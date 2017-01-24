Собственнику автобуса, попавшего в смертельную аварию под Бийском, могут запретить перевозки

В Бийске прошло совещание по вопросам безопасности пассажироперевозок, на котором в том числе были оглашены предварительные результаты разбирательств по жесткой аварии в Косихинском районе, в результате которой погибли три человека. Как рассказал начальник Межрегионального управления государственного автодорожного надзора по Алтайскому краю и Республике Алтай Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Александр Перепелица, деятельность одного из перевозчиков могут приостановить. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Первые проверки по факту аварии с автобусами Higer и «ЛАЗ» уже прошли и, по словам г-на Перепелицы, многое уже прояснилось. В частности, чиновник огласил обстоятельства аварии а также то, как о ней впервые стало известно. «Изначально причиной для беспокойства стало то, что прервался сигнал с устройства ГЛОНАСС, которым оборудован автобус. По данным ГИБДД, виновником аварии стал водитель регулярного перевозчика, работающего на маршруте Новосибирск - Бийск. Он совершил непредвиденный маневр, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком, затем с еще одним встречным автобусом, в эту неразбериху попала и легковушка. Сам перевозчик — бийский. Ошибку совершил водитель автобуса: он не учел ни погодные условия, ни то, что на улице было уже темно — ДТП произошло вечером», — рассказал чиновник.

Предполагаемому виновнику аварии грозит уголовная ответственность, как и самому перевозчику. Более того, оказалось, что со страховкой у него, вопреки звучавшим ранее заявлениям, не все гладко. «Сегодня мы получили разрешение на проведение внеплановых проверок изучения деятельности регулярного перевозчика, кроме того с краевой прокуратурой мы намерены проверить и другого перевозчика, работавшего на заказных рейсах. За необеспечение безопасности бийскому перевозчику грозит уголовная и административная ответственность. Было установлено, что у него отсутствовали договоры на страхование пассажиров междугородных рейсов. Сейчас работа идет совместно со следственным комитетом. Как минимум будет административный материал на приостановление деятельности перевозчика», — приводит издание слова г-на Перепелицы.

Напомним, что ранее директор и учредитель бийского ООО «Экспресс-Газель» Александр Фаюстов, чей автобус Higer попал в смертельное ДТП в Косихинском районе, заявил, что будет защищать своего водителя. Г-н Фаюстов пояснил ИА «Банкфакс», что ДТП могло произойти из-за порывистого ветра, причем в такую погоду диспетчеры не должны были выпускать автобус из Новосибирска вовсе.

Он отдельно уточнил, что все пострадавшие и их родственники получат положенные деньги, в том числе по потере кормильца. «Все застраховано, машина после техосмотра, документы в порядке. Так что все выплаты произведет страховая компания», — сказал Александр Фаюстов. Напротив, ранее звучала информация, что собственники автобуса «ЛАЗ» не застраховал ответственность. Получить оперативный комментарий г-на Фаюстова ИА «Банкфакс» не удалось.

Напомним, в Косихинском районе столкнулись четыре транспортных средства: автобус «ЛАЗ», автобус Higer, грузовая «ГАЗель» и автомобиль Audi Q7. Один из автобусов совершал рейс по маршруту «Бийск-Новосибирск». Все пострадавшие в ДТП были доставлены в центральные районные больницы Косихинского района, села Налобиха, Новоалтайска и Барнаула. Всего в аварии пострадало 29 человек, трое из них погибли.