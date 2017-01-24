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Главная Лента новостей С закрытием старого полигона ТБО вывоз мусора для барнаульцев может стать дороже

С закрытием старого полигона ТБО вывоз мусора для барнаульцев может стать дороже

25.01.2017 14:29

Ориентировочно через 5-7 лет единственный в Барнауле полигон складирования твердых бытовых отходов, расположенный по адресу проспект Космонавтов, 74, будет заполнен мусором. В связи с этим в ближайшие 2-3 года необходимо определиться с земельным участком, на котором разместится новый полигон. Однако, по мнению генерального директора ОАО «Эко-Комплекс» Виктора Карла, какой бы из вариантов развития событий горожане совместно с властями ни выбрали, каждый из них представляется более затратным, чем нынешний, и влечет увеличение стоимости вывоза мусора для горожан.

В ходе пресс-тура, организованного на полигоне для региональных журналистов, спикер рассказал, что, по подсчетам специалистов, существующий объект может принять около 70 млн куб. м отходов, в настоящее же время там складировано уже около 56 млн куб. м. «При тех объемах, которые к нам поступают сегодня, срок эксплуатации данного полигона можно определить в 5-7 лет. Это будет зависеть от уплотнения мусора на полигоне, от техники, которая используется, а также от самой морфологии мусора, которая, безусловно, со временем изменяется - меняется упаковка, тара», - пояснил гендиректор «Эко-Комплекса». Он добавил, что барнаульский полигон является уникальным, поскольку находится в естественном образовании (овраге) и выходит в пойму Оби, однако фильтраты в грунтовые воды не поступают, благодаря специальным скважинам.

Между тем из-за заполненности данного полигона в ближайшее время барнаульским властям и горожанам срочно нужно определиться с другим вариантом размещения отходов. Виктор Карл полагает, что любой из них может положить дополнительные расходы на плечи местных жителей. По его мнению, нынешний полигон ТБО имеет безусловное преимущество в своем расположении - он не мешает горожанам, не вредит землям сельхозпредназначения, и в то же время расположен не так далеко от города. Новый же участок может оказаться существенно дальше, что повлечет дополнительные транспортные расходы, а это в свою очередь отразится на повышении тарифов вывоза мусора от точки его образования. Не менее дорогим видится г-ну Карлу и строительство мусоросортировочного завода. «Сама сортировка - затратный вид деятельности, а объем получаемого вторичного сырья не окупит затраты на сортировку. Строительство такого завода в европейской части России обошлось почти в 1 млрд рублей. Он полностью автоматизированный, с использованием современных технологий, он и планирует выйти на 24 % отбора полезной фракции, но, когда мы хотели съездить и посмотреть все изнутри, нам ответили вежливым отказом. А я убежден, что строительство такого завода приведет к увеличению тарифов для жителей, это понимают все», - заключил спикер.

Напомним, администрация Барнаула уже два раза была вынуждена переносить публичные слушания по проекту нового Генплана города, намеченные на середину января текущего года. Такое решение чиновникам пришлось принять из-за негативной реакции горожан на проект Генплана. Особое возмущение у барнаульцев вызвало предполагаемое место размещение нового полигона ТБО. Один из вариантов ранее предусматривал, что полигон мог появиться близ поселка Лесной Индустриального района. В этой связи власти могли получить на слушаниях зрительный зал, абсолютно нелояльный к чиновникам. Другой вероятный вариант - размещение близ Лесного мусоросортировочного завода, который также вызывает большое количество вопросов.

Фото: Екатерина Бугоркова


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Комментарий

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Комментариев 14
Гость

25.01.2017 16:00

Карл рейдер из бывших погонов , поставлен чтоб отжать Экокомплекс . О чем может идти речь вообще от этого гореруководителя ...
Строитель

25.01.2017 16:46

Собирать нужно не журналистов, а специалистов. Есть масса технологий уплотнения и рекультивации старых свалок, только это, похоже, мало кому интересно. А начинать нужно жестко и тотально с раздельного сбора мусора, иначе неизбежно утонем в своем дерьме.
Бухгалтер

25.01.2017 17:02

70млн.м3-56млн.м3=14млн.м3 х 1.5т/м3(плотный мусор)=21млн.тонн : 5лет=4,2млн.тонн в год : 625тыс.человек = 6,72 тонны в год на одного барнаульца, включая малолетних детей. Это сколько же надо гадить, чтобы навалить семьей целый КАМАЗ. Или у меня крыша едет, или эти цифры нужны для закладки в тарифы. Похоже, Карл уже украл ...
Сварщик

25.01.2017 17:19


А этот Карл чмошник. Какого хера поперся в "европейскую часть" если его туда даже не пустили и откуда сведения о том что мильярд стоит конвеерный стол длинной 50 метров. Чмошник реальный. Даже в ценах не разбирается. Шляпу впаривает народу.
Малограмотный

25.01.2017 18:41

Если бухгалтер считать умеет, то старый полигон может служить еще 60 лет. Очень хочется узнать, как считает г.Карл со товарищи?
3

25.01.2017 19:01

"Карл - рейдер". А ты кто? Вор трамвайный? Смелый аноним? Языком чесать под псевдонимами вы все мастера.
Горожанин

25.01.2017 19:04

Я думаю, новый полигон нужно строить в Первомайском районе, это называется барнаульской агломерацией. И Боронин не против. Он поможет пробить эту идею! Сам лично говорил.
++++

25.01.2017 19:06

Это же и бомжей надо будет перевозить.
Я думаю

25.01.2017 19:07

Журналистов все равно собирать надо. Газеты должны рассказывать о том, что происходит в городе, иначе это не газеты, а дер.мо. Лучше всего пригласить к тому же туда еще федеральных журналистов, ИТАР-ТАСС, Эхо Москвы, Ленту.ру, на худой конец. Пусть Голованов или Пешняк наконец-то вспомнят малую родину и сделают что-нибудь полезное для города, рассказав о нем на высоком уровне...
Журналист

25.01.2017 19:10

Нет там никаких бомжей. Там метель, сугробы и холод собачий. Бомжи давно перебрались в заброшки.
НКО

25.01.2017 19:13

Каких, нах.р, специалистов привозить? Не смешите мои тапки. Все специалисты уже пьют капучино на калифорнийском берегу. Слышали такое понятие - покупка отечественных специалистов, интеллектуальных сил, для использования в промышленности США..? Все понимают что тут нечего ловить, с такими зарплатами. Так что не ищите специалистов.
Гость

25.01.2017 21:20

Для 3 в 19.01
http://tayga.info/108231 В принципе все ясно из этого обвинения
Гость

25.01.2017 21:25

Мало того что это один из самых богатых и денежных МУПов . Карл знает как уводить деньги чтоб за это ничего не было , он с соответсьвующей структуры , связями . И по слухам планово начал выводить обьемы мусора на частника из мупа . Следующий шаг полиоон
хм

25.01.2017 21:36

Сколько досужих домыслов. И все такие эксперты.