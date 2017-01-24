Все, что горит: два человека на Алтае отравились «Боярышником» с начала 2017 года

Уже двое в Республике Алтай с начала 2017 года отравились запрещенной к продаже спиртосодержащей продукцией под общим наименованием «Боярышник». Им удалось выжить, однако по подведенным накануне итогам 2016 года, пять человек в прошлом году скончались от отравления. Данные приводятся на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

Как сообщил главный санитарный врач республики Леонид Щучинов на заседании рабочей группы «Народного фронта», за 2016 год зарегистрировано 52 случая отравлений алкоголем, из них 27 человек умерли. Всего количество отравлений спиртосодержащей продукцией снизилось в 1,5 раза, а летальность по их причинам — в 1,9 раза по сравнению с 2015 годом, однако обстановка остается крайне напряженной. При этом часто люди пьют и травятся не просто суррогатами алкоголя, а так называемыми «неустановленными жидкостями» — определить, что употребляли пострадавшие, просто невозможно.

Из общего количества алкогольных отравлений в 46 % случаев причиной послужило употребление пострадавшими суррогатов алкоголя (в т. ч. парфюмерно-косметической продукции двойного назначения — лосьонов «Боярышник», «Зверобой»), из них пять случаев закончились летальным исходом. Два человека уже в 2017 году попали в больницы с диагнозом «Острое отравление суррогатами алкоголя», употребляли «Боярышник».

Интересно исследование социального статуса отравившихся. В 73 % случаев это неработающие люди пенсионного возраста. Еще 11 % отравившихся — школьники и студенты. По 8 % — пенсионера и работающее население. Большинство из них — мужчины.

Отметим, что подобную статистику, но в гораздо более сжатом виде, недавно опубликовал и Роспотребнадзор по Алтайскому краю. По данным ведомства, случаев отравления алкоголем купленным в магазинах или через Интернет в Алтайском крае не зарегистрировано. При этом проведено 46 проверок с отбором образцов стеклоомывающей жидкости для исследования на содержание метанола. По результатам в 12 образцах нашли метиловый спирт в концентрации 10–42 %.

Ведомство приводит показатели эффективности своей работы. С 1 по 24 января 2017 года в Алтайском крае зафиксировано 22 случая отравлений алкоголем, смертельных случаев не было. Для сравнения, в 2013 году было 75 отравлений, 22 человека погибли, в 2014 году – 73 отравления и 15 погибших, в 2015 году – 94 отравления и 19 погибших, в 2016 году – 79 отравлений и 15 погибших. Данных о том, какую долю в отравлениях занимает употребление суррогатов, не приводится.