Горно-Алтайск остался без прямых авиарейсов на Урал из-за отмены федеральных субсидий

Авиакомпания «Руслайн» приостановила вылеты из аэропорта «Рощино» (Тюмень) в 11 городов России, в том числе в Горно-Алтайск. Подобное решение связано с отменой федеральных субсидий по этим направлениям на 2017 год, информирует «Коммерсантъ».

На данный момент из тюменского аэропорта «Рощино» приостановлены вылеты по 11 направлениям компании «Руслайн». Так, отменены рейсы авиакомпании в Пермь, Самару, Ростов-на-Дону, Уфу, Казань, Новосибирск, Красноярск, Горно-Алтайск, Минеральные Воды, Краснодар и Омск. Получить оперативный комментарий от авиакомпании пока не удалось — на запрос журналистов в «Руслайн» не ответили. В самом аэропорту сообщили, что в настоящее время между авиакомпанией, аэропортом и правительством Тюменской области ведутся переговоры о возможности выделения субсидий из областного бюджета и возобновлении полетов. «Наши специалисты анализируют загруженность полетов, их популярность у тюменцев и окупаемость. Это определит маршруты, которые область сможет профинансировать. По предварительным данным, все направления «Руслайна» были достаточно востребованы, вылеты по ним совершались два-три раза в неделю», — пояснили в отделе авиационной деятельности «Рощино», отметив, что решение о восстановлении направлений может быть принято в начале февраля. Согласно информации на сайте аэропорта, аналоги отмененным направлениям другие авиакомпании представляют только в Уфу (АК «Ямал), Новосибирск (АК «Ямал» и АК «Ютэйр»), Красноярск (АК «Ютэйр»), Омск (АК «Оренбуржье»), а также в Минеральные Воды и Краснодар (АК «Ютэйр»), поэтому направление на Горно-Алтайск пока находится в подвешенном состоянии.

Как рассказал «Коммерсанту» коммерческий директор авиакомпании «Ямал» Андрей Дубров, вытеснение «Руслайна» произошло из-за отсутствия преимуществ у авиапарка компании. «В условиях предоставления субсидий Росавиацией прописано, что предпочтение отдается компаниям, которые летают на отечественных самолетах. У «Ямала» это Sukhoi Superjet 100, у «Руслайна» же канадский Bombardier CRJ100. При этом Росавиация отклонила наши заявки на 12 авиарейсов», — пояснил он. По словам г-на Дуброва, финансирование большого числа направлений «Руслайна» в прошлом году было связано с желанием правительства Тюмени расширить географию региональных полетов, но и с намерением в будущем перевести внутренние направления на коммерческую основу. «Однако после окончания программы субсидирования в «Руслайне» отказались от прежних перелетов. При отсутствии субсидирования из регионального бюджета эта авиакомпания вряд ли вернется в Тюмень», — заявил Андрей Дубров.

Стоит однако заметить, что авиарейсы из Горно-Алтайска в Москву для горожан, напротив, стали более доступными благодаря антимонопольщикам. Еще несколько дней назад ценник данного направления у компании S7 составлял примерно 40 тысяч рублей на человека из расчета туда-обратно. При этом из Барнаула цена билета до Москвы у все той же S7 составляла 7,7 тысяч рублей. Директор аэропорта Горно-Алтайска Сергей Круглов видел проблему в отсутствии конкуренции на данном направлении, поскольку перевозчик являлся монополистом, а потому завышал цены. В связи с этим он обратился в Росавиацию и региональное управление ФАС с жалобой на неоправданно высокие тарифы. Поэтому S7 уже на этой неделе пришлось несколько снизить цены на билеты. Теперь билет до Москвы (в одну сторону) без багажа можно приобрести за 10,5 тысяч рублей, с багажом – за 12,5 тысяч рублей.