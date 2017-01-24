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Главная Лента новостей Мандаты «поставили на карту»: сервис 2ГИС «подарил» алтайской коммунистке Марии Прусаковой место в Госдуме

Мандаты «поставили на карту»: сервис 2ГИС «подарил» алтайской коммунистке Марии Прусаковой место в Госдуме

26.01.2017 09:43

Популярный картографический сервис и справочник организаций 2ГИС, один из наиболее востребованных в Барнауле, допустил досадную оплошность во время одного из последних обновлений, фиксирующих изменения в политическом ландшафте края после выборов. При добавлении данных об общественной приемной впервые избранного депутата Алтайского Заксобрания Марии Прусаковой, компания «повысила» ее до депутата Госдумы. Данные отображены в последних версиях карт.

Само расположение офиса указано верно — на первом этаже здания по улице Папанинцев, 119 — там же, где находится реготделение партии. Однако статус молодого персека алтайского крайкома КПРФ оказался явно завышен — депутатом Госдумы она не является. На сентябрьских выборах, с помощью которых она безуспешно пыталась избраться в нижнюю палату через одномандатный округ, она набрала около 15 % голосов. Ее результат более чем в два раза ниже, чем у победителя.

В Барнауле есть еще несколько общественных приемных, для которых неправильно указаны данные. К примеру, до сих пор действует приемная депутата Госдумы Владимира Семенова, который ныне является депутатом АКЗС. Не закрылась приемная экс-депутата АКЗС Марка Козловского, который по результатам сентябрьских выборов не попал в законодательные органы власти и т. п.

Стоит отметить, что 2ГИС периодически допускает похожие ошибки — как следует из комментариев руководства компании, вина чаще всего лежит на местных офисах. Так, недавно 2ГИС по ошибке переименовал органы власти Донецкой области таким образом, будто сервис признал ДНР. «Появление на карте не утвержденных официальными властями названий объектов — это ошибка специалистов местного офиса, нашего франчайзи-партнера. Приносим извинения. Мы проверяем данные и уже удалили некорректные названия из онлайн-версии сервиса 2gis.ua/donetsk, в мобильных приложениях они исчезнут после обновления — для этого пользователям нужно открыть список городов и обновить Донецк. Спасибо пользователям за то, что рассказали об ошибках. Это можно сделать с помощью функции «Сообщить об ошибке» прямо в сервисе», — комментировал ситуацию директор департамента франчайзинга 2ГИС Сергей Вурим.

Таким образом, не исключено, что виртуальный «думский мандат» Марии Прусаковой — своеобразный «комплимент» миловидному персеку от местного офиса 2ГИС. Очевидно, что в связи со вскрытой неточностью ее уже во время ближайшего обновления «разжалуют» до положенного ей статуса.

Отметим, что подобный «замах» в целом характерен для г-жи Прусаковой. Так, в октябре она неожиданно для многих получила юбилейную медаль «75 лет битвы под Москвой». Награду в ходе пленума ЦК КПРФ 22 октября лично вручил председатель Геннадий Зюганов. Сообщается, что руководство компартии таким образом отметило Алтайскую краевую организацию КПРФ по итогам выборов 18 сентября. К слову, коммунисты значительно ухудшили свои позиции в регионе по сравнению с 2011 годом по всем «фронтам».

Фото: справочник 2ГИС


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Комментарий

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Комментариев 11
Петр Петрович

26.01.2017 09:53

Молодцы 2гис! На перспективу работают! :-)
А при чем здесь 2ГИС?

26.01.2017 10:11

Каждый, кто отмечен на картах 2ГИС, в личном кабинете пишет о себе сам. Модераторы 2ГИС проверяют на ошибки и нецензурные слова. Госпожа Прусакова сама себя повысила! Хоть этим, привлечь к себе внимание!
Буря в стакане))) новенькая

26.01.2017 10:25

Существуют депутатские доски- чекухи, давно наречённые.
"Общественная приёмная
депутата Государственной
Думы Федерального собрания РФ
Жириновского В.В."
Помощник депутата - Прусаковский Мариил Николаевич.
Часы приема -круглосуточно, в любую погоду.
тому, кто пишет в бреду

26.01.2017 10:29

А при чем здесь 2ГИС? писал(а):
Каждый, кто отмечен на картах 2ГИС, в личном кабинете пишет о себе сам. Модераторы 2ГИС проверяют на ошибки и нецензурные слова.


Ну значит если я на своем "пятистенке" через личный кабинет напишу "Правительство РФ" - в 2ГИСЕ так и будет значиться?
Банкфаксу

26.01.2017 11:29

Ув. редакция! А хде ссылка на источник, что, типа, благодаря нашему внимательному читателю под ником "коллега с ФПН" и т.д. и т.п.....
Фобос

26.01.2017 11:48

Такая грудь достойна и ордена, но как-то не за битву под Москвой. Зюганов и генеральские звёзды может раздавать?
Оксана

26.01.2017 12:08

Ну, прям,"допустил досадную оплошность"... Чего досадного-то особо?
Знающий

26.01.2017 13:12

Маша всегда показывала самый низкий результат на выборах, потому что в депутаты всегда ой как хотелось, а работать не хотелось никогда..... Достаточно посмотреть процент набранных ею голосов на прошлых избирательных компаниях... Помню как она в 2011 г. на выборах в АКЗС разместила грязный банер со своей пожелтевшей физиономией где-то на заборе и больше ничего не делала. Видимо это и есть для нее избирательная компания. Представляете как она штабом руководить будет... Всегда, все за счет партийных ресурсов и на халяву... Быть первым секретарем крайкома, иметь немыслимую поддержку "покровителей из ЦК" и набрать такой низкий процент на выборах в ГД - 14%....... это надо было постараться - просто позорище....
Комсомолец

26.01.2017 14:11

+100500 знающему за комент,отлично расписал Марусю,она именно такая и есть,халявная тунеядка.
Аналогия по всему Алтайскому краю

26.01.2017 15:03

Знающий писал(а):
где-то на заборе и больше ничего не делала.
раздавались партийные деньги кому попало на агитацию, привозились газеты и брошюрки, которыми прекрасно растапливаются печки агитаторов. Ни кто ни где и ни кого не агитировал кроме Н.А. Останиной! Благодарите её за успех партии. Кого Зюганов пришлёт в гордуму из Москвы? Или сам пойдёт в депутаты как Жирик. Смешно, стрёмно и позорно. Куда катимся господа!!!
Что бывает при не предоставлении информации!

26.01.2017 15:07

или её искажении - http://www.moscow-post.com/politics/fsb_spelo_basom_dlja_bastrykina23655/