассмотрение. Характерно, что спикер Госдумы Вячеслав Володин усомнился в праве главы Фонда борьбы с коррупцией участвовать в выборах президента России в 2018 году. По его словам, ​намерение Навального «должно лежать в первую очередь на основании закона», иначе можно ввести людей «в заблуждение». «Он-то почему об этом думает? Надо законы читать, он же юрист», — сказал г-н Володин.

О своем участии в выборах президента Навальный объявил в середине декабря. Тогда же Bloomberg со ссылкой на источники писал, что участие оппозиционера в президентской кампании может способствовать легитимизации результатов выборов. Выборы президента России должны пройти в марте 2018 года. Главу государства изберут на шесть лет. Первый тур, по закону, должен пройти во второе воскресенье месяца, то есть 11 марта 2018-го.

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Комментарий

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Комментариев 33
гость

25.01.2017 15:01

не доверяю человеку который за доллары мерканьские уже пытался один раз на болотной пробиться!
А я

25.01.2017 15:08

за сменяемость власти
гость

25.01.2017 15:19

на хрен надо задолбали уже эти реформы начиная с чубайса. вот борец с коррупцией- откуда тогда уголовные дела и давно ли самого освободили. зачем нам гей парады дибилизм полный. Лёха сиди в оппозиции - пока -и нам будет может лучше и ты здоровее будешь. Походу программа твоя бред сивой кобылы ни чего путнего там ни чего не наблюдается.
а ты не догадываешься?

25.01.2017 15:29

гость писал(а):
вот борец с коррупцией- откуда тогда уголовные дела и давно ли самого освободили.

Сразу после публикации Навальным данных о чешской квартире Бастрыкина. Наивный...
да ты сиди дальше в своем болоте

25.01.2017 15:32

гость писал(а):
не доверяю человеку который за доллары мерканьские уже пытался один раз на болотной пробиться!


получай свою нищенскую пенсию и ругай пиндосов с гейропой. Твое мнение никого не интересует кроме твоей бабки. Доллары...Много вы их насчитали у Навального, может ты пересчитывать помогал? Помоги лучше Сечину, ему одному не справиться.
Т

25.01.2017 15:44

Заодно и перепись дебилов проведут
ты заспал после боярки

25.01.2017 16:06

Т писал(а):
Заодно и перепись дебилов проведут

ее уже провели в прошлом году
А между тем

25.01.2017 16:15

опубликован свежий международный рейтинг коррупции по странам. Россия в нем заняла "почетное" 131-е место из 176 возможных: http://echo.msk.ru/blog/echomsk/1916048-echo/
Видимо Навальный виноват и Обамачмо.
Это не пррезидент

25.01.2017 16:22

это уже использованный болотной презик, белокандон. Но на БэдФаке таких кучка есть, упоротых белокандонов. Живущих в стране, которой систематически гадят.
Мистер Вульф

25.01.2017 17:04

Как бы Анальному не пришлось в СИЗО листовки раздавать...
сосед Ольги

25.01.2017 17:21

Партия прогресса - партия пида.аса Навльного, собираются круглосуточно маршировать на параде с уголовником Артемом и лезбянкой бисексуалкой Ольгой))) Смех и грех))
ru.банок

25.01.2017 18:13

Двухпроцентным неудачникам-гейропейсам,в России ничего не светит,мы-другие!
Тупорылая "оппозиция",финансируемая из-за кордона,не может это понять,по причине полной кастрюлеголовости!
из села

25.01.2017 18:15

А кто проплачивает эту работу? Кто двигает Навального???
Молния Косарецкому тчк.

25.01.2017 18:22

Возглавлю филиал Бийске тчк Гонорар один миллион поцелуев месяц тчк
Розовый кабриолет пальто стразами Сваровски тчк
16.15 между тем и этим

25.01.2017 18:44

А кто это рейтинг составлял? Ни что так не искажает суть как статистика.
Старый

25.01.2017 18:52

Если это не вброс, а чистая правда, тогда Навальному не светит стать президентом. Если обойдет вопросы с Крымом, геями, законами Димы Яковлева и прочую лабуду, сосредоточится против коррупции, олигархического режима Путина, за восстановление промышленности, достойную работу, пенсии и т.д.-тогда флаг ему в руки и всенародная поддержка.
Только все-таки подозреваю, что эта агитка -происки пукина.
ЕСЛИ НАВАЛЬНЫЙ ВЫСКОЧИТ В ПОЛЕ !!!!

