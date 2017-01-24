17 барнаульских школ настигла эпидемия ОРВИ в самом начале новой четверти

С 26 января в Алтайском крае вслед за Барнаулом будут введены ограничительные мероприятия в связи с усилением эпидемии гриппа и ОРВИ. За минувшую неделю в регионе эпидемпорог по заболеваемости ОРВИ оказался превышен на 45 %, тогда как в первой половине месяца этот показатель держался на уровне 35 %.

Как отмечает региональный Роспотребнадзор, при лабораторном мониторинге отмечена циркуляция среди населения вирусов так называемого «гонконгского» («азиатского») гриппа. Тем временем стало известно, что в барнаульских школах закрыты на карантин уже 37 классов. Приостановление учебного процесса возможно при одновременном отсутствии в одном классе, группе или организации более 20 % заболевших гриппом и ОРВИ, на срок не менее семи дней. По данным на 24 января, в Барнауле на карантин закрыты 37 классов в 17 школах, где учатся 852 ребенка. Всего в общеобразовательных организациях города выявлено 4848 заболевших (общее число учащихся - 69 820).

Добавим, в числе дополнительных мер, на введении которых с завтрашнего дня настаивает главный государственный санитарный врач по Алтайскому краю Ирина Пащенко, фигурируют ограничительные мероприятия в медицинских, образовательных организациях, организациях сферы обслуживания, торговли и транспорта. Кроме того, с 26 января будет практиковаться обслуживание температурящих больных на дому, раздельный прием больных с признаками ОРВИ и гриппа в поликлиниках, запрет на свидания со стационарными больными, использование медицинских масок персоналом и т. п. Также г-жа Пащенко требует поддерживать запас противовирусных препаратов и дезинфицирующих средств в аптеках.

Отметим, в Алтайском крае начинает действовать ограничение на проведение массовых спортивных и культурных мероприятий в детских коллективах. Начальникам региональных управлений спорта и молодежной политики, а также культуры и архивного дела необходимо проконтролировать данный запрет. Также Ирина Пащенко рекомендовала гендиректору Авиапредприятия «Алтай», начальнику железнодорожного вокзала Барнаула и руководителю местного автовокзала обеспечить проведение влажной уборки помещений с применением средств дезинфекции.