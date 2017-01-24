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Главная Лента новостей Алтайские единороссы переедут из-за «нерукопожатного» «СтройГАЗа»?

Алтайские единороссы переедут из-за «нерукопожатного» «СтройГАЗа»?

25.01.2017 18:00

Реготделение «Единой России» в Алтайском крае вслед за знаковыми перестановками в руководящем составе может сменить и свою штаб-квартиру. Переезд из нынешнего офиса на проспекте Комсомольском, 118 якобы вызван необходимостью «отмежеваться» от собственника здания - компании «СтройГАЗ», которая с недавнего времени впала в немилость у краевых властей.

Как сообщают инсайдеры, вопрос о возможном переезде регионального исполкома ЕР актуализировался после того, как крайадминистрация публично обозначила свою позицию в отношении некогда ведущего застройщика региона, ныне балансирующего на грани банкротства. Напомним, что чиновники были вынуждены разорвать контракт со «СтройГАЗом» на строительство Художественного музея в Барнауле. Кроме того, известно, что часть многоквартирных домов, которые возводил «СтройГАЗ», передана для завершения другим компаниям.

В качестве одной из возможных площадок для размещения исполкома ЕР называется офис по проспекту Комсомольскому, 80, который в настоящее время принадлежит «Алтайагропромсоюзу». Впрочем, сами единороссы пока избегают какой-либо конкретики, говоря о смене дислокации только в сослагательном наклонении. «Мы не исключаем возможности переезда, изучаем различные варианты для расположения исполнительного комитета, в том числе рассматривается и помещение «Агропромсоюза». Однако на сегодняшний день решений как по самому факту переезда, так и по возможному новому месту расположения исполнительного комитета не принято, поэтому в ближайшее время изменений не планируется», - сообщил ИА «Банкфакс» руководитель регионального исполкома Андрей Клюзов.

Интересно, что руководителем «Агропромсоюза» является видный алтайский единоросс, зампредседателя Заксобрания Сергей Серов. Главный алтайский аграрий, по всей видимости, не будет возражать против переезда однопартийцев, однако здесь могут возникнуть сложности, которые связаны в том числе с текущим состоянием помещений на Комсомольском, 80, требующих безотлагательного и, вероятно, затратного ремонта.

Любопытно, что у местных единороссов, похоже, отмирает еще одна традиция, сложившаяся в период пребывания в лидерах парторганизации Бориса Трофимова. Если ранее местом проведение всех без исключения партийных мероприятий, включая отчетно-выборные конференции, было ОПФР по Алтайскому краю (основное место работы прежнего секретаря реготделения), то теперь партийцы будут вынуждены искать новую площадку. Это становится более вероятным в свете того, что 25 января Борис Трофимов лишился поста руководителя фракции ЕР в АКЗС. Где теперь будут проводить общепартийные собрания единороссы, пока неизвестно, однако совершенно точно можно сказать, что новый секретарь, спикер АКЗС Александр Романенко не сможет по примеру предшественника воспользоваться «служебным положением» и проводить официальные мероприятия «партии власти» в здании Парламентского центра.

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Комментарий

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Комментариев 4
Гражданин

25.01.2017 18:33

Дошли слухи, что Трофимов вовсе планирует покинуть регион, уважаемая редакция, знает что-то об этом? или это только сплетня?
Пенсионер

25.01.2017 19:20

Нам , дык , без разницы... Пущай едет... пензию жи не увезёт )))))
флэш

25.01.2017 20:24

серов-это мышь серая..он подставит всех и все...такого беса и спрашивать не будут,скажут ремонт сделать,он сделает и будет проводить у себя в наворованном..он не человек...он амеба.
Вопрос

25.01.2017 21:16

Как в немилость, а С.Белоусова кто сенатором от края назначил? Это называется -отмежевались.