Мандаты «поставили на карту»: сервис 2ГИС «подарил» алтайской коммунистке Марии Прусаковой место в Госдуме

Популярный картографический сервис и справочник организаций 2ГИС, один из наиболее востребованных в Барнауле, допустил досадную оплошность во время одного из последних обновлений, фиксирующих изменения в политическом ландшафте края после выборов. При добавлении данных об общественной приемной впервые избранного депутата Алтайского Заксобрания Марии Прусаковой, компания «повысила» ее до депутата Госдумы. Данные отображены в последних версиях карт.

Само расположение офиса указано верно — на первом этаже здания по улице Папанинцев, 119 — там же, где находится реготделение партии. Однако статус молодого персека алтайского крайкома КПРФ оказался явно завышен — депутатом Госдумы она не является. На сентябрьских выборах, с помощью которых она безуспешно пыталась избраться в нижнюю палату через одномандатный округ, она набрала около 15 % голосов. Ее результат более чем в два раза ниже, чем у победителя.

В Барнауле есть еще несколько общественных приемных, для которых неправильно указаны данные. К примеру, до сих пор действует приемная депутата Госдумы Владимира Семенова, который ныне является депутатом АКЗС. Не закрылась приемная экс-депутата АКЗС Марка Козловского, который по результатам сентябрьских выборов не попал в законодательные органы власти и т. п.

Стоит отметить, что 2ГИС периодически допускает похожие ошибки — как следует из комментариев руководства компании, вина чаще всего лежит на местных офисах. Так, недавно 2ГИС по ошибке переименовал органы власти Донецкой области таким образом, будто сервис признал ДНР. «Появление на карте не утвержденных официальными властями названий объектов — это ошибка специалистов местного офиса, нашего франчайзи-партнера. Приносим извинения. Мы проверяем данные и уже удалили некорректные названия из онлайн-версии сервиса 2gis.ua/donetsk, в мобильных приложениях они исчезнут после обновления — для этого пользователям нужно открыть список городов и обновить Донецк. Спасибо пользователям за то, что рассказали об ошибках. Это можно сделать с помощью функции «Сообщить об ошибке» прямо в сервисе», — комментировал ситуацию директор департамента франчайзинга 2ГИС Сергей Вурим.

Таким образом, не исключено, что виртуальный «думский мандат» Марии Прусаковой — своеобразный «комплимент» миловидному персеку от местного офиса 2ГИС. Очевидно, что в связи со вскрытой неточностью ее уже во время ближайшего обновления «разжалуют» до положенного ей статуса.

Отметим, что подобный «замах» в целом характерен для г-жи Прусаковой. Так, в октябре она неожиданно для многих получила юбилейную медаль «75 лет битвы под Москвой». Награду в ходе пленума ЦК КПРФ 22 октября лично вручил председатель Геннадий Зюганов. Сообщается, что руководство компартии таким образом отметило Алтайскую краевую организацию КПРФ по итогам выборов 18 сентября. К слову, коммунисты значительно ухудшили свои позиции в регионе по сравнению с 2011 годом по всем «фронтам».