25.01.2017 18:56

ВСЕМ НАДЕЛАЕТ ГОРЯ!!
НАВАЛЬНЫЙ АМЕРИКЕ - ДРУЖОК, А РОССИИ - ВРАЖОК,,,

25.01.2017 19:17

.....
Виктор

25.01.2017 19:23

Я за Навального, охота посмотреть как это воровской и бандитский крысятник запищит, а за одно стукачи и холуи по норам разбегутся. Про Киров лес, обвинение Офицерову (он покупал лес) в том, что он уплатил 1500 руб. за куб. м., а могли продать за 1600 руб за куб и требуют оплатить полностью всю сумму снова ИДИОТИЗМ.
Куратор

25.01.2017 19:30

Когда я стану президентом, все, кто хочет, начиная от русских маршей и заканчивая гей-парадами, будут маршировать, сколько им вздумается, потому что это их законное право


В демократической стране законы принимаются большинством, а не меньшинствами, тем более, сексуальными.
Если же Навальный считает иначе - он признаёт диктатуру.
И не вижу причин не поступить с ним соответствующе - например, отправить на лесоповал.
Навальный Алексей наш президент!!!

25.01.2017 19:38

Поддержим в любом случае. Пора воровской клан отправить на лесоповал!!! Да будет так!!!
Старый

25.01.2017 19:45

Прокуратура Панамы приостановила расследование дела о так называемом "панамском досье", раскрывающем причастность ряда известных в мире компаний и лиц к использованию оффшорных схем.
Об этом сообщила генеральная прокуратура страны на пресс-конференции.
Основанием для приостановки расследования стал вопрос о законности этих действий, решение по этому вопросу должен принять Верховный суд.
В апреле 2016 года германская Sueddeutsche Zeitung опубликовала документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, в которых указывалось на широкое использование в мире офшорных схем для ухода от налогов.
На основе этой публикации генпрокуратура Панамы начала расследование.
В этом длинном списке есть члены пукинской семейки: личный друг Ролдугин, братья Ротенберги, Усманов и др. Погодите троллить, дождитесь решения Верховного суда, может и фамилия нашего кормчего там будет обнародована. Имейте терпение.
КУДА СУЮТ СВОЙ НОС НАВАЛЬНЫЕ !! ТАМ ??

25.01.2017 20:04

ДЕЛА ПРОВАЛЬНЫЕ,
Имя задано

25.01.2017 20:23

"Планы - наполеоновские», – ранее писал в своем блоге соратник Навального"
Результат будет тот же.
ПРОЧЬ ХОДОРКОВСКИЕ, НАВАЛЬНЫЕ!! УРОДЫ !?

25.01.2017 20:29

МОРАЛЬНЫЕ.
прикольно

25.01.2017 20:41

всех местных портянок на сайт десантировали, Навального апсирать))) Ждем-с ССГовенного и Язву. Эй, портянки! Ваши росписи сохраняться в ваших зарплатных ведомостях, так что ежели чо, то их жгите в первую очередь!
Старому

25.01.2017 20:44

Старый писал(а):
Если обойдет вопросы с Крымом, геями, законами Димы Яковлева и прочую лабуду, сосредоточится против коррупции, олигархического режима Путина, за восстановление промышленности, достойную работу, пенсии и т.д.-тогда флаг ему в руки и всенародная поддержка.


Так из этих всех вопросов олигархический режим и состоит! Неужели так сложно вкурить? Или ты как Винокур - тут боремся, тут не боремся, тут рыбу заворачивали...
долбанку

25.01.2017 20:46

ru.банок писал(а):
Двухпроцентным неудачникам-гейропейсам,в России ничего не светит,мы-другие!


Пока тамбовские у власти - ничего не светит. Политическое поле зачищено. Самые упертые отстреляны. Только вот ты, старая перхоть, зря к ним примазываешься, не нужен ОПГ балласт в виде старого бухарика.
недостреленному

25.01.2017 21:01

Герои умирают на посту,а не с бл.....и,на мосту!
НАВАЛЬНЫЙ ЛИБЕРАЛ - ДЛЯ РОССИИ !?

25.01.2017 21:50

НЕНУЖНЫЙ МАТЕРИАЛ.
эй, портянка!

25.01.2017 21:53

недостреленному писал(а):
Герои умирают на посту,а не с бл.....и,на мосту!


Вам разве еще не обновили сборник нашистских кричалок? Срочно телеграфируй Пригожину!
КОСАРЕЦКИЙ !! ЯБЛОНАС уже проштабировал ЛЁТЧИКА ОТрыжкова !! И ??

25.01.2017 21:54

какой результат?? Отправили на историческую свалку... Ну а НАВАЛЬНЫЙ имеет шансов БОЛЕЕ... онанический.
ССГ

25.01.2017 22:01

Навальному анальный кабинет в гейропе даже не доверят своей задницей обслуживать, а вы его в президенты России двигаете – смех, да и только, даже комментировать нечего. Правильно здесь выше сказано было «Заодно и перепись дебилов проведут».