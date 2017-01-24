Алтайские антимонопольщики хотят наказать «Россельхозбанк» за любовь к превосходному

Алтайское краевое УФАС возбудило делу в отношении «Россельхозбанка», который рекламировал в Интернете свой вклад. Как считают антимонопольщики, употребление прилагательного «лучший» по отношению к рекламируемому вкладу нарушает права других участников банковского рынка. Информация содержится в сообщении ведомства.

Поводом для разбирательства стала рекламная статья под заголовком «Вклад «Пенсионный плюс» от «Россельхозбанка» – лучший способ приумножить сбережения». Присутствующие формулировки не понравились специалистам УФАС. В итоге они возбудили дело по признакам нарушения п. 1 ч. 3 ст. 5 Федерального закона «О рекламе».

В соответствии с этой нормой, недостоверной признается реклама, которая содержит «не соответствующие действительности сведения о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами». Очевидно, что специалисты ведомства обратили внимание на слово «лучший», которое не сопровождается сносками и пояснениями.

Отметим, что ставшая предметом разбирательств статья до сих пор доступна на сайте «Россельхозбанка». Рассмотрение дела назначено на 15 февраля.