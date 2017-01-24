С закрытием старого полигона ТБО вывоз мусора для барнаульцев может стать дороже

Ориентировочно через 5-7 лет единственный в Барнауле полигон складирования твердых бытовых отходов, расположенный по адресу проспект Космонавтов, 74, будет заполнен мусором. В связи с этим в ближайшие 2-3 года необходимо определиться с земельным участком, на котором разместится новый полигон. Однако, по мнению генерального директора ОАО «Эко-Комплекс» Виктора Карла, какой бы из вариантов развития событий горожане совместно с властями ни выбрали, каждый из них представляется более затратным, чем нынешний, и влечет увеличение стоимости вывоза мусора для горожан.

В ходе пресс-тура, организованного на полигоне для региональных журналистов, спикер рассказал, что, по подсчетам специалистов, существующий объект может принять около 70 млн куб. м отходов, в настоящее же время там складировано уже около 56 млн куб. м. «При тех объемах, которые к нам поступают сегодня, срок эксплуатации данного полигона можно определить в 5-7 лет. Это будет зависеть от уплотнения мусора на полигоне, от техники, которая используется, а также от самой морфологии мусора, которая, безусловно, со временем изменяется - меняется упаковка, тара», - пояснил гендиректор «Эко-Комплекса». Он добавил, что барнаульский полигон является уникальным, поскольку находится в естественном образовании (овраге) и выходит в пойму Оби, однако фильтраты в грунтовые воды не поступают, благодаря специальным скважинам.

Между тем из-за заполненности данного полигона в ближайшее время барнаульским властям и горожанам срочно нужно определиться с другим вариантом размещения отходов. Виктор Карл полагает, что любой из них может положить дополнительные расходы на плечи местных жителей. По его мнению, нынешний полигон ТБО имеет безусловное преимущество в своем расположении - он не мешает горожанам, не вредит землям сельхозпредназначения, и в то же время расположен не так далеко от города. Новый же участок может оказаться существенно дальше, что повлечет дополнительные транспортные расходы, а это в свою очередь отразится на повышении тарифов вывоза мусора от точки его образования. Не менее дорогим видится г-ну Карлу и строительство мусоросортировочного завода. «Сама сортировка - затратный вид деятельности, а объем получаемого вторичного сырья не окупит затраты на сортировку. Строительство такого завода в европейской части России обошлось почти в 1 млрд рублей. Он полностью автоматизированный, с использованием современных технологий, он и планирует выйти на 24 % отбора полезной фракции, но, когда мы хотели съездить и посмотреть все изнутри, нам ответили вежливым отказом. А я убежден, что строительство такого завода приведет к увеличению тарифов для жителей, это понимают все», - заключил спикер.

Напомним, администрация Барнаула уже два раза была вынуждена переносить публичные слушания по проекту нового Генплана города, намеченные на середину января текущего года. Такое решение чиновникам пришлось принять из-за негативной реакции горожан на проект Генплана. Особое возмущение у барнаульцев вызвало предполагаемое место размещение нового полигона ТБО. Один из вариантов ранее предусматривал, что полигон мог появиться близ поселка Лесной Индустриального района. В этой связи власти могли получить на слушаниях зрительный зал, абсолютно нелояльный к чиновникам. Другой вероятный вариант - размещение близ Лесного мусоросортировочного завода, который также вызывает большое количество вопросов.